Por qué Bristol Myers Squibb subió casi un 10% el viernes.

Los accionistas de Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) ciertamente están terminando la semana de negociación en un alto. Las acciones del fabricante de medicamentos han subido un 9,6% a la 1:14 p.m. ET, según datos de S&P Global Market Intelligence, en respuesta a un informe del segundo trimestre sorprendentemente fuerte y a la posterior revisión al alza de la guía para el año completo.

Bristol Myers Squibb está funcionando a pleno rendimiento

Hay que reconocer el mérito a los nuevos medicamentos de Bristol Myers Squibb como Opdivo, Yervoy y Opdualag. Estos tratamientos contra el cáncer lideraron la llamada Cartera de Crecimiento de la compañía generando ingresos totales de $5.6 mil millones, un aumento del 18% respecto al año anterior. Mientras tanto, su cartera heredada — compuesta en gran parte por el anticoagulante Eliquis y el medicamento para la oncología Revlimid — logró producir un crecimiento modesto. En definitiva, los ingresos del segundo trimestre aumentaron un 9% interanual a $12.2 mil millones, superando las estimaciones de solo $11.5 mil millones. Las ganancias por acción de $2.07 aumentaron en comparación con los $1.75 del año anterior, también superando las estimaciones de $1.63 por acción.

Este ritmo de progreso no parece que vaya a disminuir en un futuro cercano. Bristol Myers Squibb elevó ligeramente su pronóstico de ingresos para todo el año, además de elevar su orientación de ganancias para 2024, de un rango de solo $0.40-$0.70 por acción a una nueva predicción de $0.60-$0.90 por acción.

Es probable que el margen de beneficio de la gigante farmacéutica se vea impulsado por el lanzamiento en Estados Unidos de la terapia para la esquizofrenia y enfermedades neurodegenerativas KarXT a finales de este año.

No te dejes intimidar — mira el panorama general

Un gran salto como este es difícil de seguir, es por eso que muchas personas simplemente no compran acciones después de movimientos de este tipo.

Sin embargo, Bristol Myers Squibb podría ser una excepción valiosa a esta línea de pensamiento. Incluso con el gran aumento del viernes, las acciones todavía están un 40% por debajo de su máximo de noviembre de 2022, más cerca del mínimo de varios años alcanzado a principios de este mes.

¿Qué está pasando? Los inversores temían en gran medida lo peor para Eliquis y Revlimid antes de que las ventas de los nuevos medicamentos de la compañía alcanzaran su máximo potencial. Ahora podemos ver que esas preocupaciones podrían haber sido exageradas. Sin embargo, las acciones siguen estando infravaloradas en comparación con el potencial de la empresa. Además, es una atractiva perspectiva de dividendos, con su reciente debilidad aumentando el rendimiento de dividendos a futuro hasta un 5.3%.

Por cierto, este dividendo se ha incrementado cada año durante los últimos 15 años.

James Brumley no tiene una posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Bristol Myers Squibb. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Por qué subió Bristol Myers Squibb casi un 10% el viernes fue publicado originalmente por The Motley Fool