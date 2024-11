Por qué Benjamin Netanyahu respaldó un alto el fuego con Hizbolá

Logros militares de Israel que infligieron un golpe aplastante a Hizbolá. Reservistas agotados por más de un año de combates. Almacenes de armas empezando a escasear. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Varios factores influyeron en la decisión final de Benjamin Netanyahu de aceptar un alto el fuego mediado por Estados Unidos y detener la ofensiva de Israel en Líbano. Sus objetivos de guerra contra Hizbolá también siempre fueron más modestos que la “victoria total” que ha buscado contra Hamas en Gaza.

Pero al enfrentarse a los muchos críticos internos del acuerdo, incluidos ministros de extrema derecha del gobierno, alcaldes del norte de Israel y figuras de la oposición, Netanyahu calculó que sus objetivos se habían cumplido en su mayoría, mientras que los riesgos de continuar aumentaban.

“Hizbolá no es Hamas. No podemos destruirlo totalmente. No estaba en las cartas”, dijo Yaakov Amidror, ex asesor de seguridad nacional de Netanyahu que ahora trabaja en el grupo de análisis de Washington Jinsa. “Líbano es demasiado grande. Hizbolá es demasiado fuerte.”

Este acuerdo de alto el fuego “no es el sueño que muchos israelíes tenían”, dijo. Pero Amidror destacó las disminuyentes reservas de municiones de Israel y la “presión” sobre los reservistas militares que habían estado combatiendo durante meses. “Israel no puede permitirse otro año de guerra” a la escala actual en el norte, dijo.

Funcionarios israelíes afirmaron constantemente que su objetivo era el regreso seguro a sus hogares de decenas de miles de residentes del norte evacuados después de que Hizbolá comenzara a disparar contra Israel tras el ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamas.

Los funcionarios dijeron que esto requeriría empujar a los combatientes de Hizbolá hacia atrás desde la frontera entre Israel y Líbano y cambiar la “realidad de seguridad” a lo largo de la frontera.

Después de meses de intercambios relativamente limitados de fuego transfronterizo con Hizbolá, Israel escaló en septiembre, detonando miles de cargas explosivas y walkie-talkies en una audaz operación encubierta, lanzando oleadas de ataques aéreos en todo Líbano e iniciando una devastadora invasión terrestre de su vecino del norte por primera vez en casi dos décadas.

En el transcurso de unas semanas, la mayoría de los líderes de Hizbolá, incluido el jefe Hassan Nasrallah, fueron asesinados, y gran parte del vasto arsenal de misiles y cohetes del grupo fue destruido. Los aviones de guerra israelíes atacaron Beirut a voluntad, y las tropas terrestres se desplegaron por el sur de Líbano.

Tamir Hayman, ex jefe de inteligencia militar israelí que ahora dirige el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional en Tel Aviv, dijo: “El éxito militar ha sido excepcional”.

La campaña terrestre de Israel resultó en la “destrucción sistemática” de las posiciones de Hizbolá -búnkeres, depósitos de armas y posiciones de fuego- en la región fronteriza, haciendo más seguro el regreso de los residentes israelíes a sus hogares y un acuerdo de alto el fuego digno de ser aprovechado.

Pero la ofensiva tuvo un costo devastador para Líbano. Amplias zonas del sur y este fueron destruidas por los bombardeos israelíes. Más de 3.700 personas, incluido un número desconocido de combatientes, murieron en Líbano, la mayoría desde septiembre, y más de 1 millón fueron desplazadas de sus hogares.

El acuerdo de alto el fuego se basa en la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que puso fin a la última guerra entre Israel e Hizbolá en 2006 pero nunca se implementó completamente. Hayman llamó al acuerdo recién concluido una versión “reforzada” del viejo acuerdo.

Tanto el ejército israelí como los combatientes de Hizbolá deben retirarse del sur de Líbano, para ser reemplazados por el ejército libanés y los cascos azules de la ONU. Se supone que un mecanismo de monitoreo internacional liderado por Estados Unidos reforzado elevará las alarmas ante cualquier violación.

Funcionarios israelíes de alto rango ya dejaron claro que tomarán medidas por su cuenta y atacarán de nuevo a Hizbolá dentro de Líbano si el grupo militante viola el acuerdo. De hecho, como parte del acuerdo de alto el fuego en general, Estados Unidos proporcionó a Israel una “carta paralela” que codifica un cierto grado de libertad israelí para actuar militarmente, según una persona familiarizada con el asunto.

“Hizbolá estará violando el acuerdo no solo si dispara contra nosotros. Estará violando el acuerdo si obtiene armas para dispararnos en el futuro”, dijo Netanyahu en un mensaje de video grabado el martes. “Y responderemos con fuerza a cualquier violación”.

Para los funcionarios israelíes, sin embargo, el verdadero premio estratégico del alto el fuego puede ser la perspectiva de una reorganización dentro de Líbano mismo.

“Solía ser que Hizbolá era más fuerte que el estado del Líbano, pero ahora es extremadamente débil”, dijo Hayman. “Esta es una gran oportunidad para que el estado recalibre el equilibrio entre las [varias fuerzas internas] y las confesiones… y rompa el poder de Irán y Hizbolá sobre el estado”.

Según dos personas con conocimiento de las deliberaciones del gobierno israelí, la política interna de Estados Unidos jugó un papel crítico en el momento y el contenido del acuerdo.

“La guerra no iba a durar para siempre. Trump quería terminarla, y [Netanyahu] era consciente de eso”, dijo una persona.

El período inicial de 60 días para la implementación del alto el fuego cubre el final del mandato del presidente Joe Biden hasta la inauguración del firmemente pro-Israel Trump.

“[Netanyahu] era consciente de que sin un acuerdo podríamos ver a la administración Biden tomar ciertas ‘medidas impopulares’ contra Israel, incluidas en el Consejo de Seguridad de la ONU”, dijo la segunda persona.

Al igual que con gran parte de los impulsos animadores de Netanyahu durante el último año, la política interna también jugó un papel central en la disposición del líder de larga data a cerrar un acuerdo.

A pesar de su oposición, los aliados políticos de extrema derecha de Netanyahu no han amenazado con derrocar al gobierno por un alto el fuego en Líbano, a diferencia de sus votos durante el último año de hacerlo si alcanzaba un acuerdo en Gaza.

A diferencia de Hizbolá, un acuerdo con Hamas probablemente requeriría la liberación de cientos de prisioneros palestinos y el fin del sueño ultranacionalista judío de reasentar Gaza.

“Netanyahu puede hacer este acuerdo por las mismas razones por las que no puede hacer el acuerdo con Hamas”, dijo Aaron David Miller, ex diplomático de alto rango de Estados Unidos ahora en la Fundación Carnegie para la Paz Internacional.

De hecho, para los estrategas israelíes, quizás el aspecto más importante del acuerdo es que Hizbolá, al acordar dejar de luchar, ha cortado el lazo directo que hizo con Hamas al comienzo de la guerra, cuando comenzó a disparar en “solidaridad” con el grupo basado en Gaza y juró continuar hasta que terminara el enfrentamiento en el enclave.

Según Amidror, quien todavía es considerado cercano a Netanyahu, el “eje de resistencia” regional de Irán ahora yace en ruinas. “Ahora no hay conexión entre los dos frentes, y desde el punto de vista de Israel, eso es un éxito importante”, dijo.

Amidror dijo que con el llamado frente norte resuelto, Israel podría volver a dirigir gran parte de sus fuerzas terrestres y otros activos militares hacia el sur nuevamente a Gaza en un intento de finalmente “aplastar” a Hamas.

Y los funcionarios israelíes cercanos a Netanyahu sostienen que con la falta de apoyo de Hizbolá, es posible que Hamas sea más propenso a ceder a las condiciones de Israel para un acuerdo de alto el fuego más favorable para los rehenes.

“Con Hizbolá fuera de escena, Hamas está solo”, dijo Netanyahu el martes. “Incrementaremos nuestra presión sobre Hamas y eso nos ayudará en nuestra sagrada misión de liberar a nuestros rehenes”.

Los funcionarios de defensa israelíes, los diplomáticos extranjeros y los analistas occidentales siguen siendo escépticos, sin embargo.

“No creo que esto vaya a abrir de alguna manera la puerta mágica a Gaza”, agregó Miller.

Reporte adicional de Felicia Schwartz en Washington