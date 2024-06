¿Por qué aún están los astronautas en el espacio?

La astronauta Suni Williams (izquierda) y Butch Wilmore debían haber permanecido en la estación espacial durante ocho días. Los dos astronautas que estaban probando la nueva nave espacial Starliner de Boeing debían comenzar su regreso a la Tierra el miércoles por la noche, pero en su lugar permanecerán en la Estación Espacial Internacional (ISS). La vuelta de la nave a la Tierra ya se había retrasado debido a problemas con algunos de sus propulsores y fugas de gas helio que empuja el combustible al sistema de propulsión. NASA está llevando a cabo una revisión de alto nivel de los problemas técnicos antes de decidir cuándo traer a sus astronautas a casa. Suni Williams y Butch Wilmore no corren peligro, pero ¿qué ha salido mal con la nave espacial y qué significa esto para su viaje de regreso? También puede ser de interés: Starliner fue lanzado el 5 de junio a pesar de que hubo una pequeña fuga de gas helio. El helio se utiliza para empujar propelente a los sistemas de propulsores utilizados para maniobrar en el espacio y desacelerar para reingresar a la atmósfera de la Tierra. La fuga era extremadamente pequeña y los ingenieros creían que no afectaría la misión, por lo que siguieron adelante con el lanzamiento. Sin embargo, durante la misión se desarrollaron cuatro fugas adicionales de helio y cinco de sus 28 propulsores de maniobra se apagaron durante el acercamiento a la estación espacial, de los cuales cuatro se reiniciaron. La misión debía durar ocho días, pero la fecha de regreso se pospuso mientras los ingenieros investigaban los problemas. Luego, el 18 de junio, la NASA anunció que Starliner comenzaría su viaje de regreso a las 22:00 EST del miércoles 26 de junio (03:00 del jueves 27 de junio BST). La NASA había afirmado anteriormente en una publicación en un blog que las fugas no representaban un riesgo para la seguridad de los astronautas porque: “Sólo se necesitan siete horas de tiempo de vuelo libre para realizar un final de misión normal, y Starliner actualmente tiene suficiente helio en sus tanques para soportar 70 horas de actividad de vuelo libre después de desacoplarse”. Sin embargo, pocos días después, tras reuniones de alto nivel, la NASA concluyó que el regreso programado debería ser “ajustado” a una fecha en julio. No se proporcionó información adicional sobre por qué se cambió la decisión. La agencia espacial enfatizó que los astronautas no estaban atrapados y que Starliner estaba certificado para regresar a la Tierra en caso de una emergencia en la ISS. Lo que suceda a continuación está sujeto a una “revisión a nivel de agencia” de la NASA para decidir qué hacer a continuación. Cinco de los propulsores de maniobra de Starliner se detuvieron mientras se acoplaba a la ISS. La secuencia de eventos plantea preguntas sobre si el lanzamiento debería haber seguido adelante a pesar de la fuga. El Dr. Adam Baker, jefe de Rocket Engineering, una empresa del Reino Unido especializada en sistemas de propulsión de cohetes, dice que entiende por qué se realizó el lanzamiento, pero dice que habría sido mejor llegar al fondo de la causa de la fuga y repararla. “Hay un riesgo de tratar de lograr la perfección y terminar llevando demasiado tiempo y siendo demasiado caro y, como resultado, el apoyo público y político desaparece”, dijo. “Pero lo que siento es que quizás no se haya considerado suficientemente el empeoramiento de la fuga después del lanzamiento. Esto es algo que la NASA y Boeing probablemente deberían haber hecho”. Eso habría sido tremendamente caro, ya que habría implicado retirar el cohete de la plataforma de lanzamiento y sacar el sistema de propulsión de la nave espacial. Otro problema para la revisión de la NASA es por qué estos problemas no se identificaron en ninguno de los dos vuelos de prueba sin tripulación anteriores de Starliner, según el Dr. Simeon Barber, científico espacial de la Open University. “Los problemas que hemos visto en las últimas semanas no son del tipo que habríamos anticipado en esta etapa del programa de desarrollo de Starliner”, dice. “El punto entero de esto era probar qué pasaría al poner astronautas en el bucle de controlar la nave espacial en términos de rendimiento. En lugar de eso, parece que estamos tratando con problemas bastante más fundamentales que realmente deberían haberse resuelto en este momento”. Boeing descubrió una pequeña fuga de helio antes del lanzamiento. Ahora hay cinco. Por último, para la NASA, existe el problema crítico de identificar la causa subyacente de las fugas de helio y los problemas de propulsores. Hasta que lo hagan, todos los análisis de los riesgos de un regreso seguro de los astronautas y cualquier plan de contingencia serán incompletos, según el Dr. Barber. “A menos que se entienda la causa raíz, están teniendo que hacer un juicio sobre el regreso basado en información incompleta. Si no se comprende completamente la causa de cualquier falla, entonces no se puede afirmar con certeza que no tiene un problema sistemático que afectará no solo al sistema de propulsión principal, sino también a los respaldos”. Como último recurso, la NASA y Boeing pueden regresar a sus astronautas en la cápsula Dragon de SpaceX, lo que sería muy embarazoso para Boeing. Pero aún no estamos en ese territorio, según el Dr. Baker. “Con nuevas naves espaciales, debes esperar lo inesperado”, dice. “Este es un bache totalmente esperado en el camino y no creo que sea una preocupación importante, aparte de que necesita ser analizado y arreglado antes del próximo vuelo tripulado”.