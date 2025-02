Por qué algunos ghaneses están luchando en Burkina Faso afectado por insurgencia

Tres ghaneses han contado a la BBC sobre su participación en los combates entre insurgentes islamistas y el ejército en Burkina Faso, describiendo escenas de violencia a veces indiscriminada y batallas sangrientas. “Siempre estamos con los muertos. En algunas batallas, he visto 40, 50 o 100 personas muertas”, dijo uno de los hombres a la BBC. Los tres, todos en sus treinta tardíos o principios de los cuarenta, dijeron que habían luchado en Burkina Faso varias veces desde 2018. Cruzaron la porosa frontera de 550 km (340 millas) entre los dos países, sin ser detectados por las fuerzas de seguridad. Negaron estar motivados principalmente por la religión o estar entrenados por los yihadistas, diciendo que fueron a luchar para defender a las comunidades civiles con las que tenían fuertes lazos familiares y étnicos. “Mi hermano mayor, su esposa e hijos fueron todos asesinados por el ejército [burkinabé]. Me duele mucho. Los militares llegaron a su comunidad en el bosque. Los mataron a todos, a todo un hogar, incluidas 29 personas”, dijo uno de los hombres. Pero otro de los hombres sí articuló un fervor religioso, diciendo: “Si mueres luchando con los yihadistas, entonces estás yendo a jannah (una palabra islámica para el paraíso), en el camino de los justos”. Desafiados sobre si habían participado en ataques contra civiles, los hombres estaban divididos. Uno lo negó, pero otro reconoció que sí lo hizo. “Algunas personas locales apoyan a los militares al atacarnos, por eso también tenemos que matarlos”, dijo. “Sabes… no estoy feliz de luchar así. La cantidad de personas que matamos, las personas que matan los militares, es muy mala. Pero esta lucha ha entrado en nuestra sangre”, agregó. Los tres hablaron bajo condición de anonimato. La BBC no pudo confirmar sus afirmaciones, pero nos mostraron imágenes de armas, describieron la ubicación de conflictos recientes y mencionaron a comandantes yihadistas en Burkina Faso. La BBC fue puesta en contacto con los hombres a través de contactos en mercados ganaderos del norte de Ghana, donde se alega que los grupos yihadistas reclutan combatientes. En 2022, una ONG con sede en Francia, Promediation, dijo que su investigación mostraba que los yihadistas habían reclutado entre 200 y 300 jóvenes ghaneses. Y el think tank del Instituto Holandés de Relaciones Internacionales, en un informe publicado en julio pasado, dijo que los yihadistas habían tenido “éxito mínimo” reclutando en Ghana. Sin embargo, los hombres ofrecieron una perspectiva diferente, diciendo a la BBC, en afirmaciones que no pudieron ser verificadas, que personas de “todas partes de Ghana” y de “muchos” grupos étnicos se estaban uniendo a la insurgencia en Burkina Faso. “Algunos están luchando por la yihad. Algunos lo hacen por negocios”, dijo uno de ellos. El incentivo financiero viene en forma de ganado abundante que los yihadistas roban de comunidades expulsadas de sus aldeas. “Cuando atacamos a una comunidad, tomamos sus animales: a veces 50, a veces 100”, nos dijo uno de los hombres. Se dice que el ganado es traído al norte de Ghana y vendido en los mercados. El tráfico a través de la frontera fue confirmado a la BBC por comerciantes de ganado. Se cree que se ha convertido en una importante fuente de ingresos para grupos como Jama’at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), una filial de Al Qaeda que es el grupo yihadista más activo en Burkina Faso. También opera en Níger y Malí. La región de África Occidental fue descrita por la ONU el año pasado como el epicentro de la violencia yihadista global. Las agencias de ayuda dicen que en la última década unos dos millones de personas han sido desplazadas por la insurgencia en Burkina Faso y decenas de miles han muerto. Ninpoa Nasuri es una de los miles que han huido a Ghana para escapar de la violencia. Dijo a la BBC que su esposo fue asesinado frente a ella en 2024 durante un ataque a su aldea en el este de Burkina Faso por combatientes de JNIM. “Agarraron a los hombres, y los golpearon hasta matarlos. Mi esposo era granjero. Él no tenía nada que ver con la milicia gubernamental o el conflicto”, dijo a la BBC. Otros refugiados describieron actos similares de violencia por parte del ejército burkinabé. GuatemalaKarim huyó a Ghana después de que su aldea fuera allanada. Ghana hasta ahora ha permanecido en gran medida indemne a la insurgencia, aunque algunos ataques han tenido lugar en Togo y Costa de Marfil. En una declaración reciente al periodista ghanés Mohammed Eliasu Tanko, un hombre que se hace llamar representante de JNIM dijo que el grupo no tiene interés en lanzar ataques en Ghana. “No se les permite (a los combatientes de JNIM) tomar ninguna acción contra Ghana. Esta es una declaración clara y cierta. JNIM no busca guerra contra Ghana”, dijo el hombre, conocido como Ansari, en la declaración, que ha visto la BBC. Sin embargo, un reciente aumento de la violencia comunitaria en una parte del norte de Ghana ha suscitado preocupaciones de que los yihadistas estén tratando de explotar el conflicto en su beneficio. La ciudad de Bawku está envuelta en una lucha de décadas entre diferentes grupos étnicos por el control de la jefatura local. Se cree que más de 100 personas han sido asesinadas en enfrentamientos desde que la lucha se intensificó en octubre pasado. “La tarde en Bawku siempre es de disparos y feroces intercambios. La gente usa AK47, M16, todo tipo de rifles automáticos”, dijo un residente a la BBC. Los contrabandistas de JNIM son acusados de vender armas a ambos lados. “Entendemos que están suministrando armas que han tomado del ejército en Burkina Faso. Lo hacen confiando en los camiones que viajan a Níger y de regreso transportando cebollas. Esconden las armas dentro de esos camiones”, dijo Tanko a la BBC. “Un oficial de inteligencia me confirmó que esta era la nueva forma en que están introduciendo armas de fuego. Y las fuerzas de seguridad de Ghana no están equipadas para poder detectar estos vehículos que pasan, poniendo a Ghana en una situación muy crítica”, agregó. El ministro de Defensa de Ghana, Edward Omane Boamah, no respondió a una solicitud de comentario de la BBC. El presidente John Mahama, quien asumió el cargo en enero después de ganar las elecciones presidenciales de diciembre, visitó Bawku el mes pasado en un esfuerzo por promover la paz entre los grupos rivales. Sin embargo, continúan reportándose tiroteos. El portavoz del partido gobernante de Ghana, Sammy Gyamfi, dijo a la BBC que poner fin a la violencia en Bawku era la “prioridad número uno” del gobierno. “La violencia ya se está propagando y si no se tiene cuidado, es probable que los insurgentes de la región más amplia puedan aprovechar este conflicto”, dijo. Los tres hombres entrevistados por la BBC dijeron que no descartaban la posibilidad de que la insurgencia se extendiera. “Esto puede ir a cualquier lugar, o a cualquier país. No existía en Togo, pero ahora los ataques están ocurriendo allí. Si pueden ir a Togo, pueden llegar a Ghana. Esto es fuerte, es poderoso”, dijo uno de ellos. Pero otro de los hombres adoptó una perspectiva cínica, diciendo que los insurgentes en Burkina Faso ya no estaban librando una “lucha islámica”. “Simplemente matan a la gente, y roban su ganado. Lo que está sucediendo no es una yihad y por eso no me gusta”, dijo.