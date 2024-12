Por qué Advanced Micro Devices se desplomó hoy

Las acciones del fabricante de chips Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) cayeron un 5.4% en la jornada bursátil del lunes, a las 2 p.m. ET.

La acción de semiconductores cayó hoy tras una rebaja de un analista de Wall Street, poniendo fin a unos días difíciles para la esperanza de inteligencia artificial (IA).

Hoy, el analista de Bank of America Vivek Arya rebajó a AMD de comprar a neutral, al tiempo que redujo su precio objetivo de $180 a $155.

La rebaja de hoy también fue significativa. El viernes, las acciones de AMD también cayeron tras una declaración de un ejecutivo de Amazon que indicaba que Amazon Web Services (AWS), la plataforma de nube más grande del planeta, aún no estaba viendo demanda por los GPU de IA de AMD MI300.

AMD había esperado hacer avances en el mercado en crecimiento de la IA, pero al menos esta cita sugiere que las principales nubes están optando por los chips más avanzados de Nvidia o simplemente haciendo sus propios chips de entrenamiento diseñados internamente a un costo más bajo. Justo la semana pasada, Amazon dijo que sus chips Trainium2 estaban disponibles, y que estaban construyendo un “supercluster” con dichos chips Trainium para clientes externos y la startup de IA Anthropic, en la cual Amazon ha invertido.

Al parecer, BofA ve la proliferación de chips internos más económicos por parte de todos los proveedores de nube, así como el próximo chip Blackwell de Nvidia, como obstaculizando la oportunidad de AMD en la IA. Además, Arya señaló que algunos han proyectado una demanda débil de PC en la primera mitad de 2025, lo que podría pesar aún más en los resultados de AMD.

AMD ha sido una joya de la bolsa de valores durante varios años, pero eso ha elevado su valoración a 122 veces las ganancias y casi 30 veces las proyecciones del próximo año. Con expectativas tan altas, quizás no sea sorprendente ver que las acciones reaccionen tan duramente ante la rebaja de hoy.

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. Bank of America es un socio publicitario de Motley Fool Money. Billy Duberstein y/o sus clientes tienen posiciones en Amazon y Bank of America. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Advanced Micro Devices, Amazon, Bank of America y Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Por qué Advanced Micro Devices se desplomó hoy fue publicado originalmente por The Motley Fool