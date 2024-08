Por qué acabo de comprar esta acción de dividendos con un rendimiento del 5% en baja

"

¿Deberían los inversores estar temerosos o codiciosos en este momento? Warren Buffett famosamente dijo que deberíamos ser lo opuesto a los demás.

Buffett ha acumulado una asombrosa reserva de efectivo de $277 mil millones para Berkshire Hathaway y ha estado vendiendo más acciones de las que ha estado comprando. Parece estar más temeroso que codicioso en estos días.

Yo voy a ser lo opuesto. Opté por poner parte de mi efectivo a trabajar en los últimos días. En particular, cargué en acciones del gigante del transporte y la logística United Parcel Service (NYSE: UPS). Aquí hay tres razones por las que acabo de comprar esta acción de dividendo en baja de 5,1%.

1. Listo para recuperarse

Describir a UPS como en baja probablemente no sea suficiente. La acción ha caído casi un 20% este año y ha descendido más del 45% desde el pico alcanzado a principios de 2022. Pero creo que UPS está listo para recuperarse.

Por un lado, UPS está en un punto de inflexión. El volumen de la empresa en EE. UU. creció en el segundo trimestre por primera vez en nueve trimestres. El volumen diario promedio aumentó año tras año en 11 de los 20 principales países de exportación de UPS, algo que no sucedía en 10 trimestres.

La gerencia espera un retorno al crecimiento de las ganancias sólido en la segunda mitad del año. Los costos más altos asociados con el acuerdo sindical negociado el año pasado están muy cargados al principio, lo que significa que la estructura de costos de UPS mejorará en los próximos años.

UPS ha reanudado recompras de acciones, otro signo positivo. La empresa planea recomprar alrededor de $500 millones de sus acciones en lo que queda de 2024 y recomprar aproximadamente $1 mil millones de acciones anualmente en el futuro.

2. Un negocio construido para perdurar

La pandemia de COVID-19, las negociaciones sindicales y Amazon (el mayor cliente de UPS) construyendo sus propias operaciones de entrega han perjudicado a UPS en los últimos años. Sin embargo, creo firmemente que este es un negocio construido para perdurar.

UPS todavía tiene un foso bastante fuerte a pesar del riesgo de Amazon. Pocas empresas pueden permitirse invertir los miles de millones de dólares necesarios para escalar una red de envíos que pueda funcionar tan eficientemente como la de UPS.

Me gusta la meta de la CEO Carol Tomé de duplicar los ingresos de logística sanitaria de UPS a $20 mil millones para 2026. También aplaudo su estrategia para aumentar el volumen de negocios pequeños y medianos del 29% al 35% durante el mismo período y finalmente llegar al 40%. Estos mercados ofrecen márgenes de ganancia más altos que deberían impulsar el resultado final de UPS.

3. Un dividendo atractivo

El dividendo de UPS también fue un factor clave en mi decisión de comprar la acción. El rendimiento del dividendo de más del 5,1% le da a UPS una buena ventaja para ofrecer sólidos retornos totales.

Espero que el dividendo crezca en el futuro; UPS ha aumentado su dividendo durante 15 años consecutivos. La empresa tiene un pago objetivo de alrededor del 50% de las ganancias ajustadas por acción del año anterior. Aunque estará bastante por encima de ese nivel en 2024, creo que UPS debería poder reducir su ratio de pago de dividendos a su objetivo en los próximos años.

La principal prioridad de asignación de capital de UPS es reinvertir en el negocio, pero tener un dividendo estable y creciente es una segunda prioridad cercana. Es importante destacar que las recompras de acciones ocupan el cuarto lugar en la lista de prioridades de asignación de capital de la empresa. Con UPS comenzando a recomprar acciones nuevamente, parece claro que la gerencia no espera tener problemas para seguir pagando el dividendo al menos a los niveles actuales.

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro del consejo de The Motley Fool. Keith Speights tiene posiciones en Amazon, Berkshire Hathaway y United Parcel Service. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Amazon y Berkshire Hathaway. The Motley Fool recomienda United Parcel Service. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Por qué Acabo de Comprar Esta Acción de Dividendo en Baja de 5% originalmente fue publicado por The Motley Fool

