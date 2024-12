Por esto el CEO de Google afirma que el 2025 será un año crítico para la empresa.

“

En cuestión de días, el calendario pasará a 2025 y la unidad de Alphabet, Google, emprenderá un año “crítico” según Sundar Pichai, CEO de Alphabet y Google. Google enfrenta la posibilidad de ser desmembrado por el Departamento de Justicia con la posibilidad de que se vea obligado a desmembrar el sistema operativo Android, el navegador Chrome y su motor de búsqueda. Pichai dijo a los empleados de Google que durante 2025, “las apuestas son altas”. Además de las batallas en los frentes regulatorio, legal y competitivo, Google tiene que luchar contra otras empresas tecnológicas para ver quién se convierte en el líder en inteligencia artificial (IA). Google está invirtiendo grandes sumas de dinero en su modelo de IA llamado Gemini y recientemente Google lanzó una aplicación Gemini para usuarios de iOS. Google Search sigue siendo el motor de búsqueda superior en el mundo aunque la IA podría ser el futuro de la búsqueda. OpenAI ha lanzado ChatGPT Search y Perplexity, una startup valorada en $9 mil millones, tiene un servicio de búsqueda impulsado por IA.

La IA está ciertamente más cerca de reemplazar a los asistentes digitales. Gemini está siendo utilizado por muchos para responder consultas en lugar de Google Assistant y Apple acaba de agregar la integración de ChatGPT a Siri en modelos de iPhone que admiten Apple Intelligence. El 18 de diciembre, Google celebró una reunión estratégica en su sede en Mountain View, California, para discutir el próximo año. Algunos que no pudieron asistir se conectaron a la reunión de forma virtual. El audio obtenido por CNBC captó a Pichai diciendo que las apuestas son altas y que Google necesita estar centrado en encontrar formas de desbloquear la IA y usarla para resolver los problemas de los usuarios. 2024 fue un año difícil para Google. En agosto, un juez federal determinó que Google tiene un monopolio en la búsqueda. En otro caso, el DOJ acusó a Google de dominar ilegalmente la tecnología publicitaria en línea. Google espera la decisión del juez en ese caso. En el Reino Unido, Google es acusado de sofocar la competencia con su tecnología publicitaria en línea. “No se me escapa que estamos siendo examinados en todo el mundo. Viene con nuestro tamaño y éxito. Es parte de una tendencia más amplia donde la tecnología está impactando a la sociedad a gran escala. Así que más que nunca, a través de este momento, tenemos que asegurarnos de no distraernos.” – Sundar Pichai, CEO de Alphabet, Google

Expandir la aplicación Gemini es una prioridad principal para los ejecutivos de Google, quienes la ven como la próxima aplicación de Google que alcanzará a 500 millones de usuarios. Actualmente, Google tiene 15 aplicaciones con esa cantidad de usuarios.

La aplicación Google Gemini para Android. | Crédito de la imagen-PhoneArena

La aplicación Gemini de Google va a enfrentarse en una dura batalla competitiva con ChatGPT y otros modelos de IA generativa. Durante la reunión, Pichai reveló un gráfico de grandes modelos de lenguaje que mostraba a Gemini 1.5 en la cima de ChatGPT y otros rivales. El ejecutivo dijo: “En la historia, no siempre necesitas ser el primero, pero debes ejecutar bien y realmente ser el mejor de su clase como producto. Creo que eso es lo que se trata de 2025.”

El máximo ejecutivo de Google también dijo que desde febrero, la aplicación Gemini ha experimentado una gran mejora en el número de usuarios. Pichai dijo: “Los productos mismos van a evolucionar masivamente en el próximo año o dos.”

