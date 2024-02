Polonia refuta las distorsiones históricas de Putin y desmiente las afirmaciones en la entrevista de Tucker Carlson.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia ha respondido a las afirmaciones pseudo históricas del dictador ruso Vladimir Putin presentadas en una “entrevista” con el propagandista estadounidense Tucker Carlson el 9 de febrero.

Publicaron diez puntos refutando las fabricaciones de Putin.

Durante la conversación de dos horas, Putin retrató falsamente a Ucrania y a los ucranianos, mientras que etiquetaba a Rusia como la parte perjudicada en la guerra.

Putin afirmó que Polonia “colaboró” con la Alemania nazi y “forzó” a Hitler a atacar en 1939, afirmaciones que fueron desmentidas por Varsovia, que explicó que la diplomacia polaca buscaba relaciones normales con Alemania y rechazó las propuestas de Hitler.

El Ministerio aclaró que el Pacto Molotov-Ribbentrop, firmado entre la Alemania nazi y la URSS, condujo al ataque a Polonia.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radek Sikorski, refutó las afirmaciones de Putin sobre los orígenes de Ucrania y la identidad ucraniana, etiquetándolas como “justificaciones paranoicas” para la guerra contra Ucrania.

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine

