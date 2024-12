Polonia emite una orden de arresto europea para el ex subsecretario.

Polonia ha emitido una orden de arresto europea para un ex subsecretario de Justicia en el último gobierno de Ley y Justicia (PiS), dijo un portavoz de los fiscales de Varsovia el miércoles. El tema de la orden, el ex subsecretario de justicia Marcin Romanowski, se cree que está en otro país de la Unión Europea, dijo el portavoz. Romanowski está siendo investigado en relación con 11 casos, incluida la presunta membresía en una organización criminal. Se alega que desvió grandes cantidades de un fondo para las víctimas de delitos a proyectos considerados beneficiosos para el PiS por el entonces ministro de justicia Zbigniew Ziobro. Romanowski, quien fue arrestado brevemente en julio, niega todas las acusaciones. Fue liberado días después bajo el argumento de que disfrutaba de inmunidad como delegado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Esto fue levantado en octubre, y el 9 de diciembre un tribunal polaco ordenó su re-arresto. No se pudo localizar a Romanowski. El PiS nacional-conservador gobernó Polonia desde 2015 hasta 2023 y actualmente es el partido de oposición más grande.