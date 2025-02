Políticos pro Rusia en Ucrania, inspirados por Trump y Putin, ven una oportunidad.

Hace tres años, el apoyo a los miembros de un partido político ucraniano que abogaba por lazos más estrechos con el presidente Vladímir V. Putin de Rusia cayó casi a cero después de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania, arrasando ciudades enteras y matando a decenas de miles de ucranianos.” El partido, llamado Plataforma de Oposición por la Vida, fue prohibido, algunos miembros fueron encarcelados por cargos de traición y otros huyeron de Ucrania.” Algunos de esos políticos pro-rusos están intentando regresar de manera poco probable, inspirados por los ataques del presidente Trump en contra del liderazgo actual de Ucrania y las demandas rusas, eco de Trump, de que el país celebre elecciones.” Los políticos están publicando videos ampliamente vistos en las redes sociales en los que se promocionan como futuros candidatos; critican al presidente Volodímir Zelensky y su gobierno; y elogian a Trump.” Los esfuerzos no parecen tener mucho eco en un país que sigue manifestando una hostilidad abrumadora hacia Rusia y las personas que la han apoyado. Pero los analistas dicen que los videos, que están llenos de desinformación, podrían fomentar divisiones en un momento en el que la unidad de Ucrania y sus líderes están amenazados por un Trump hostil.” Oleksandr Dubinsky, un ex miembro del Parlamento, ha producido videos promocionando lo que él llama una agenda pro-Trump y pro-paz desde la cárcel, donde está cumpliendo condena por traición. Sus videos culpan a los líderes de Ucrania por la guerra, afirmando que están cometiendo genocidio contra el pueblo ucraniano, un eco de la propaganda rusa.” Desde noviembre, cuando Trump fue elegido para un segundo mandato, la audiencia de los videos que Dubinsky hace desde la cárcel en TikTok ha crecido de alrededor de cuarenta mil a casi 1.6 millones de vistas.” El 20 de febrero, dos días después de que Trump llamara a Zelensky “dictador”, Dubinsky anunció que se postularía para presidente si hubiera elecciones. Ucrania estaba en peligro de caer en una “nueva forma de dictadura”, dijo Dubinsky, acusando a Zelensky de obligar a sus potenciales contendientes más prominentes a renunciar a presentarse a las elecciones.” Un ex jefe de la Plataforma de Oposición por la Vida, Yuriy Boyko, no tenía actividad en las redes sociales hasta principios de diciembre, cuando comenzó a publicar videos desde una cuenta recién abierta en TikTok. En los videos, culpa a los “radicales ucranianos” por las leyes que marginan el idioma ruso en espacios públicos, una temática que ha sido defendida durante mucho tiempo por Putin.” Los políticos pro-rusos parecen contar al menos con algún apoyo dentro de la administración de Trump. En 2023, Tulsi Gabbard, quien actualmente se desempeña como directora de inteligencia nacional, criticó la prohibición de la Plataforma de Oposición por la Vida, diciendo que Zelensky había “prohibido los partidos políticos de oposición”” No obstante, otros partidos de oposición han estado operando libremente en Ucrania.” El término “pro-ruso” en la política ucraniana se aplica generalmente a figuras vinculadas al expresidente pro-ruso del país, Víktor F. Yanukóvich, quien huyó a Moscú después de un levantamiento callejero en 2014. Ex miembros de la Plataforma de Oposición por la Vida que alguna vez estuvieron afiliados a Yanukóvich todavía ocupan alrededor de una veintena de escaños en el Parlamento.” Los analistas políticos dicen que los políticos pro-Rusia habían visto una oportunidad proporcionada por las demandas de elección de Moscú para desestabilizar a Ucrania desde adentro.” “El rol de los políticos pro-rusos es introducir temas divisivos en la sociedad”, dijo Oleh Saakyan, analista político del Plataforma Nacional para la Resiliencia y Cohesión Social, un grupo de reflexión independiente. “Buscan crear divisiones entre grupos como veteranos y no veteranos, refugiados y quienes se quedaron en Ucrania, y enfrentarlos unos contra otros.”” Rusia parece respaldar un plan en tres etapas para poner fin a la guerra que se centraría en la celebración de elecciones en Ucrania. Según el plan, que surgió después de una reunión de alto nivel en Arabia Saudita este mes entre funcionarios estadounidenses y rusos, habría primero un alto el fuego temporal, seguido de elecciones en Ucrania y luego la firma de un acuerdo de paz con un presidente recién electo.” Ucrania debía celebrar una elección presidencial a principios de 2024, pero el gobierno y los grupos de la sociedad civil han acordado que es imposible celebrar una elección en tiempos de guerra.” La mayoría de los políticos y analistas ucranianos dicen creer que Rusia está tratando de fomentar conflictos políticos en Ucrania para distraer de la defensa del país, y que Moscú usaría el tiempo para reagruparse y acumular fuerzas para un combate renovado.” “Cuando las elecciones no pueden celebrarse según los estándares democráticos, se convierten en una herramienta en manos de Rusia para atacar la democracia en lugar de respaldarla”, dijo Saakyan.” Alina Tropynina, editora senior de Vox Ucrania, que monitorea las redes sociales, dijo que los políticos pro-rusos habían estado intensificando sus publicaciones en las redes sociales culpando a Zelensky por la guerra, aparentemente en respuesta al último plan de Moscú.” “Suenan como si Ucrania hubiera comenzado la guerra y su fin dependiera únicamente de Ucrania, omitiendo que de hecho Rusia invadió”, dijo Tropynina.” Artem Dmytruk, un político pro-ruso en el exilio en Londres, ha estado acusando a las autoridades ucranianas de prolongar deliberadamente la guerra, afirmando que se benefician económicamente del conflicto y obstaculizan las negociaciones de paz.” “Dubinsky, que se describe a sí mismo como seguidor de Trump en sus cuentas de redes sociales, publica múltiples actualizaciones diarias elogiando a Trump y cuestionando la legitimidad de Zelensky.”” El 6 de enero, Boyko publicó un video en TikTok de sí mismo tocando una famosa melodía navideña ucraniana, “Carol of the Bells”, en un piano mientras deseaba paz a sus espectadores.” La hora de publicación fue significativa: se publicó el mismo día en que la Iglesia Ortodoxa rusa celebra la Víspera de Navidad, aunque la Iglesia ucraniana pasó en 2023 a celebrar la Navidad el 25 de diciembre junto con la mayor parte de Europa Occidental.” Otros políticos ucranianos que no están alineados con Rusia también critican regularmente al gobierno y dicen que les gustaría asumir el poder ellos mismos.” Dmytro Razumkov, un político que rompió con Zelensky en 2021 y ahora lidera una facción de oposición en el Parlamento, dijo que se postularía para presidente si hubiera elecciones.” “Siempre he participado y siempre participaré en las elecciones, de una forma u otra”, dijo.” Pero esos políticos de oposición también dicen que no es el momento adecuado para nuevas elecciones.” “Sin duda, creo que ya son necesarias las elecciones, pero no en medio de una guerra caliente”, dijo Andriy Osadchuk, miembro del Parlamento del partido Holos de oposición.” Nataliia Novosolova y Andrew E. Kramer contribuyeron a este reportaje.”