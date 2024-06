Políticos de Kansas relanzan esfuerzo para robar a los Kansas City Chiefs de su vecino Missouri después de que un plan financiado con mil millones de dólares por los contribuyentes se desvaneciera.

“

Los principales legisladores de Kansas han intensificado los esfuerzos para atraer a los campeones del Super Bowl, los Kansas City Chiefs, ofreciendo dejar que la franquicia de fútbol profesional diseñe un plan para utilizar bonos estatales para financiar un nuevo estadio en Kansas.

El presidente de la Cámara de Representantes de Kansas, Dan Hawkins, y el presidente del Senado, Ty Masterson, dijeron en un comunicado el martes que la Legislatura consideraría la propuesta durante una sesión especial programada para el 18 de junio. Invitaron a los Chiefs “a dar su opinión sobre” el plan en una carta enviada el 23 de mayo al presidente y CEO de los Chiefs, Clark Hunt, y la cual los líderes publicaron el martes.

Sus acciones llegaron en un momento en que un nuevo grupo sin fines de lucro de Kansas, Scoop and Score, lanzó una campaña para traer a los Chiefs desde Missouri a Kansas. El grupo inició una petición en línea dirigida a la Legislatura, envió mensajes de texto diciendo que los Chiefs “merecen un hogar permanente en Kansas” y registró a 20 lobistas para representarlo en el capitolio estatal, incluyendo a un ex presidente de la Cámara y algunos de los lobistas de contratos más prominentes del estado.

Los funcionarios de Kansas vieron una oportunidad a principios de abril después de que los votantes en el lado de Missouri del área metropolitana de Kansas City rechazaron de manera decisiva extender un impuesto sobre las ventas local utilizado para mantener el complejo que alberga el estadio Arrowhead de los Chiefs y el estadio Kauffman, hogar de los Royals de Kansas City.

“Sus conocimientos y experiencia son invaluables para dar forma al éxito de este proyecto”, dijeron Hawkins y Masterson en su carta. “La estatura y experiencia de su organización en deportes profesionales ayudarán a dar forma a nuestra comprensión y asegurar que esta iniciativa se alinee con los intereses de todas las partes involucradas”.

Los lobistas que se registraron para representar a Scoop and Score incluyen a Ron Ryckman Jr., un empresario del área de Kansas City que se desempeñó como presidente de la Cámara de Representantes de Kansas de 2017 a 2022. Su exjefa de gabinete legislativo, Paje Resner, también se registró, y fue listada como la persona que incorporó el grupo cuando presentó sus escrituras de incorporación al estado el 13 de mayo.

Hunt dijo a los reporteros en abril que los Chiefs considerarían “una perspectiva más amplia” sobre el futuro hogar del equipo después de la votación en Missouri. Los Chiefs esperaban utilizar su parte del impuesto sobre las ventas local para ayudar a financiar una renovación de $800 millones en Arrowhead.

El plan favorecido por Hawkins, Masterson y otros miembros de la Legislatura de Kansas controlada por los republicanos pagarían bonos para un nuevo estadio con los ingresos de impuestos a las ventas y al alcohol generados en un área designada alrededor del estadio. Sería similar a cómo el estado y los funcionarios de Kansas City, Kansas, financiaron la construcción del Kansas Speedway de la NASCAR y un distrito comercial y de entretenimiento adyacente.

“Estamos listos para fortalecer aún más a los Kansas City Chiefs”, dijeron Hawkins y Masterson en su carta. “También promete ser una victoria para los contribuyentes de Kansas y un cambio de juego para la economía de nuestro estado”.

Algunos legisladores estaban impulsando una propuesta similar para construir nuevos estadios en Kansas tanto para los Chiefs como para los Royals antes de que los legisladores cerraran su sesión anual el 1 de mayo, pero el plan nunca llegó a votarse. La gobernadora demócrata Laura Kelly convocó a la sesión especial para considerar recortes tributarios amplios después de vetar tres planes fiscales anteriores, pero los legisladores pueden considerar lo que deseen.

La propuesta anterior de financiamiento de estadios enfrentó la oposición de Americans for Prosperity-Kansas, un grupo partidario de un gobierno pequeño y bajos impuestos que durante mucho tiempo se ha opuesto al uso de dichos bonos y es influyente entre los republicanos. Los críticos han argumentado que el uso de los bonos para grandes proyectos representa al estado eligiendo a los ganadores y perdedores económicos en lugar del libre mercado.

