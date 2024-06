Políticos condenan ataque racial a jóvenes en Alemania.

Se ha condenado un ataque en el norte de Alemania que resultó en una niña ghanesa y su padre heridos.

Según los hallazgos iniciales de la policía, una niña ghanesa de 8 años y su hermana de 10 años fueron atacadas por un grupo de alrededor de 20 adolescentes y adultos jóvenes. La niña de 8 años y su padre, que intervino, fueron llevados al hospital con lesiones descritas como leves.

El ataque tuvo lugar el viernes por la noche en la ciudad de Grevesmühlen, en el estado del noreste de Mecklenburg-Vorpommern. Se dice que los atacantes golpearon a la niña más joven en la cara. Cuando los padres de los niños intervinieron, se desató una pelea.

La policía llega a la escena mientras supuestamente continúan las burlas.

Cuando la policía llegó a la escena, se dice que una persona del grupo lanzó insultos racistas a las víctimas mientras se iban.

Ahora la policía está investigando un altercado, lesiones graves, incitación al odio e insulto. Los agentes están buscando testigos del incidente. Anotaron nombres después de llegar a la escena y algunas de esas personas son posibles sospechosos, dijo un portavoz del centro de control de operaciones policiales a dpa.

El alcalde habla de “odio sin fondo”.

El alcalde de Grevesmühl, Lars Prahler, dijo a la emisora de radio pública alemana NDR 1 Radio MV que estaba impactado por la violencia.

“Esta ofensa motivada racialmente simplemente me deja atónito. Muestra un odio sin fondo e inhumanidad desenfrenada y no puede ser excusado.” El hecho de que fueran adolescentes tampoco es una excusa, dijo.

Prahler expresó su solidaridad con la familia de las niñas y anunció que se pondría en contacto con ellos en un futuro cercano.

El festival local del sábado seguirá adelante a pesar del incidente. “Porque no queremos que acciones de grupos marginados dicten cómo queremos vivir juntos como sociedad ciudadana,” dijo el alcalde.

“Creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles en este momento, donde los problemas complejos están al descubierto y aquellos que usan eslóganes simples y soluciones fáciles pueden atrapar a las personas,” dijo Prahler. Es hora de que la mayoría de la sociedad, que se opone a que la sociedad caiga en imágenes racistas, haga oír su voz y dé un ejemplo, dijo.

Los políticos estatales dicen que no hay lugar para el racismo en la sociedad.

La primera ministra de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Manuela Schwesig, escribió en X: “La niña herida tiene 8 años – tan joven como mi hija. No debemos permitir que el odio y el discurso de odio envenenen nuestra sociedad y que la violencia amenace a nuestros niños.”

El ministro de Interior del estado, Christian Pegel, condenó el ataque en los términos más enérgicos posibles. “No se ataca a las personas, especialmente a los niños, y mucho menos por motivos racistas,” dijo el sábado.

Los políticos piden a los jóvenes que encuentren a los perpetradores.

La Comisionada de Integración de Mecklenburgo-Pomerania Occidental, Jana Michael, habló el sábado de un acto “despreciable y impactante.” Apeló a los miembros del grupo juvenil a nombrar a los perpetradores y no quedarse callados debido a la presión de grupo.

“Cada testigo que se quede callado es cómplice y evita la investigación de esta repugnante violencia contra los niños.”

El administrador del distrito de Nordwest Mecklemburgo, Tino Schomann, habló de una línea roja intolerable.

“Actos despreciables como este me dejan sin palabras.” No hay lugar para la violencia en el distrito. “¡Actos como estos son una vergüenza. Atacar a los miembros más débiles de nuestra sociedad desde dentro de un grupo apenas puede ser superado en cobardía!”

Nikolaus Kramer, líder del grupo parlamentario de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), que se opone firmemente a la inmigración, también condenó el ataque.

“Esta brutal falta de contención hacia los niños es espantosa y debe ser castigada con firmeza. ¡No hay nada que excusar o trivializar aquí!”

Muchos en Alemania culpan a la AfD por las tensiones aumentadas sobre la inmigración y el tono del debate.

El político de izquierda Michael Noetzel dijo: “¿Qué demonios está pasando en nuestro estado federado? El ataque racista en Grevesmühlen no puede ser superado en su bajeza.” Se quedó sin palabras ante un acto tan cruel y cobarde.

“No solo en Grevesmühlen, sino también en Schwerin, Rostock y otros lugares del estado, los perpetradores racistas y nazis aparentemente se sienten cada vez más empoderados y autorizados para actuar.”