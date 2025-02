Político ugandés detenido comienza huelga de hambre

El político de la oposición ugandés detenido, Kizza Besigye, ha comenzado una huelga de hambre a medida que su tiempo en detención esperando juicio se acerca a los tres meses. Besigye, de 68 años, fue acusado en un tribunal militar de posesión de pistolas y de intentar comprar armas en el extranjero, acusaciones que niega. Un asistente del movimiento político de Besigye, el Frente Popular por la Libertad (PFF), le dijo a la BBC: “Creemos que está protestando porque no debería seguir en prisión, debería estar en casa”. La vista de Besigye se pospuso inicialmente hasta enero, ahora no está claro cuándo comenzará el juicio. Besigye solía ser médico personal del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, pero luego se convirtió en un líder de la oposición. Ha participado y perdido cuatro elecciones presidenciales contra Museveni, quien ha estado en el poder desde 1986. La figura veterana de la oposición ha acusado previamente a las autoridades ugandesas de persecución política. Ha sido menos activo en política en los últimos años y no participó en las elecciones de 2021. Sin embargo, Besigye volvió a los titulares el mes pasado después de que fuera secuestrado dramáticamente mientras visitaba Kenia y llevado a Uganda por la fuerza. La detención provocó una condena generalizada y temores de un intercambio clandestino de inteligencia entre los dos países vecinos. Besigye fue procesado junto con un asistente, Obeid Lutale. El Sr. Lutale también negó los cargos. En un fallo histórico el mes pasado, la Corte Suprema de Uganda declaró inconstitucional que los tribunales militares juzgaran a civiles, ordenando la transferencia de todos los casos de ese tipo a tribunales civiles. La medida enfureció al presidente Museveni, quien la desestimó como “una decisión errónea” y prometió impugnar el fallo. Besigye ha tenido varios encontronazos con la ley. Se esperaba que el político de la oposición compareciera ante un tribunal civil el martes para una audiencia en un caso de 2022 en el que se le acusa de celebrar una manifestación ilegal. Sin embargo, no asistió a la audiencia, citando problemas de salud. En 2005, Besigye fue arrestado mientras regresaba de un mitin político antes de las elecciones presidenciales de 2006 y acusado de traición. Los cargos fueron desestimados por los tribunales. También fue acusado de violación en un caso separado. Los cargos fueron posteriormente retirados. Dijo que todas las acusaciones eran parte de una campaña de persecución política. Museveni ha defendido el uso de tribunales militares para juzgar a civiles. Dijo que cualquier delito que involucrara un arma se trataba en un tribunal militar para garantizar la estabilidad del país, ya que los tribunales civiles tardaban demasiado en resolver los casos. Los partidos de oposición han denunciado con frecuencia restricciones a las actividades políticas, alegando que Museveni teme la competencia política. Los partidarios de Museveni niegan la acusación y dicen que ha mantenido la estabilidad durante sus casi 40 años de gobierno.