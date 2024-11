Político musulmán indio falsamente acusado de agitar banderas islámicas antes de las elecciones.

El principal partido de la oposición de la India, el Congreso, suele ser blanco de desinformación que fomenta acusaciones de que es más favorable a la minoría musulmana del país. En el último caso, se difundió un video en línea antes de las elecciones locales que supuestamente mostraba a seguidores de un político musulmán del Congreso ondeando banderas de varios países y organizaciones islámicas. En realidad, las imágenes muestran una procesión por un feriado musulmán no relacionado con las elecciones. “Miren sus banderas. Banderas de Palestina, Irán, Iraq, ISIS, Hezbollah… No hay bandera de la India”, leyó una publicación X que compartió el video el 15 de noviembre de 2024. “Adivinen de qué país es este mitin electoral. Esto es en el estado secular de Maharashtra, Akola oeste. Mítin electoral del candidato del Congreso, Sajid Khan Mastan Khan”. Las imágenes muestran una cabalgata con personas ondeando la bandera tricolor de la India junto con banderas de varios países y grupos musulmanes. La publicación obtuvo más de 125,000 visualizaciones mientras Sajid Khan, un político musulmán del Congreso, hacía campaña por el escaño de Akola Oeste en las elecciones de Maharashtra, que luego ganó. Captura de pantalla de la falsa publicación tomada el 17 de noviembre de 2024. El Congreso se asoció con partidos regionales en un intento por desbancar a la coalición gobernante de Maharashtra liderada por el Bharatiya Janata Party (BJP) del primer ministro Modi. Los seguidores del BJP, un partido nacionalista hindú, han acusado a menudo al Congreso de ser más propenso a favorecer a la minoría musulmana de 200 millones de la India. Aunque la India es constitucionalmente secular, los llamados a alinear más estrechamente el sistema político del país con su mayoría hindú han aumentado rápidamente desde que Modi llegó al poder en 2014. El video se compartió con afirmaciones similares en otros lugares en X y Facebook. Sin embargo, las imágenes muestran una procesión islámica religiosa en el distrito de Latur de Maharashtra, aproximadamente 330 kilómetros (200 millas) de Akola. Procesión religiosa. Una búsqueda inversa de imágenes en Google encontró una versión más larga del video publicado en YouTube el 1 de octubre de 2024. El titular del video sugiere que muestra una procesión para celebrar el festival musulmán de Eid Milad-un-Nabi en el distrito de Latur de Maharashtra. A continuación se muestra una comparación de capturas de pantalla del clip compartido en publicaciones falsas (izquierda) y el video de YouTube (derecha). Otra búsqueda de palabras clave en YouTube encontró videos similares de una procesión en canales de noticias locales Latur News Official y BharatSatta Live en septiembre de 2024. Hamid Sheikh, editor de BharatSatta, confirmó que el clip en las publicaciones falsas mostraba una procesión de Eid Milad-un-Nabi en Latur, Maharashtra. “La procesión fue realizada por ciudadanos en Milad-un-Nabi el 19 de septiembre de 2024”, dijo a AFP el 20 de noviembre. “La procesión comenzó en la Mezquita de Sofía en la ciudad y pasó por Main Road vía Shivaji Chowk y Gandhi Chowk. Este video fue grabado cerca de Gandhi Chowk”. AFP confirmó la ubicación del video comparándolo con imágenes de Google Maps de la zona. A continuación se muestra una comparación de capturas de pantalla del video de la publicación falsa (izquierda) y Google Street View (derecha) con similitudes resaltadas por AFP.