Policía surcoreana investiga a mujer japonesa por besar a la estrella de BTS, Jin.

La policia surcoreana ha llamdo a una mujer japonesa para interrogarla después de que fue acusada de besar a Jin, un miembro del supergrupo K-pop BTS, sin su consentimiento durante un evento público el año pasado. La mujer japonesa, cuyo nombre no fue revelado, estaba en una multitud de admiradores en el evento en Seúl el pasado junio que celebró la salida de Jin del ejército surcoreano después de sus obligatorios 18 meses de servicio. Jin, cuyo nombre real es Kim Seok-jin, estaba ofreciendo abrazos a sus admiradores cuando la mujer japonesa lo besó abruptamente en la mejilla. El video que se hizo viral mostró a Jin luciendo incómodo cuando un par de admiradoras intentaron besarlo. Posteriormente, alguien presentó una queja legal formal en un sitio web del gobierno, a la cual las autoridades pueden reaccionar si las consideran dignas de investigación. La policía surcoreana desde entonces ha identificado a una mujer japonesa con la ayuda de la policía japonesa, dijo la comisaría de Songpa en el sur de Seúl. Si la mujer acepta la citación, enfrentará interrogatorios sobre posibles cargos de acoso sexual, dijo la estación de policía. No dijeron qué pasos adicionales podrían tomar si ella no lo hiciera. No proporcionaron detalles personales sobre la mujer, pero los medios de comunicación surcoreanos informaron que la mujer tenía unos 50 años y presumió en línea sobre cómo sus labios habían tocado la “suave” piel de Jin. Hybe, la empresa que creó y gestiona la banda de chicos, no respondió de inmediato a una solicitud de comentario. A pesar de disputas históricas arraigadas en la colonización japonesa de Corea a principios del siglo XX, Corea del Sur y Japón mantienen intercambios turísticos animados. Los dramas de televisión coreanos y grupos de K-pop como BTS son una gran atracción para los fans japoneses, que visitan lugares donde se filmaron los dramas o asisten a encuentros de fans de K-pop. BTS tiene legiones de fans globales que se llaman a sí mismos el “Ejército” de BTS. Al igual que todos los demás hombres jóvenes elegibles de Corea del Sur, los siete miembros de la banda estaban obligados a completar el servicio militar. Eso llevó a una pausa para una de las mayores agrupaciones musicales del mundo. Jin, de 32 años, el miembro más antiguo de la banda, fue el primero en unirse al ejército en 2022. La gestión de la banda ha dicho que el grupo volverá a reunirse este año una vez que todos sus miembros regresen del servicio militar.