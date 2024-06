Policía keniata desplegada para enfrentar a pandillas poderosas.

Hace 2 horas

Por Marina Daras, Gloria Aradi & Pascal Fletcher, BBC News & BBC Monitoring

Reuters

Después de meses de controversia y desafíos legales que aún están en juego, Kenia ha enviado su primera misión de 400 policías para frenar la violencia de pandillas en Haití.

Sacudida por décadas de inestabilidad, la nación caribeña ha visto una escalada de violencia tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse hace tres años. Este año, grupos armados rivales tomaron el control de la capital, Puerto Príncipe, forzando al primer ministro Ariel Henry a renunciar semanas después. Las pandillas armadas ahora controlan aproximadamente el 80% de la ciudad. Se necesita un “uso robusto de la fuerza” para enfrentarlas, según la ONU, que ha aprobado una misión policial compuesta por 2,500 agentes de varios países, incluidos 1,000 prometidos por el presidente de Kenia, William Ruto. Sin embargo, hay una feroz oposición en casa a la decisión de Mr Ruto, especialmente porque se acusa a la policía de Kenia de cometer abusos en su propio país. Trabajando con la policía haitiana y con sede en una base construida por Estados Unidos, los oficiales kenianos tienen como objetivo recuperar sitios clave que han caído bajo el control de las pandillas, incluyendo el aeropuerto y los puertos marítimos cercanos. Haití no ha tenido una elección desde 2016. Por lo tanto, las elecciones se organizarán dentro de un año, y para permitir que eso suceda, se ha encomendado a la misión liderada por Kenia la tarea de restablecer la seguridad. Su despliegue ha sido autorizado por un año, con una revisión a realizarse después de nueve meses.

¿Qué encontrarán los policías de Kenia en Haití?

En promedio, la violencia de pandillas mató o hirió a más de una persona por hora en los primeros tres meses de este año, según datos de la ONU. Cerca de 600,000 haitianos han sido obligados a abandonar sus hogares, según la agencia de migración de la ONU. En algunos lugares, las escuelas y comisarías se han convertido en refugios para las familias que huyen de la violencia. La fuerza policial de Haití cuenta con solo 9,000 agentes. En contraste, se estima que hasta 8,000 haitianos pertenecen a 200 pandillas armadas, con roles que van desde comandantes hasta informantes. El reclutamiento ha aumentado en los últimos años. Las pandillas ahora tienen tanto poder de fuego como la policía, según Emmanuel Paul, asesor de seguridad que trabaja con grupos humanitarios en Haití. “Virtualmente se utilizan los mismos tipos de armas en ambos lados: rifles de asalto clásicos, AK-47 Kalashnikov de diferentes marcas,” le dice a la BBC. Incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha acusado al ejército de su país de vender misiles y municiones a hombres armados, quienes podrían haberlos contrabandeado a Haití.

¿Por qué está haciendo esto Kenia?

“Lo estamos haciendo por el pueblo de Haití. La responsabilidad de la seguridad en Haití es una responsabilidad compartida,” dice Mr Ruto. Pero los críticos dicen que Kenia simplemente está haciendo el trabajo de EE.UU. y espera ganarse el favor de la superpotencia, especialmente en el ámbito de la seguridad. En una reciente visita a Washington, Mr Ruto también mencionó querer impulsar el prestigio internacional de Kenia en este ámbito. El nombramiento posterior de la nación del África Oriental como un importante aliado no perteneciente a la OTAN por parte de EE.UU. ciertamente ha logrado eso. Pero en casa, el presidente Ruto enfrenta una oposición significativa y la Corte Suprema de Kenia ha dictaminado que el despliegue es ilegal. Esto retrasó la llegada de los primeros oficiales. La corte declaró que el gobierno de Kenia no tenía autoridad para enviar policías al extranjero sin un acuerdo recíproco previo. Dicho acuerdo se firmó el 1 de marzo, pero el partido de oposición Thirdway Alliance Kenya ha presentado una nueva demanda, argumentando que el despliegue sigue siendo una violación de la ley. “Esta misión está avalada por las Naciones Unidas (ONU). La solicitud provino de la ONU y de EE.UU. No hay una solicitud de Haití ni una que sea capaz de ser establecida,” dice Charles Midega, abogado de los demandantes. “El presidente no ha seguido el procedimiento según la constitución y las leyes de Kenia sobre el despliegue. Y lo más importante, el presidente no ha publicado el acuerdo con Haiti como un país reciprocante como requisito previo para el despliegue.”

¿Están listados los policías de Kenia para este tipo de misión?

Aunque Kenia tiene un historial de participación en misiones de mantenimiento de paz, su fuerza policial nunca ha pisado suelo fuera de África. Se cree que la unidad desplegada vendrá de la Unidad de Servicios Generales (GSU), una rama paramilitar a menudo desplegada durante manifestaciones y ataques terroristas. No se ha utilizado contra redes criminales internacionales como las pandillas haitianas. Pero el gobierno de Kenia dijo que los oficiales desplegados habían recibido capacitación especializada, incluidas lecciones de francés y criollo haitiano para facilitar la comunicación con sus homólogos. Otro obstáculo a la vista será la cadena de mando. “Habrá policías kenianos, pero otros países enviarán soldados,” dice Mr Paul. “Ese va a ser el primer dolor de cabeza de la misión: cómo coordinar a la policía y al ejército, dado que tienen antecedentes de formación diferentes y tienen misiones diferentes.” Godfrey Otunge, comandante recién designado, estará liderando la fuerza de tarea de Kenia y tendrá una tarea difícil por delante.

¿Qué efectivos son los policías de Kenia?

La fuerza policial de Kenia ha sido criticada durante mucho tiempo por abusos de derechos humanos, y varios grupos de derechos han expresado preocupaciones sobre su despliegue en Haití. El martes, la policía en la capital de Kenia, Nairobi, fue acusada de usar balas reales contra manifestantes contra el aumento de impuestos. La Asociación Médica de Kenia dijo que al menos cinco personas fueron abatidas. Mr Ruto defendió a la policía, diciendo que las protestas “legítimas” fueron “secuestradas por un grupo de criminales organizados.” En una carta al Consejo de Seguridad de la ONU el pasado agosto, Amnistía Internacional destacó el historial de la policía de Kenia de usar una fuerza excesiva. También acusó a la policía de Kenia de matar a docenas de manifestantes el año pasado y de arrestar y detener ilegalmente a otros. Pero el jefe de policía Japhet Koome lo negó, y el año pasado acusó a políticos de oposición de plantar cuerpos contratados de morgues en la escena de protestas para atribuir las muertes a su personal.

¿Cómo han sido las intervenciones extranjeras anteriores en Haití?

Haití ha visto tres misiones de mantenimiento de paz importantes en los últimos 30 años, que han fracasado en evitar que la crisis se profundice aún más. En 1994, se enviaron 25,000 militares de naciones caribeñas bajo una operación ordenada por la ONU. Diez años después, se enviaron 9,000 cascos azules de la ONU dirigidos por Brasil y conocidos como Minustah. Esta vez, se cree que la fuerza de tarea ordenada por la ONU totalizará 3,000 efectivos como máximo, incluidos contratistas civiles desplegados en el lugar para apoyo logístico. El consejo presidencial transicional de Haití nombró recientemente al ex primer ministro Garry Conille para liderar el país hasta que se celebren elecciones.

Los haitianos han visto llegar y marcharse misiones de mantenimiento de la paz, sin lograr estabilidad. Estarán esperando un resultado diferente esta vez.

Reporte adicional de Natasha Booty.