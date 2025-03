Policía islámica de Kano arresta a musulmanes nigerianos por comer en público durante Ramadán.

La policía islámica en el estado norteño nigeriano de Kano ha arrestado a musulmanes vistos comiendo y bebiendo en público, así como a aquellos que venden comida al comienzo del Ramadán, cuando los musulmanes deben ayunar desde el amanecer hasta el anochecer. El vicecomandante del Hisbah, Mujahid Aminudeen, le dijo a la BBC que se habían arrestado a 20 personas por no ayunar y a cinco por vender comida, y que las operaciones continuarían durante todo el mes, que comenzó el sábado. “Es importante tener en cuenta que no nos preocupamos por los no musulmanes”, dijo. El señor Aminudeen dijo que cualquier “falta de respeto” por el Ramadán no sería tolerada. Es desgarrador que en un mes tan sagrado destinado al ayuno, se vea a musulmanes adultos comiendo y bebiendo en público. No lo toleraremos y por eso salimos a hacer arrestos. Dijo que los 25 habían sido acusados en un tribunal de la Sharia y serían castigados en consecuencia. El funcionario del Hisbah agregó que a veces reciben chivatazos cuando ven a personas comiendo. “A veces recibimos llamadas de personas que están furiosas después de ver a personas comiendo en público y actuamos rápidamente yendo al área para hacer arrestos”. También confirmó el arresto de otras personas que se vieron con “cortes de pelo inapropiados”, llevando pantalones cortos por encima de la rodilla y conductores de triciclos que mezclaban pasajeros masculinos y femeninos. El año pasado, aquellos arrestados por no ayunar fueron liberados después de prometer ayunar, mientras que los familiares o tutores de algunos de ellos fueron citados y ordenados a vigilarlos para asegurarse de que ayunaran. Los arrestados este año no tuvieron tanta suerte, ya que tendrán que enfrentarse al tribunal. Hace poco más de dos décadas, la Sharia, o ley islámica, se introdujo para trabajar junto con la ley secular en 12 de los estados del norte de Nigeria que tienen una población mayoritariamente musulmana. La Sharia no se aplica a las minorías cristianas que viven en los estados. El Ramadán, el noveno mes del calendario islámico, tiene un significado especial en el Islam. Durante este mes, los musulmanes creen que se revelaron los primeros versículos del Corán, el libro sagrado del Islam, al Profeta Mahoma. El ayuno es uno de los Cinco Pilares del Islam, que establecen las bases sobre cómo se espera que vivan sus vidas los musulmanes. El ayuno se observa durante las horas diurnas. El Ramadán suele durar 29 o 30 días y se espera que termine el domingo 30 de marzo.