Poirot se embarca en el Orient Express para una nueva aventura en Lowry.

Michael Maloney, quien está preparándose para llevar a Hercule Poirot de Agatha Christie a The Lowry, se ríe de la sugerencia de que podría optar por el bigote falso para crear el aspecto distintivo del astuto belga.

“Oh, creo que tiene que ser un asunto casero”, dijo Michael, cuyo extenso trabajo en escenarios incluye producciones con la RSC, el National Theatre y en el West End.

Michael Maloney como Hercule Poirot (Imagen: Jay Brooks)

“He tenido siete semanas desde que empecé los ensayos, así que creo que estaré bien. Debo decir que me apetece un poco de giros al final”.

Entonces, para él no la mejora del labio superior como la que llevaba Kenneth Branagh en la adaptación cinematográfica de Asesinato en el Expreso de Oriente.

“Era un bigote espectacular, ¿verdad?”, dijo Michael. “Me encantó. Pero el problema en el escenario es que cuanto más animado estás, tienes que proyectar más y un bigote falso puede literalmente caerse en cualquier momento.

“Así que el secreto es dejarse crecer el propio, marcarlo un poco y hacer giros al final – creo que estamos en algo con eso”.

Poirot, posiblemente el belga más famoso del mundo, se ha convertido en un favorito de los amantes de una trama detectivesca tanto en impresos como en el escenario y la pantalla.

Y Michael cree que la combinación de Poirot y Agatha Christie sigue fascinando a las audiencias incluso aunque hayan pasado 90 años desde que el personaje apareció por primera vez.

“Cada vez que te embarcas en una aventura de Poirot hay una nueva adaptación, hay algo original al respecto de nuevo”, dijo.

Esta nueva versión teatral que se estrena en The Lowry esta noche antes de embarcarse en una gira por 25 fechas en el Reino Unido, ha sido adaptada por el escritor Ken Ludwig.

Para muchas personas, la interpretación definitiva de Poirot fue la de David Suchet en los dramas de ITV. Entonces, ¿Michael estaba un poco preocupado por asumir el papel?

“Lo que suele ocurrir es que tiendes a aceptar el papel primero y luego a lidiar con todo lo que conlleva después”, dijo Michael,

“Sé que habrá personas que dirán ‘por supuesto que nunca serás tan bueno como David Suchet’. Es posible que no lo sea; él fue absolutamente brillante después de todo, pero eso no debería impedirte asumir el papel.

“Esta es una producción completamente nueva. No tengo reparos al respecto y, por supuesto, la estamos poniendo en escena, proyectándola en lugar de estar en cámara tratando con todas las sutilezas del cine. Es un medio diferente.

Rebecca Charles y Michael Maloney en ensayo para Asesinato en el Expreso de Oriente

“Traer a Poirot al escenario le da al público el golpe tridimensional completo, podemos llevarlos a una nueva esfera”.

Michael es muy consciente de la necesidad de no convertir a Poirot en una caricatura.

“Creo que estaba basado en alguien que Agatha Christie conocía”, dijo Michael. “Ella creció en Torquay y en ese momento había refugiados belgas viviendo en la zona huyendo de la Primera Guerra Mundial.

“Así que lo que tenías eran estos hombres muy distinguidos, bastante elegantemente vestidos debo decir, cuidando mucho su apariencia personal pero sin mucho más que si nombre realmente.

“Simplemente existían hasta que llegaba el momento en que podían regresar a donde una vez estuvieron.

También desarrollaron la capacidad de hablar inglés mucho mejor que el acento francés o belga arquetípico que esperamos. Eso subyacerá en todo.

“También eran personas que podían permitirse huir y mantenerse a sí mismos en Inglaterra, así que debían tener un poco de ingresos y por lo tanto un poco de cultura. Luego también presenciaron la masacre indiscriminada de la Primera Guerra Mundial y al estar desplazados tienen una gran vulnerabilidad y compasión. Creo que eso conforma en gran parte quién es Poirot”.

Asesinato en el Expreso de Oriente es una de las historias más queridas de Agatha Christie

“Sigue siendo tan actual”, dijo Michael. “Incluso si conoces la historia te garantizo que te perderás en la pieza y te sorprenderá. Te embarcarás en un viaje enormemente divertido. Es realmente ingenioso, ampliado por Ken Ludwig nuestro escritor aquí.

Michael Maloney como Hercule Poirot (Imagen: Jay Brooks)

“Lo interesante es que esta es una historia lujosa; estamos en el vagón de primera clase del Expreso de Oriente en la década de 1930 desde Estambul a Calais en las circunstancias más opulentas y nos encanta ver eso – basta con mirar los programas de televisión sobre estilos de vida opulentos y grandes hoteles”.

Y dado que Asesinato en el Expreso de Oriente es un buen misterio de los de antes, eso añade a su atractivo.

“Como nación parece que no podemos tener suficiente de asesinatos y encarcelamiento como entretenimiento”, dijo Michael. “Como miembro de la audiencia sabes que se llegará a una conclusión y se restaurará el status quo. Eso sigue siendo algo importante para la gente”.

Michael está particularmente contento de empezar la gira nacional en The Lowry.

“He interpretado a Hamlet allí y me encantó mi tiempo en Salford”, dijo. “Pero siempre me encanta venir a Manchester. He estado en espectáculos en el Opera House y estuve en el Royal Exchange en Todos mis hijos hace unos años. Tienen unos teatros geniales al alcance”.

Asesinato en el Expreso de Oriente, está en The Lowry, Salford Quays, hasta el sábado 14 de septiembre. Detalles en www.thelowry.com

“