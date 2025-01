¿Podrían los carriles bici dar forma a un Los Ángeles obsesionado con los coches?

Desde autopistas congestionadas hasta carreras callejeras de autos clásicos, Los Ángeles ha sido durante mucho tiempo considerada la capital de la cultura automovilística estadounidense. ¿Podrá cambiar a tiempo para los Juegos Olímpicos?

Con cielos soleados casi todo el año, algunos dicen que LA es el lugar ideal para andar en bicicleta.

“Es la comunidad perfecta para corredores y ciclistas y amantes del aire libre, sin embargo, en general estamos enganchados a nuestros vehículos, estamos enganchados a la necesidad de velocidad”, dijo Damian Kevitt, el director ejecutivo de Streets Are For Everyone (Safe).

Sin embargo, hasta hace poco, eran los autos, y no los peatones o ciclistas, los que dominaban las calles.

Con más de 460 millas cuadradas (1,200 km cuadrados), Los Ángeles es conocida por su expansión interminable y sus atascos de tráfico.

Mientras ciudades como Nueva York y Boston han adoptado el transporte público en masa, en LA nunca terminó de ser popular: solo alrededor del 7% de los angelenos utilizan el transporte público para ir al trabajo, según Neighborhood Data for Social Change.

Y aunque el clima de LA sería la envidia de cualquier ciclista de Ámsterdam, solo alrededor del 1% va en bicicleta al trabajo.

Pero con cientos de miles de espectadores esperados para asistir a la ciudad para la Copa del Mundo de 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028, algo debe hacerse para facilitar el desplazamiento por la ciudad.

Los Ángeles adoptó el plan de transporte “Veintiocho para el 28” en 2017 para expandir las opciones de transporte público antes de los Juegos Olímpicos de verano. Desde entonces, han aparecido kilómetros y kilómetros de nuevos carriles para bicicletas.

“Esto se ha hecho esperar mucho tiempo”, dijo el Sr. Kevitt.

Un ciclista que perdió una pierna en 2013 después de que un auto lo golpeara mientras andaba en bicicleta en Griffith Park, Kevitt cree que más personas viajarán utilizando sus propias bicicletas o bicicletas de la ciudad Metro alquilables una vez que las calles sean más seguras y los carriles para bicicletas estén más conectados entre sí.

Los votantes de LA en 2024 apoyaron abrumadoramente una medida electoral para exigir a la ciudad que construya más carriles para bicicletas y espacios más caminables y habitables en Los Ángeles.

Pero, ¿abrazarán los angelenos amantes de los autos la cultura de la bicicleta? Algunos están luchando activamente contra los cambios, quejándose de que los carriles para bicicletas solo empeoran el tráfico para los autos en la ciudad de las estrellas.