¿Podría una revolución en la vivienda transformar las ciudades canadienses?

Hace 32 minutos

David Silverberg, reportero de negocios

Angela Jiang

Angela Jiang cambió vivir en una torre de apartamentos alta por un cuatroplex convertido

Angela Jiang dice que es mucho más feliz desde que se mudó de un edificio de apartamentos de gran altura.

Solía vivir en el piso 68 de una torre de condominios en el centro de Toronto, pero hace cinco años se trasladó a un edificio residencial de cuatro unidades llamado cuatro apártamentos, en la zona de mediana altura más al norte de la ciudad.

Ya sea una nueva construcción o la conversión de una casa unifamiliar existente, los cuatroplex son un edificio, típicamente separado, dividido en cuatro apartamentos separados.

“Me encantaba que el vecindario fuera más residencial, que no necesitaba un ascensor en absoluto, y que el gran balcón que tenía atrapaba tanta luz”, dice la Sra. Jiang, que trabaja en banca de inversiones.

Los defensores de los cuatroplex, que incluyen al gobierno canadiense, esperan que se extiendan por todo el país. Quieren que proporcionen el “eslabón perdido” entre edificios de apartamentos grandes y viviendas unifamiliares.

Esto se produce cuando los cuatroplex hicieron titulares este año en Canadá después de que el primer ministro Justin Trudeau anunciara que el gobierno federal destinaría 6.000 millones de dólares canadienses (4.400 millones de dólares; 3.400 millones de libras) en nuevos fondos para ayudar a las provincias a abordar la crisis nacional de vivienda: la falta de propiedades asequibles.

El ministro de Vivienda Federal, Sean Fraser, ha exigido permitir los cuatroplex como condición para que los municipios reciban su parte de este dinero federal de vivienda.

Esto ha sido bien recibido por algunas provincias, como Columbia Británica (Columbia Británica). El gobierno de BC ha aprobado una legislación para exigir que se permitan fourplexes, e incluso five y sixplex, en cualquier ciudad con una población de más de 5.000 habitantes.

Sin embargo, tanto los gobiernos de Ontario como de Alberta dicen que se oponen a que los municipios de sus provincias se vean obligados a permitir fourplexes. “Sabemos que los municipios locales conocen mejor sus comunidades y no creemos en obligarlos a construir donde no tenga sentido”, dijo el primer ministro de Ontario, Doug Ford, a la BBC.

Esta oposición se centra en el temor a que los suburbios canadienses de viviendas unifamiliares de larga data cambien irremediablemente su carácter si se les obliga a permitir fourplexes.

Tom Knezic

Los arquitectos argumentan que los fourplexes como este nuevo en Toronto, no tienen por qué ser diseños aburridos

Si bien Toronto está avanzando con los fourplexes, su historia de vivienda es una guía útil para el tema. En pocas palabras, los nuevos fourplexes fueron prohibidos en la ciudad desde 1929 hasta 2023.

En cambio, bajo las leyes de zonificación anteriores, grandes extensiones de áreas residenciales en Toronto se reservaron para viviendas unifamiliares independientes y adosadas.

La situación fue similar en otras ciudades canadienses de habla inglesa. Por el contrario, en Montreal los fourplexes y otros edificios de apartamentos pequeños siempre han sido más comunes.

“Toronto tenía regulaciones específicas para defender los vecindarios unifamiliares”, explica Alex Bozikovic, autor de House Divided: How the Missing Middle Will Solve Toronto’s Affordability Crisis.

“Hubo clasismo en juego aquí, ya que en la década de 1910 hubo políticas que separaban dónde se podían construir casas y apartamentos, ya que existía la percepción de que los apartamentos traen a las personas ‘incorrectas’ al vecindario, como inmigrantes”.

El Sr. Bozikovic agrega que la situación está cambiando gracias a la presión del gobierno federal. “El ministro Fraser está utilizando la financiación y un púlpito para presionar a los municipios a hacer los cambios necesarios, porque el gobierno ve los fourplexes como una solución inmediata y aceptable a la crisis de viviendas asequibles”, dice.

“Las preguntas para Canadá son, ‘¿es esta la respuesta?’, o ‘¿es este solo el primer paso hacia reformas mucho más grandes?'”

Getty Images

Toronto quiere diversificar su stock de viviendas lejos de las torres de apartamentos y viviendas unifamiliares

Pero solo porque el gobierno canadiense esté presionando por más fourplexes no significa que los desarrolladores y arquitectos buscarán construirlos.

“Si eres un desarrollador experimentado y bien capitalizado, hay fuertes incentivos para hacer proyectos más grandes en la parcela de tierra que tienes”, dice Brandon Donnelly, director de desarrollo de la firma de inversión en el mercado inmobiliario con sede en Toronto, Slate Asset Management. “¿Por qué dedicar tiempo y recursos a enfocarte en un proyecto de cuatro unidades cuando puedes hacer un proyecto de 150 unidades?”

Mientras tanto, la columnista de un periódico canadiense, Frances Bula, escribió recientemente cómo también será desafiante financiar los fourplexes porque los bancos no están acostumbrados a ellos.

“Los bancos necesitarán desarrollar un nuevo tipo de producto financiero para satisfacer esta nueva forma de desarrollo en el eslabón medio, que no son las casas unifamiliares o las torres de concreto en las que los bancos han prestado dinero durante décadas”, dice.

“Y, en realidad, aumentar la producción a gran escala de fourplexes probablemente requerirá el crecimiento de un nuevo tipo de desarrollador de nicho.”

Tom Knezic

Tom Knezic dice que los fourplexes serán útiles para crear viviendas más asequibles

Tom Knezic, un arquitecto de Toronto y cofundador de Solares Architecture, diseñó un fourplex que actualmente se está alquilando en la ciudad, y también diseñó otros cuatro que están en construcción.

Él dice que hay una idea equivocada de que los fourplexes tienen que ser arquitectónicamente aburridos, y que en cambio los arquitectos pueden ser creativos con el diseño y la distribución. Agrega, por ejemplo, que las cuatro unidades pueden ser muy diferentes en tamaño, de modo que una podría ser para una sola persona y otra para una familia.

El Sr. Knezic dice que espera que Toronto también pueda seguir el “gran modelo” de Vancouver y convertir muchas casas unifamiliares grandes en apartamentos separados. “Creo que los fourplexes pueden ser una de las herramientas para hacer que la vivienda sea más asequible.”

Sin embargo, por atractivos que sean los fourplexes para algunos, el auge aún no ha despegado. Según informes de prensa, el mes pasado, tanto en Toronto como en Vancouver, solo se habían recibido alrededor de 100 solicitudes para construirlos.