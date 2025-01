¿Podría ser esta tu próxima tarjeta de viaje premium?

La Tarjeta de Crédito Elite Bank of America® Premium Rewards® es una tarjeta de crédito premium de recompensas de viaje para viajeros que desean flexibilidad al canjear recompensas por cualquier aerolínea u hotel. Aunque tiene una tarifa anual premium ($550), sus créditos anuales y beneficios de salón pueden ayudar a compensarla. Además, los clientes con saldos de depósitos e inversiones más altos pueden ganar hasta un 75% más de puntos en cada compra.

Tarifa anual

$550

Oferta de bienvenida

75,000 puntos de bonificación en línea, valorados en $750, después de realizar al menos $5,000 en compras en los primeros 90 días de la apertura de la cuenta.

Tasa de interés de compras

20.24% – 28.24% variable

Tasa de recompensas

2x puntos en viajes y comidas1.5x puntos en todas las demás compras elegiblesLos miembros de Bank of America Preferred Rewards® ganan un 25%-75% más de puntos en cada compra

Beneficios

Hasta $100 en créditos en el estado de cuenta para la solicitud de Global Entry o TSA PreCheck® cada cuatro añosAhorre un 20% en tarifas aéreas nacionales o internacionales para cualquier clase al pagar con puntosConserje de servicio completo 24/7 gratuito para reservar viajes, reservas de cenas, entradas para eventos y más

Puedes obtener el bono de bienvenida como nuevo titular de la tarjeta, pero tendrás que depender de la tasa de recompensas para continuar ganando. La Bank of America Premium Rewards Elite tiene categorías de gasto elevadas para viajes y comidas, lo que la convierte en una tarjeta decente para viajeros y amantes de la comida. También tienes una tasa de ganancia base por encima del promedio si tus gastos típicos no se alinean con las categorías de bonificación.

Puedes ganar aún más como miembro de Bank of America Preferred Rewards, pero debes calcular si vale la pena almacenar dinero en las cuentas disponibles de depósito de Bank of America y Merrill para ganar un 25% a 75% más en compras.

Para calificar para el nivel más bajo del programa Preferred Rewards, necesitarías al menos un saldo promedio diario combinado de $20,000 en tres meses en estas cuentas. Esto desbloquearía un bono del 25% en puntos en tu tarjeta.

Los puntos ganados con la Bank of America Premium Rewards Elite no caducan, por lo que no hay urgencia para canjearlos. Los clientes pueden canjear puntos por viajes, devolución de efectivo, créditos en el estado de cuenta, experiencias o tarjetas de regalo.

Recuerda, obtendrás un ahorro del 20% al usar puntos para reservar tarifas aéreas nacionales o internacionales.

La Bank of America Premium Rewards Elite está cargada de beneficios premium y créditos anuales. Aunque la tarjeta tiene una tarifa anual alta, estos beneficios ayudan a justificar u compensar el costo.

Puedes obtener hasta $300 en créditos en el estado de cuenta cada año por cargos incidentales de aerolíneas, como mejoras de asientos, tarifas de equipaje, tarifas de salas VIP de aerolíneas y servicios a bordo. Estos créditos no se aplican al costo de las tarifas aéreas.

Este crédito cubre una variedad de suscripciones y cargos de estilo de vida, como servicios de transmisión de video, suscripciones de fitness, entrega de alimentos y viajes compartidos.

Carga la tarifa de solicitud de TSA PreCheck o Global Entry a tu tarjeta para recibir un reembolso de hasta $100 una vez cada cuatro años.

Esta tarjeta incluye acceso ilimitado gratuito a la red de salas VIP Priority Pass en los aeropuertos, donde puedes disfrutar de bebidas gratuitas, comida, WiFi y más, según la sala VIP. Los titulares de tarjetas obtienen hasta cuatro membresías Priority Pass Select gratuitas, por lo que puedes compartir estos beneficios con tus amigos y familiares.

La Bank of America Premium Rewards Elite es más adecuada para viajeros frecuentes que pueden aprovechar los créditos anuales de la tarjeta, el acceso a salas VIP en aeropuertos y las protecciones de viaje. Si no utilizas los créditos de la tarjeta para compras elegibles, entonces los créditos desaparecen sin recibir ningún beneficio.

Además, los clientes con saldos de depósitos e inversiones más grandes recibirán hasta un 75% más de puntos en cada compra. Estas recompensas adicionales por tus gastos pueden ayudar a justificar la alta tarifa anual de la tarjeta y acumular una gran cantidad de recompensas.

Hasta $450 en créditos anuales para cargos de aerolíneas elegibles y compras de estilo de vida

Reembolso de hasta $100 para TSA PreCheck o Global Entry cada cuatro años

Hasta cuatro membresías Priority Pass Select gratuitas

Gana hasta un 75% más de recompensas como miembro de Preferred Rewards

La falta de socios de transferencia de aerolíneas u hoteles limita la capacidad de maximizar el valor de las recompensas

La alta tarifa anual puede resultar difícil de justificar para algunos clientes

Categorías de bonificación limitadas para ganar puntos extra en compras

Como una Tarjeta Visa Infinita, la Tarjeta de Crédito Elite Bank of America Premium Rewards se puede utilizar en cualquier lugar donde los comerciantes acepten tarjetas Visa como forma de pago. Visa y Mastercard son los procesadores de tarjetas de crédito dominantes en EE. UU. y en el extranjero, por lo que no deberías tener problemas para usar esta tarjeta mientras viajas a nivel nacional o internacional. La tarjeta también no cobra tarifas por transacciones en el extranjero, lo que la convierte en una excelente elección para gastos fuera de EE. UU.

En línea en BankofAmerica.com

A través de la aplicación móvil del banco (Apple, Google)

Pagos automáticos recurrentes

En persona en aproximadamente 3,700 sucursales de Bank of America y 15,000 cajeros automáticos (localizador)

Llamando al servicio al cliente al (800) 236-6497

Enviando pagos por correo a PO Box 15019, Wilmington, DE 19850-5019

Entrega nocturna a Bank of America, A la atención de: Procesamiento de pagos, DE5-023-03-02, 900 Samoset Drive, Newark, DE 19713

Si bien la Bank of America Premium Rewards Elite tiene muchas características atractivas, no es la mejor tarjeta para todos los clientes. Una de sus principales deficiencias como tarjeta de crédito de lujo es que no hay socios de transferencia disponibles para maximizar el valor de tus recompensas. Si no parece ser la elección correcta para ti, considera estas otras tarjetas de crédito de viaje.

Tarifa anual

$95

Oferta de bienvenida

Gane 60,000 puntos de bonificación después de gastar $4,000 en los primeros 3 meses, que valen $750 al canjearlos a través de Chase Travel℠

Tasa de interés en compras continuas

20.74% – 27.74% Variable

Puntuación de crédito recomendada

Excelente/Buena

Tasa de recompensas

5x puntos en viajes comprados a través de Chase Travel℠3x puntos en comidas, servicios de transmisión selectos y alimentos en línea2x puntos en todas las demás compras1x puntos en todas las demás compras

Beneficios

Los puntos valen un 25% más al canjearlos por pasajes aéreos, hoteles, alquiler de autos y cruceros a través de Chase TravelGana hasta $50 en créditos en el estado de cuenta anuales para estadías en hoteles compradas a través de Chase TravelEn cada aniversario de la cuenta, gana puntos de bonificación equivalentes al 10% de tus compras totales realizadas el año anterior

Por qué nos gusta: Aunque no es una tarjeta premium, la Chase Sapphire Preferred es una de las tarjetas de crédito de viaje más populares por una buena razón. Tiene una tarifa anual baja de $95, por lo que hay mucho menos de qué preocuparse al intentar compensar el costo de membresía de la tarjeta cada año. Además, puedes ganar puntos flexibles de Chase Ultimate Rewards que se pueden transferir a más de 12 socios de programas de lealtad de aerolíneas y hoteles.

Tasa de recompensas

10x millas en hoteles y autos de alquiler reservados a través de Capital One Travel5x millas en vuelos y alquileres vacacionales reservados a través de Capital One Travel2x millas en todas las demás compras

Beneficios

Crédito anual de $300 para reservas de viajes a través de Capital One Travel10,000 millas de bonificación anuales (valoradas en $100 en gastos de viajes); comienza en tu primer aniversarioAcceso ilimitado para ti y dos invitados a Salas VIP de Capital One y más de 1,300 salas a través de redes de socios

Por qué nos gusta: La Capital One Venture X gana recompensas flexibles que se pueden canjear de diferentes formas, como transferirlas a más de 15 socios de viaje. El Venture X también es atractivo por sus beneficios directos que pueden ayudar a compensar fácilmente la tarifa anual cada año. Estos incluyen un crédito anual de viaje de $300 para reservas realizadas a través de Capital One Travel y 10,000 millas de bonificación cada año a partir de tu primer aniversario.

Tasa de recompensas

10x puntos en hoteles y autos de alquiler comprados a través de Chase Travel℠*5x puntos en vuelos comprados a través de Chase Travel*3x puntos en comidas y otras compras de viaje1x puntos en todas las demás compras*Después de gastar los primeros $300 en compras de viaje anuales

Beneficios

Los puntos valen un 50% más al canjearlos a través de Chase TravelGana hasta $300 en créditos en el estado de cuenta anuales para compras de viajeRecibe hasta $120 en crédito en el estado de cuenta cada cuatro años para cubrir la tarifa de solicitud de Global Entry, TSA PreCheck o NEXUS

Por qué nos gusta: Una de las tarjetas de crédito de viaje premium más populares es la Chase Sapphire Reserve. Esta tarjeta incluye un crédito anual de $300 que se aplica automáticamente a cualquier compra de viaje elegible, además de acceso a salas VIP de aeropuerto, protecciones de viaje premium y más. Sus puntos tienen numerosas opciones de redención, incluida la transferencia a más de 12 socios de aerolíneas y hoteles o obtener un 50% más de valor al reservar viajes a través de Chase Travel℠.

Este artículo fue editado por Ben Walker (CEPF, CFEI®)

Divulgación editorial: La información en este artículo no ha sido revisada ni aprobada por ningún anunciante. Todas las opiniones pertenecen únicamente a Yahoo Finance y no son de ninguna otra entidad. Los detalles sobre productos financieros, incluidas las tasas y tarifas de las tarjetas, son precisos a la fecha de publicación. Todos los productos o servicios se presentan sin garantía. Consulta el sitio web del banco para obtener la información más actualizada. Este sitio no incluye todas las ofertas actualmente disponibles. La puntuación crediticia por sí sola no garantiza ni implica la aprobación de ningún producto financiero.