¿Podría la nueva súper autopista atraer de nuevo a los regímenes militares al seno de África Occidental?

Los líderes de África Occidental se están preparando para una cumbre crucial el domingo en la capital de Nigeria, Abuja, donde se centrarán en la desmoralizadora salida de Malí, Burkina Faso y Níger de su bloque de 15 miembros, Ecowas. Pocos piensan que los gobernantes militares de los tres estados disidentes puedan ser persuadidos para pausar o revertir su decisión. Mientras se enfrentan a este golpe a la unidad regional, África Occidental también está lista para comenzar a trabajar en una autopista de 1.028 km desde la ciudad principal de Costa de Marfil, Abiyán, pasando por Ghana, Togo y Benín, hasta Lagos, la ciudad más grande de Nigeria. La construcción está prevista para comenzar en 2026 y ya se han movilizado promesas de $15.6 mil millones de una variedad de financistas e inversores. Así como Europa Occidental igualó el bloque comunista liderado por la Unión Soviética con un “Mercado Común” que más tarde evolucionó en la poderosa potencia comercial actual, la Unión Europea (UE), es posible que Ecowas descubra que una impulsión hacia la prosperidad y el crecimiento resulta ser su respuesta más efectiva a la ola de golpes militares y nacionalismo que han barrido la región desde 2020. El plan de construir un corredor de transporte moderno a lo largo de la costa de África Occidental fue aprobado originalmente hace ocho años, mucho antes de los golpes que han derrocado el gobierno civil en Malí, Burkina Faso y Níger. Se encargaron estudios preparatorios, liderados por el Banco Africano de Desarrollo. Pero cuando estos se presentaron el mes pasado, su momento no podría haber sido mejor para reactivar la confianza dañada de Ecowas. Ni la diplomacia tradicional, ni las sanciones, ni siquiera la amenaza de intervención militar en Níger, habían logrado obligar a las juntas a organizar elecciones y restaurar el gobierno civil, como lo requieren las reglas de gobernanza de Ecowas. Los regímenes desafiantes declararon que dejarían el bloque de 15 miembros por completo. Posteriormente, han rechazado los esfuerzos de los miembros restantes para persuadirlos a quedarse, aunque el enviado de Ecowas, el nuevo y joven Presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, que comparte su punto de vista nacionalista, aún está intentando. Hasta esta crisis, Ecowas era el grupo regional más cohesivo e integrado políticamente de África, con un historial creíble de gestión de crisis e incluso el despliegue de fuerzas de paz en estados miembros problemáticos. Con la salida de Malí, Burkina y Níger, el bloque perderá 76 millones de sus 446 millones de habitantes y más de la mitad de su área geográfica total, con la pérdida de vastas extensiones del Sahara, un golpe doloroso al prestigio y autoestima. Los partidarios de los tres estados que abandonan Ecowas han comparado esto con el Brexit, la salida del Reino Unido de la UE en 2020. El impacto de la retirada de los tres países puede impulsar a aquellos que abogan por normas de gobernanza y democracia más estrictas. Mientras tanto, el ambicioso proyecto del corredor de transporte costero, concebido para apoyar el desarrollo económico, también servirá a un propósito político, demostrando la capacidad de los países miembros restantes para trabajar juntos y acelerar el crecimiento del comercio y la atracción de inversiones de la urbana costa occidental de África, que ya es la parte más próspera de esta vasta región. Y así como la riqueza y el dinamismo de la UE resultaron ser un poderoso atractivo para los antiguos estados comunistas, quizás la prosperidad creciente en toda Ecowas finalmente atraerá a los estados del norte, ahora desencantados, a reincorporarse al bloque. La construcción de la autopista propuesta de cuatro a seis carriles se prevé que cree 70,000 empleos, con una finalización ambiciosamente apuntada para 2030. Y el plan es adquirir una franja de tierra suficientemente amplia a lo largo de la ruta para más tarde acomodar una nueva línea ferroviaria, vinculando las grandes ciudades portuarias a lo largo del Golfo de Guinea. Las rutas ferroviarias existentes se extienden hacia el interior, pero no hay línea ferroviaria a lo largo de la costa. La carretera conectará muchas de las ciudades más grandes de África Occidental, como Abiyán, con 8.3 millones de habitantes, Acra (4 millones), Lomé (2 millones), Cotonú (2.6 millones) y Lagos, estimada en cerca de 20 millones o tal vez más. Varios de las ciudades son puertos clave para el flujo de comercio dentro y fuera de la región. Ya han comenzado a disminuir las complicaciones burocráticas y los riesgos de corrupción menores que con tanta frecuencia han complicado la vida de los conductores que pasan de un país a otro. En muchos cruces fronterizos, se han reemplazado los antiguos puestos fronterizos donde los oficiales de ambos países trabajan juntos para revisar pasaportes y documentos de tránsito, por cabañas variadas donde los conductores y pasajeros hacían fila en diferentes mostradores mientras un conjunto de oficiales de policía fronterizos y de aduanas tras otro trabajaban laboriosamente a través de las formalidades. Y ahora la autopista y la línea ferroviaria propuestas prometen acelerar aún más el flujo de comercio y viajes entre las economías costeras, potenciando la competitividad y la integración y transformando la atracción de inversores de la región, al igual que la UE transformó el comercio y el desarrollo en todo el continente europeo. Y este proceso de integración económica y administrativa, por supuesto, tuvo enormes consecuencias políticas. Actuó como un poderoso incentivo para que los países que aún estaban fuera del bloque mejoraran la gobernanza económica, fortalecieran la democracia y abordaran la corrupción, con la esperanza de calificar para la membresía. Quizás Ecowas pueda emular este precedente y atraer a los estados disidentes a reingresar, especialmente si los proyectos insignia como el corredor de transporte impulsan un crecimiento real. Porque no solo Malí, Níger y Burkina enfrentan serios desafíos de desarrollo y seguridad, sino que también todos están sin salida al mar y son muy dependientes de sus vecinos costeros, a través del transporte, comercio y migración laboral. En las fronteras fluye un gran volumen de comercio, formal e informal. Los productos del Sahel en los tres países se exportan en vivo para alimentar a los habitantes de las ciudades de Dakar, Abiyán y Lagos. Las cebollas y las patatas cultivadas en el clima árido de Níger son apreciadas por los compradores de hogares costeros, mientras que los productos manufacturados de la Costa de Marfil, Ghana y Nigeria se exportan en la dirección opuesta. Millones de burkineses y malíes están asentados en la Costa de Marfil, un puntal de la fuerza laboral de sus plantaciones de cacao. Además, los líderes del golpe no abandonan el franco CFA de África Occidental, una moneda única de ocho países respaldada por Francia, que obstaculiza la competitividad pero proporciona una sólida defensa contra la inflación y la inestabilidad monetaria. Sin embargo, estos vínculos profundos entre los países del Sahel y la costa de África Occidental no fueron suficientes para disuadir a los regímenes militares de Malí, Burkina y Níger de anunciar su retiro de Ecowas. La hostilidad hacia el bloque, que retratan como arrogante y acosador, ha rendido dividendos políticos, aumentando su popularidad en casa. Y Marruecos habla de abrir un corredor comercial alternativo a sus puertos atlánticos, lo que podría ampliar las opciones. Pero si los países restantes de Ecowas pueden acelerar su impulso hacia la prosperidad propia, eliminando barreras comerciales y avanzando con proyectos innovadores como la carretera costera y la línea ferroviaria, entonces gradualmente podrán aliviar las heridas políticas y desconfianzas actuales y atraer a los estados del Sahel de nuevo a una identidad regional africana unificada.