¿Podría la banda británica entrenada en K-pop ser la nueva One Direction?

“La BBC, Dexter, Blaise, Reese, James y Olly son puestos a prueba en el programa. Millones de fans que gritan. Un fenómeno global. Un negocio multimillonario. No, no es Taylor Swift (esta vez). Estamos hablando de K-pop. Y con cuatro de los 10 actos más vendidos de 2023 saliendo de Corea del Sur, los británicos quieren una parte de la acción. Avancemos con la banda recién creada, Dear Alice, que solicitó participar en el último programa de talentos de la BBC One, Made in Korea: La experiencia K-pop. Conozcan a Blaise, Dexter, James, Olly y Reese. Podrías escuchar un poco más sobre ellos a partir de ahora. Ninguno de ellos se conocía antes de que audicionaran individualmente y fueran formados como banda por los productores del programa. El quinteto con cara fresca luego fue enviado a la capital de Corea del Sur, Seúl, para 100 días de riguroso entrenamiento K-pop con la fama en su mira. La mayoría del entrenamiento K-pop lleva años en lugar de meses. No apto para los débiles de corazón, la experiencia de los chicos implicó largas horas de coaching vocal y aprendizaje de coreografías intrincadas con un poco de turismo coreano incluido como buen gesto (y buena televisión – la junta turística de Corea del Sur estará encantada). El magnate del K-pop Hee Jun Yoon es una fuerza a tener en cuenta.”