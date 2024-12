¿Podría la acción de Super Micro Computer ser la historia de resurgimiento del 2025?

Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) ha sido una de las acciones más polémicas para poseer este año. Comenzó como una compañía de inteligencia artificial (IA) con un enorme potencial, pero recientemente se ha convertido en una inversión arriesgada con números cuestionables y potencialmente inflados debido a controles y procedimientos contables deficientes.

Algunos inversores creen que la empresa ha disipado los temores sobre su negocio después de que un comité especial independiente revisara recientemente sus operaciones y no encontrara evidencia de ninguna mala conducta por parte de la gerencia o la junta directiva. La acción ha vuelto a subir, pero aún está más del 60% por debajo de su máximo de 52 semanas de $122.90.

Si la empresa logra demostrar a los escépticos que están equivocados, Supermicro podría estar destinado a ganancias aún mayores en las próximas semanas y meses. ¿Podría estar preparándose para un gran rally en 2025?

Ha habido tres problemas principales que parecen haber afectado la valoración de Supermicro este año:

Los márgenes brutos de la empresa se han reducido. Este es un problema considerable porque sin márgenes fuertes, sus perspectivas de aumentar su resultado final empeoran, lo que puede hacer que la acción sea una compra mucho peor.

Hindenburg Research, un notable vendedor en corto, publicó un informe en agosto que afirmaba que Supermicro estaba involucrado en manipulación contable y efectivamente inflaba sus números.

El auditor de la empresa, Ernst & Young, renunció en octubre, lo que planteó preocupaciones sobre sus controles internos y exacerbó las preocupaciones sobre la fiabilidad de sus estados financieros. La empresa también está retrasada en la presentación de sus informes trimestrales y anuales.

La acción tecnológica ha estado cayendo en los últimos meses debido a estas preocupaciones. Pero con la empresa anunciando recientemente que había encontrado un nuevo auditor en BDO y que un comité especial no encontró evidencia de mala conducta, los inversores parecen estar más optimistas sobre la acción últimamente, ya que ha estado subiendo en las últimas semanas.

Para que Supermicro disipe los temores sobre su negocio, al menos en su mayoría, necesita producir estados financieros auditados sólidos. Si logra hacerlo, debería tener éxito en recuperar a muchos inversores que pueden estar preocupados de que sea demasiado arriesgado.

La empresa ha obtenido una extensión de Nasdaq para presentar sus informes financieros para el 25 de febrero. Si su nuevo auditor avala los resultados anuales y los números son buenos y los márgenes mejoran, eso podría ser lo que la acción necesita para recuperar la confianza de los inversores.

Hasta que eso suceda, sin embargo, habrá un riesgo considerable e incertidumbre en torno a la acción. En sus informes más recientes, que eran para el período que terminó el 30 de junio, Supermicro registró ventas de $5.3 mil millones, un aumento del 143% año tras año, ya que la demanda de su infraestructura de TI, incluidas soluciones en la nube y de servidores, ha sido increíblemente fuerte.

El beneficio neto de $352.7 millones también aumentó a una tasa bastante alta del 82%, a pesar de que la empresa informó de un margen bruto ligero de apenas el 11.2%.

Si la empresa puede demostrar que estos números son correctos al proporcionar estados financieros auditados anuales, y aún así hacer crecer su negocio a una tasa alta, podría haber grandes ganancias para la acción tecnológica en 2025.

Los inversores han estado ansiosos por comprar Supermicro ante las noticias recientes de que ha encontrado un nuevo auditor y los hallazgos positivos del comité especial. Pero el riesgo sigue ahí. La empresa aún no ha informado sus estados financieros, y eso es lo que en última instancia importa más.

Esta ha sido una acción muy volátil de poseer este año, y esa tendencia podría continuar en 2025. Aunque no ha habido malas noticias nuevas que pesen sobre la acción, los inversores deben proceder con cuidado con Super Micro Computer. La mejor opción en esta etapa puede ser un enfoque de esperar y ver con la acción.

¿Alguna vez has sentido que te perdiste la oportunidad de comprar las acciones más exitosas? Entonces querrás escuchar esto.

En raras ocasiones, nuestro equipo de analistas expertos emite una recomendación de acción “Double Down” para empresas que creen que están a punto de despegar. Si te preocupa que ya hayas perdido la oportunidad de invertir, ahora es el mejor momento para comprar antes de que sea demasiado tarde. Y los números hablan por sí mismos:

Nvidia: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2009, ¡tendrías $356,125!*

Apple: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2008, ¡tendrías $46,959!*

Netflix: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2004, ¡tendrías $499,141!*

En este momento, estamos emitiendo alertas de “Double Down” para tres empresas increíbles, y puede que no haya otra oportunidad como esta en mucho tiempo.

Ver 3 acciones de “Double Down” »

*Rendimientos de Stock Advisor hasta el 9 de diciembre de 2024

David Jagielski no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool recomienda Nasdaq. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Podría la acción de Super Micro Computer ser la historia de resurgimiento de 2025? fue publicado originalmente por The Motley Fool