¿Podría este recién llegado de la inteligencia artificial (IA) ser el próximo Nvidia?

Durante gran parte de los últimos dos años, la inteligencia artificial (IA) ha sido dominada por las grandes empresas tecnológicas. Los miembros del “Magnífico Siete” como Microsoft, Amazon y Alphabet han invertido miles de millones en creadores de IA como OpenAI, creador de ChatGPT, y quizás su mayor rival, Anthropic.

Mientras tanto, está Tesla, la creación de Elon Musk que busca llevar los coches autónomos y robots humanoides a las masas. Y, por supuesto, prácticamente ninguna de las aplicaciones de IA generativa desarrolladas por estas grandes empresas tecnológicas sería posible sin la ayuda de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) y el software propietario de Nvidia.

Si has leído alguno de mis escritos anteriores, sabrás que tiendo a usar el 30 de noviembre de 2022 como punto de partida para la revolución de la IA. Para agregar algo de contexto, ese es el día en el que se lanzó ChatGPT al público. Desde entonces, Nvidia ha superado con creces a cada uno de sus compañeros del Magnífico Siete, ganando más del 700% hasta el cierre del mercado el 12 de diciembre de 2024.

Para decirlo claramente, este es el mundo de Nvidia y todos los demás solo están viviendo en él. Los inversores inteligentes se dan cuenta, sin embargo, de que incluso las mejores empresas pueden ser igualadas. Fuera de las grandes tecnológicas, una empresa que ha mantenido un estatus estelar en el ámbito de la IA es Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR).

Palantir ha demostrado que es capaz de competir con los grandes incumbentes en el mundo del software empresarial, y algunos inversores como el multimillonario empresario Chamath Palihapitiya argumentan que la empresa ni siquiera ha comenzado a escalar aún.

Con tanto potencial en el horizonte, ¿es posible que Palantir sea el próximo Nvidia escondido a plena vista? Veamos y lo descubriremos.

Durante la llamada de ganancias del tercer trimestre de Palantir, el CEO Alex Karp hizo una declaración interesante sobre cómo la integración de datos es la variable más importante al desarrollar servicios impulsados por IA.

Karp afirmó: “los expertos que escriben sobre estas cosas parecen creer que el bien, es decir, el LLM, es el aspecto valioso de esto y que el activo real, es decir, cómo se administra el bien, es el valor real”.

Lo que Karp intenta decir aquí es que los modelos de lenguaje grandes (LLMs) son más una mercancía que una tecnología propietaria. Si bien Gemini de Alphabet, Claude de Amazon, Llama de Meta y ChatGPT ofrecen características únicas, el usuario promedio no puede realmente distinguir la diferencia entre estas plataformas. Desde la perspectiva de Karp, la verdadera proposición de valor radica en cómo los datos se alimentan en los LLMs a través de integraciones de software de soporte. Y ahí es donde él cree que Palantir tiene ventaja.

En abril de 2023, Palantir lanzó su cuarto producto importante llamado la Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP). En la tabla a continuación, he incluido varios indicadores clave de rendimiento que ilustran el impacto que AIP está teniendo en Palantir.

Métrica

T3 2023

T4 2023

T1 2024

T2 2024

T3 2024

Crecimiento de los ingresos (% interanual)

17%

20%

21%

27%

30%

Número de clientes

453

497

554

593

629

Margen bruto ajustado

82%

84%

83%

83%

82%

Flujo de caja libre ajustado

$140.8 millones

$304.7 millones

$148.6 millones

$148.7 millones

$434.5 millones

Fuente de datos: relaciones con inversores de Palantir.

La llegada de AIP ha sido transformadora para Palantir. El crecimiento en la lista de clientes de la empresa está llevando a un aumento acelerado de los ingresos cada trimestre, mientras que los márgenes de beneficio han mantenido un nivel saludable. La combinación de crecimiento de ingresos y fuertes márgenes proporciona a Palantir una sólida flexibilidad financiera en forma de flujo de efectivo libre consistente.

Por todos los indicios, Palantir parece imparable. Sin embargo, a pesar de este impresionante rendimiento, hay más análisis que discutir antes de etiquetar a la compañía como una con potencial similar al de Nvidia.

Cuando se compara una empresa con Nvidia, hay más en la ecuación que solo la valoración y el precio de las acciones.

El surgimiento de Nvidia como el mayor jugador en la IA no se debe solo a sus GPU y su negocio de redes informáticas. En realidad, es cómo realmente funciona ese negocio. El hardware de Nvidia (es decir, las GPU) está estrechamente integrado con su plataforma de software Compute Unified Device Architecture (CUDA).

La combinación de las GPU de Nvidia que se superponen con CUDA ha creado básicamente un efecto de “bloqueo” con sus clientes, poseyendo essentially el stack de IA dentro de los ecosistemas de sus clientes. Es esta dinámica la que ha ayudado a Nvidia a adquirir una cuota de mercado estimada del 90%, poseyendo absolutamente los protocolos de inferencia y entrenamiento de IA.

Además, con más de $1 billón de gasto en infraestructura de IA proyectado en los próximos tres años, el firme control de Nvidia sobre el mercado lo pone en posición de seguir adquiriendo cuota de mercado incremental, lo que hace que su potencial sea aún más lucrativo.

Cuando se trata de software empresarial, simplemente no puedo decir que Palantir tenga un potencial equiparable al de Nvidia. A mi parecer, las GPU y los centros de datos son elementos “imprescindibles” para el desarrollo de IA generativa. En cambio, el software y el análisis de datos entran más en la categoría de “agradable de tener”.

A pesar de su importancia en el procesamiento de datos y en hacer que los LLMs sean más útiles, cuestiono si el software empresarial es verdaderamente indispensable. Además, con una intensa competencia de empresas como Snowflake, Databricks y muchas más, creo que Palantir puede tener dificultades para crear un dinámica similar de “bloqueo” como Nvidia ha logrado hacer.

Por mucho que admire a la dirección de Palantir y me enorgullezca de tener acciones en la empresa, no puedo decir que la compañía se convertirá en el próximo Nvidia.

