¿Podría el candidato a división de acciones llegar a los $1,000 por acción para fin de año?

Las acciones de gran capitalización y megacap han tenido un buen desempeño en 2024. El gigante minorista Costco (NASDAQ: COST) no se ha perdido la fiesta con la acción subiendo un 32% en lo que va del año. Su cadena de clubes de bodegas de membresía está ganando cuota de mercado en Estados Unidos y mostrando un fuerte crecimiento en sus operaciones presenciales y de comercio electrónico, impresionando a los inversores.

Con un precio de $863 por acción en este momento, podría ser candidata a un futuro split de acciones. ¿Alcanzará la acción los $1,000 para fin de año y es una compra a estos precios? Vamos a investigar.

Crecimiento sólido ¿y un próximo aumento de precios?

La pandemia de COVID-19 fue una bendición para minoristas como Costco. El crecimiento de los ingresos se aceleró, elevando las ventas anuales de $150 mil millones a $200 mil millones en solo unos pocos años. Pero a diferencia de otros minoristas, Costco no tuvo que enfrentar las secuelas del crecimiento pandémico. De hecho, la compañía ha seguido mostrando un fuerte crecimiento y recientemente superó los $250 mil millones en ventas anuales.

La línea de fondo ha seguido la misma tendencia, con las ganancias por acción (EPS) casi duplicándose en los últimos cinco años. Este fuerte crecimiento ha llevado a los inversores a especular que un aumento de precios está por llegar para el programa de membresía de Costco. Actualmente, la membresía cuesta $60 o $120, dependiendo del nivel. Hay más de 100 millones de miembros, y la compañía no ha subido el precio de la membresía desde 2017. Costco suele aumentar las tarifas de membresía cada cinco años más o menos, lo que significa que la compañía está retrasada en un aumento de precios.

Con márgenes de beneficio elevados en las membresías en sí mismas, un aumento de precios podría ayudar a Costco a seguir creciendo sus EPS en los próximos cinco años también.

Olvida los $1,000 por acción – enfócate en la valoración en su lugar

Se necesitará un aumento del 16% en el precio de la acción de Costco para superar el territorio de cuatro dígitos. Dado que la acción ya ha subido el doble de esta cantidad en la primera mitad de 2024, no dudo que sea posible que Costco supere los $1,000 antes de que termine el año.

Un precio de acción tan alto también convierte a Costco en candidata a un split de acciones. Recientemente, los inversores han visto a Nvidia y Chipotle atravesar el proceso, y el último split de acciones de Costco fue en 2000.

Pero los inversores no deberían centrarse en ninguna de estas cosas. Los splits de acciones no importan a largo plazo. Un split de acciones solo significa que hay más acciones de la misma compañía disponibles en el mercado. El precio real de la acción no importa; lo que importa es la valoración.

Y la valoración de Costco ha estado subiendo durante años. Actualmente tiene un ratio precio-ganancias (P/E) de 53, cerca de un máximo histórico y muy por encima de su promedio a largo plazo de 27.

A estos niveles, los inversores tienen expectativas muy altas para el crecimiento futuro de Costco.

Evita las acciones de Costco (por ahora)

Costco es un gran negocio. Incluso con $250 mil millones en ventas de últimos 12 meses, la compañía pudo aumentar las ventas comparables un 6.5% en su tercer trimestre fiscal 2024 (finalizado el 12 de mayo). Las ventas de comercio electrónico aumentaron un 20.7% interanual. Las ganancias también deberían seguir aumentando, gracias a su historial de crecimiento lento y constante.

Pero ese es el problema: lento y constante. Costco no es una acción de alto crecimiento, pero está valorada como tal con un ratio P/E de más de 53.

Olvida el split de acciones. Olvida el potencial de que las acciones lleguen a $1,000 a corto plazo. No importa lo bueno que sea un negocio si tienes que pagar una prima demasiado alta para comprarlo: el precio importa.

