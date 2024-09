Podría bajar de mi AirPods Pro 2 a los AirPods 4.

“

Este parece ser el año en que me di cuenta de que ya no soy un Pro. En lugar de pasar del iPhone 15 Pro al iPhone 16 Pro, estoy planeando hacer un pedido por adelantado del iPhone 16. En lugar de obtener el dulce Apple Watch Ultra 2 en Negro Satinado, reservé el Apple Watch Series 10 en Negro Jet.

Y ahora, incluso estoy considerando desechar mis AirPods Pro 2 por los nuevos AirPods 4. Ya tengo un pedido por adelantado y estoy listo para potencialmente reemplazar el último producto de Apple Pro que tendré (después de cambiar del iPhone Pro al Apple Watch Ultra, que es básicamente el Apple Watch Pro).

Con los AirPods Pro 2 recibiendo algunas actualizaciones de software y aún teniendo lo que parece ser una mejor cancelación de ruido, ¿por qué me desharía de ellos? Bueno, tiene que ver con dos cosas.

La cancelación de ruido y el ajuste son los factores

(Crédito de la imagen: Apple)

La primera razón, y la razón principal, por la que estoy considerando cambiar de los AirPods Pro 2 es debido al ajuste. Si bien los AirPods Pro 2 son geniales, el mayor problema que siempre he tenido con ellos es que, cada vez que hago algún tipo de ejercicio o mastico chicle demasiado, se me caen de las orejas.

Si salgo a correr, estaré ajustando las almohadillas de los AirPods Pro una y otra vez. Si salgo de excursión, será lo mismo. Y ni siquiera intentes hacer abdominales o flexiones, esos auriculares van a salirse sin importar cuánto intente asegurarlos.

He encontrado que los auriculares de oído abiertos son más cómodos, así que realmente quiero probar los AirPods 4 para ver si no solo cumplen con esto, sino si en realidad terminan siendo más seguros en mis orejas. Eso es mucho pedir, ya que los AirPods Pro 2 ofrecen cuatro almohadillas para un ajuste más personalizado, pero he escuchado a varias personas que los AirPods regulares en realidad se quedaron en sus oídos mejor que los Pro. Tendré que ver si también estoy en ese grupo.

(Crédito de la imagen: Apple)

La segunda razón por la que estoy considerando un cambio es que los AirPods 4 están obteniendo la característica por la que realmente me quedé con los AirPods Pro: la cancelación de ruido. Esta es la característica más importante de mis auriculares, y estoy seguro de que no soy el único. Poder ahogar el ruido externo al tratar de concentrarse en el trabajo, en un avión o durante un entrenamiento es una característica requerida en la actualidad.

Con la cancelación de ruido llegando a los AirPods 4 con ese diseño de oído abierto, me pregunto si serán una mejor opción para alguien como yo que tiene problemas de ajuste y comodidad con los AirPods Pro 2. Sé que la cancelación de ruido de los AirPods 4 no será tan buena como la cancelación de ruido de los AirPods Pro 2, pero siempre y cuando sean lo suficientemente buenos, sacrificaré un poco de rendimiento aquí.

Así que aquí estoy. Si la cancelación de ruido de los AirPods 4 es lo suficientemente buena para mis casos de uso y soluciona mis problemas de ajuste y comodidad con los AirPods Pro 2, podrían hacerme cambiar una vez más de un producto Pro a uno no Pro de Apple.

Veremos qué sucede cuando salgan el 20 de septiembre. ¡Ya hice mi reserva por adelantado!

