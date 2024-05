¿Podría Apple News ser un salvavidas a medida que disminuyen los clics en los sitios de noticias?

La versión gratuita de Apple News es una de las plataformas de noticias más grandes del mundo. Es la aplicación de noticias más utilizada en los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Australia, y contaba con más de 125 millones de usuarios mensuales en 2020. La suscripción News+ se lanzó en 2019 después de que la compañía adquiriera la startup Texture, que había prometido un servicio como un “Netflix de revistas”. Esa inversión representaba la relación comercial cada vez más profunda de Apple con los editores de noticias, una relación que comenzó con una asociación de alto perfil con el Wall Street Journal (a pesar del escepticismo de la empresa matriz del Journal sobre las plataformas tecnológicas).

Apple News+ cobra a los usuarios $12.99 al mes por una suscripción agrupada a artículos de revistas y periódicos premium, con historias en constante actualización sindicadas de importantes sitios de noticias y revistas estadounidenses, incluidos The New Yorker, The Atlantic, the Washington Post, the BBC, the LA Times, y cientos de otros.

Apple News+ comenzó a aumentar rápidamente sus asociaciones en los últimos dos años, agregando docenas de periódicos locales y regionales, incluidos el Philadelphia Inquirer, el Austin American-Statesman, el Atlanta Journal-Constitution y el Tennessean, entre otros. La compañía licencia artículos de detrás de las barreras de pago de los editores, y les paga mensualmente basándose parcialmente en el tiempo que la audiencia pasa en cada pieza. Los editores también pueden vender publicidad en su contenido en Apple News, así como distribuir recomendaciones de productos y reseñas, conservando el 100% de cualquier ingreso por enlace de afiliado que generen como resultado.

Apple se negó a comentar cuántas personas se suscriben a News+.

Muchos editores han adoptado un enfoque práctico con Apple, tratando la asociación como una especie de bonificación.

El presidente de Slate, Charlie Kammerer, dijo que ve a Apple como una plataforma de descubrimiento para personas que de otra manera no estarían familiarizadas con el contenido de la publicación, mostrándoles columnas de consejos atractivas y reportajes extensos.

“Realmente estamos enfocados en cómo construir lealtad con nuestra audiencia tanto en la plataforma como fuera de ella, y está funcionando bien”, dijo en un correo electrónico. “Mientras seguimos creciendo nuestro negocio de membresías dentro de nuestro ecosistema de Slate, también estamos buscando socios como Apple News+ como una herramienta de descubrimiento, y tal vez redescubrimiento, para que las personas encuentren el contenido de Slate donde estén y lo paguen.”

“Es alentador ver que el tipo de periodismo de alta calidad y en profundidad que es importante para Slate y nuestra audiencia funciona bien en Apple News+. Han creado un producto que es atractivo tanto para lectores como para editores, y se ha convertido en una corriente de ingresos adicional agradable para nosotros.

Pero para otros medios, la asociación con Apple va mucho más allá y ha comenzado a influir en las decisiones de contenido. A través de su programa Spotlight, la empresa solicita y encarga piezas específicas sobre eventos noticiosos particulares, como importantes festividades y aniversarios. Noah Shachtman, el ex editor de Rolling Stone, le dijo a Semafor que Apple también pagaba más para encargar arte y segmentos de audio para los artículos de la revista.

En una entrevista la semana pasada, el CEO Neil Vogel le dijo a Semafor que Dotdash Meredith tiene equipos en múltiples publicaciones creando contenido específica y exclusivamente para Apple News+, que luego Apple promociona.

“Es otro medio para nuestras marcas y nuestro contenido,” dijo Vogel. “Tenemos una relación con ellos que creemos que es súper justa en ambas direcciones. Y ha sido realmente positiva.”