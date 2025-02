¿Podemos seguir confiando en Apple? Algunos eventos recientes me hacen dudar.

“

Recientemente tuve una experiencia extraña. Alrededor de las 7 de la mañana un día (¡antes de mi primera taza de café, incluso!) alcancé mi MacBook Pro para comenzar a trabajar y descubrí que el dispositivo, guardado en mi bolso desde el día anterior, estaba alarmantemente caliente.

Ahora, la máquina tiene más de cuatro años y ya está un poco deteriorada. Pero no la había dejado caer, ni había ninguna otra razón para temer una sobrecarga térmica (también conocida como “explosión inminente de la batería”). Tal vez tuviera algo que ver con macOS 15.3, que ya había descargado durante el día. El ordenador podría haber intentado instalar la actualización durante la noche. Pero no, pensaría uno, cuando está cerrado.

La sospecha resultó ser correcta. Cuando abrí el Mac, su pantalla estaba completamente negra… aparte de la capa de suciedad acumulada durante los últimos cuatro años, que realmente se hace notar cuando la máquina está apagada. Conecté el Mac a una fuente de energía. Al principio no pasó nada; temiendo que la batería estuviera casi agotada, al menos esperaba que mostrara la pantalla triste una vez que se conectara la alimentación.

Mi MacBook Pro decidió extrañamente instalar una actualización de macOS, incluso cuando se suponía que estaba dormida.

Luego presioné el botón de encendido y, después de un corto tiempo, apareció el logo de Apple. Cinco minutos después, el familiar proceso de arranque, que llena varias barras de progreso seguidas después de una actualización del sistema, se completó y pude empezar a trabajar en un MacBook Pro que ahora se estaba enfriando notablemente.

De vuelta a la normalidad, entonces. Pero no pude evitar preocuparme. Claro, una Mac de escritorio instala las actualizaciones del sistema descargadas durante la noche, incluso si no la has apagado por la noche sino que simplemente la has puesto en reposo. Pero ¿debería dormir mucho más profundamente un MacBook Pro que está cerrado y guardado en un maletín que un Mac mini, iMac o Mac Studio?

Ese era el tipo de enfoque basado en el sentido común que confiaba en que Apple adoptaría. Ahora mi confianza se ha visto sacudida. ¿En quién puedes confiar en estos días? ¿En tu propia experiencia y conocimientos adquiridos, en tu propia intuición? ¿En instituciones como la OMS? ¿O en una empresa como Apple que se siente como una institución para los clientes de toda la vida?

En última instancia, he decidido que sí, podemos confiar en Apple, aunque parezca estar haciendo mucho en estos días para dilapidar esa confianza. En temas mucho más serios que los que resultan en un MacBook Pro caliente.

Poniendo a prueba nuestra confianza

A finales de enero, nos enteramos de una brecha de seguridad en los chips de silicio de Apple desde M2 y A15 en adelante que permite a los atacantes acceder a datos sensibles. Según el investigador que encontró la vulnerabilidad, Apple ha estado al tanto de ella durante algún tiempo pero todavía no ha respondido con una actualización de seguridad. iOS 18.3 y macOS 15.3 han cerrado algunas brechas y fortalecido la seguridad, pero las dos vulnerabilidades en SLAP y FLOP no se incluyeron. Probablemente esto fue lo que impulsó al Instituto de Tecnología de Georgia a hacerlo público.

El Apple Watch ha sido criticado por la seguridad de sus correas.

Al menos los investigadores de seguridad confirmaron la declaración de Apple de que no hay un peligro inmediato. Esto nos hace sentir mejor acerca de que el problema no se haya abordado hasta iOS 18.3.1 o iOS 18.4. El lanzamiento de los hallazgos podría haber acelerado las cosas, por supuesto.

En el mismo mes, se descubrieron toxinas en las correas de los relojes inteligentes. Como Apple no solo es la marca más conocida en este sector, sino también líder del mercado por mucho, se presentó una demanda colectiva contra la empresa con sede en Cupertino.

Apple emitió un comunicado insistiendo en que sus correas de muñeca no representan ningún riesgo para la salud, y confiamos en esta declaración. Apple explicó hace años que prohibiría las sustancias tóxicas de PFAS (sustancias polifluoroalquiladas) de sus productos, y que este era un proceso a largo plazo. La empresa ha logrado eliminar repetidamente toxinas ambientales de sus productos, a menudo como pionera en toda la industria. El PVC y los retardantes de llama bromados han sido citados como preocupaciones en la industria tecnológica, y ambos se abordan en las preguntas frecuentes ambientales de Apple.

Pero eso es lo bueno de la confianza. No importa cuánto trabajes para ganarla; una vez que la pierdes, es difícil recuperarla. Una violación de la confianza podría ser una de más de la cuenta.

En terreno peligroso

No he perdido mi confianza en Apple, y la respuesta a la pregunta en el titular es sí. Sin embargo, en estos tiempos en los que el hielo de la civilización se vuelve cada vez más delgado, la menor cosa podría ser suficiente para romperlo y ahogarse en las aguas debajo.

Espero que Apple demuestre ser más resistente a las declaraciones sobre el Golfo de México, aranceles y, sobre todo, diversidad e inclusión. En pocas palabras, ¿cómo puede Cupertino fabricar los mejores productos si ya no puede contratar a las mejores mentes del mundo? ¿Y cómo se puede confiar en la empresa si traiciona sus principios más preciados? (Para ser justos, ha habido algunas indicaciones positivas en esta dirección). En la próxima pandemia, las personas en todo el mundo pueden necesitar que Apple (y Google) demuestren ser más confiables que las autoridades sanitarias de los EE. UU.

También tengo que confiar en que Tim Cook sabía lo que estaba haciendo cuando donó $1 millón de su fortuna personal para la inauguración presidencial. Porque hay mucho en juego, y al final, la confianza es todo lo que tienes.

