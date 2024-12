Pluma sin tinta es una herramienta multifuncional con llavero que puede escribir en casi cualquier cosa

“

Siempre andas buscando un bolígrafo o lápiz? Lo que necesitas es un bolígrafo sin tinta que dure para siempre, escriba en casi cualquier cosa y se adhiera firmemente a tu llavero para que siempre sepas dónde está. Eso describe perfectamente al ForeverPen.

Es lo suficientemente pequeño para caber en tu llavero pero lo suficientemente resistente como para soportar incendios. Y en este momento, puedes añadir uno de estos bolígrafos sin tinta para llavero a tu EDC por solo $23.99 (rebajado de $40).

ForeverPen: Un bolígrafo sin tinta para llavero que dura para siempre

La idea detrás de este accesorio de uso diario es tener siempre un bolígrafo a mano. ¿Cuántas veces has necesitado apuntar una nota rápida, firmar un formulario o dibujar una idea, pero no tenías un bolígrafo contigo? Es hora de empezar a llevar uno.

A diferencia de un bolígrafo típico que no cabe convenientemente en el bolsillo de tus pantalones o en tu cartera (y parece desaparecer en el peor momento posible), el ForeverPen se adhiere a tu llavero. Siempre está ahí cuando lo necesitas y no está en tu camino cuando no lo necesitas.

El bolígrafo sin tinta está hecho de un compuesto de plata, por lo que dura para siempre. Nunca te quedarás sin tinta cuando sea el momento de garabatear una nota. Este diseño también significa que puedes escribir en casi cualquier cosa: papel, plástico, madera y otras superficies. El ForeverPen incluso puede escribir bajo el agua si alguna vez surge la necesidad.

Dado que este bolígrafo es sin tinta, tampoco sufrirás de manchas. Escribe una nota rápida y no te preocupes por ensuciarte los dedos con tinta.

También puedes usarlo como una herramienta multitarea

Te encontrarás alcanzando el ForeverPen en tu llavero por razones que no sean escribir, también. Su punta precisa lo convierte en un excelente cortador de cajas, perforador o raspador. Es como una pequeña y elegante navaja suiza que siempre está al alcance.

Es lo suficientemente fuerte como para abrir latas de refresco, quitar grapas o funcionar como un destornillador en caso de apuro. Solo ten en cuenta que si eres muy brusco con el titanio, podrías acortar un poco la vida del bolígrafo de “siempre”.

Ahorra en el increíble bolígrafo sin tinta conocido como el ForeverPen

¿Quién podría haber imaginado que un gadget tan pequeño podría ser tan útil? Consíguete uno de estos diminutos bolígrafos sin tinta para llavero mientras están en oferta por solo $23.99 (regularmente $40).

