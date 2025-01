PLAZO ZETA HOY: ROSEN, UN BUFETE DE ABOGADOS DE ALTO RANGO, Anima a los Inversores de Zeta Global Holdings Corp. a Asegurar Asesoramiento Antes del Importante Plazo del 21 de Enero en la Acción Colectiva de Valores.

“

Nueva York, Nueva York–(Newsfile Corp. – 21 de enero de 2025) – POR QUÉ: Rosen Law Firm, una firma de abogados global de derechos de inversores, recuerda a los compradores de valores de Zeta Global Holdings Corp. (NYSE: ZETA) entre el 27 de febrero de 2024 y el 13 de noviembre de 2024, ambas fechas inclusive (el “Período de Clase”), de la importante fecha límite del 21 de enero de 2025 para el nombramiento del demandante principal.

QUÉ HACER A CONTINUACIÓN: Para unirse a la demanda colectiva contra Zeta, vaya a https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=31333 o llame a Phillip Kim, Esq. sin cargo al 866-767-3653 o envíe un correo electrónico a [email protected] para obtener información sobre la demanda colectiva. Una demanda colectiva ya ha sido presentada. Si desea actuar como demandante principal, debe presentarse ante el Tribunal a más tardar el 21 de enero de 2025. Un demandante principal es una parte representativa que actúa en nombre de otros miembros de la clase en la dirección de la litigación.

DETALLES DEL CASO: Según la demanda, durante el Período de Clase, los demandados hicieron afirmaciones falsas y/o engañosas y/o no revelaron que: (1) Zeta utilizaba contratos bidireccionales para inflar artificialmente los resultados financieros; (2) Zeta realizaba transacciones de ida y vuelta para inflar artificialmente los resultados financieros; (3) Zeta utilizaba granjas de consentimiento predatorias para recopilar datos de usuario; (4) estas granjas de consentimiento han impulsado casi en su totalidad el crecimiento de Zeta; y (5) como resultado de lo anterior, las declaraciones positivas de los demandados sobre el negocio, las operaciones y las perspectivas de Zeta eran materialmente engañosas y/o carecían de una base razonable. Según la demanda, cuando los detalles verdaderos salieron a la luz, los inversores sufrieron daños.

Para unirse a la demanda colectiva contra Zeta, vaya a https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=31333 o llame a Phillip Kim, Esq. sin cargo al 866-767-3653 o envíe un correo electrónico a [email protected] para obtener información sobre la demanda colectiva.

No se ha certificado ninguna clase. Hasta que se certifique una clase, no estará representado por abogado a menos que contrate a uno. Puede seleccionar al abogado de su elección. También puede permanecer como miembro ausente de la clase y no hacer nada en este momento. La capacidad de un inversor para participar en una posible recuperación futura no depende de ser nombrado demandante principal.

