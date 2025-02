Planes de Mercedes-Benz para recortes de personal en China para el 2027.

Mercedes-Benz podría ser el próximo fabricante de automóviles alemán en perder terreno en el mercado chino. Según un reciente informe de Reuters de una fuente anónima, Mercedes-Benz China tiene como objetivo reducir sus costos laborales en un 25% y eliminar el 10-15% de los puestos de trabajo en ventas y finanzas para 2027.

Por otro lado, las 2,000 personas en el departamento de investigación y desarrollo mantendrán sus empleos, por lo que Mercedes-Benz aún desea crear modelos orientados a China en el futuro.

Esta noticia viene simultáneamente con el anuncio de la empresa de que recortará costos a nivel mundial en previsión de menores ganancias en 2025.

Quizás la situación no sea tan mala.

También existe la posibilidad de que la fuente anónima estuviera equivocada. Un portavoz de Mercedes-Benz China no comentó sobre los recortes de trabajo del 10-15%, pero afirmó que no reducirían los costos de los roles de oficina en un 25%. El mismo portavoz también afirmó que Mercedes-Benz planea formar más alianzas con proveedores locales, aunque no especificados, para seguir siendo competitivos en China.

El director financiero, Harald Wilhelm, elogió la empresa conjunta de Mercedes-Benz con BAIC Motors, propiedad del estado, por haber reportado un rendimiento de ventas en 2024 del 15%. Para mantener esas cifras, ambos planean reducir los costos de materiales en más del 10% y los costos de producción en más del 20%.

China todavía va por delante.

Esta no es la primera vez que escuchamos sobre el potencial dominio de la industria automotriz china sobre los fabricantes de automóviles tradicionales. El Xiaomi SU7 superó recientemente al Tesla Model 3 a pesar de estar en su primer año de producción. Toyota también mostró signos de dificultad, con ventas estancadas y producción en declive en octubre. Incluso GM anunció una pérdida de $5 mil millones en sus beneficios el año pasado como parte de un esfuerzo de reestructuración para abordar sus operaciones en declive en China.

Por supuesto, no podemos olvidar que muchas, si no la mayoría, de las empresas automotrices en China son propiedad del gobierno y, por lo tanto, reciben mucho apoyo económico. Así es como pueden permitirse vender autos tecnológicamente avanzados por miles de dólares menos que sus competidores extranjeros. No es exactamente un juego limpio.

Pensamientos finales.

Si bien Mercedes-Benz puede estar buscando reducir costos en China, eso no significa que el futuro del fabricante de automóviles alemán allí sea sombrío. Con un fuerte enfoque en adaptar sus modelos para servir mejor al mercado chino, está claro que Mercedes-Benz todavía quiere tener cierta presencia en la tierra de BYD.

Esperemos que los trabajadores que serán despedidos puedan encontrar fácilmente otro empleo en la industria. ¿No sería irónico si fueran contratados por un competidor chino?