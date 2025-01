Plan de Trump para modificar el servicio civil avanza bajo un nuevo nombre.

La administración de Trump siguió adelante el lunes con planes rediseñados para facilitar el despido de ciertos empleados federales.

En un memorándum a todas las agencias federales, la Oficina de Administración de Personal detalló orientación para lo que ahora se llama “Programa Carrera/Política”. El nombre enmienda lo que se llamaba “Programa F” cuando se inició la idea al final del primer mandato del presidente Donald Trump.

“La gestión efectiva del rendimiento de los empleados en posiciones confidenciales, determinantes de política, elaboración de política o defensa de políticas es de suma importancia”, declaró la OPM, añadiendo que “debido a estos requisitos, las agencias deben contar con un mayor grado de flexibilidad de nombramiento con respecto a estos empleados que el proceso de servicio competitivo existente”.

El memo de la OPM de seis páginas y una orden ejecutiva modificada acompañante ordenan a los jefes de las agencias federales realizar una revisión preliminar en un plazo de 90 días de las posiciones de su agencia que puedan encajar en el “carácter determinante de política, elaboración de política o defensa de políticas”. La revisión incluye determinar qué posiciones “no están normalmente sujetas a cambios como resultado de una transición presidencial”.

Una revisión completa debe completarse en un plazo de 210 días.

La OPM declara que los empleados en o solicitantes de posiciones de Política/Carrera de Programa “no están obligados a apoyar personal o políticamente al presidente actual o a las políticas de la administración actual”, pero se espera que sean leales administrativamente.

“Están obligados a implementar fielmente las políticas de la administración lo mejor que puedan, conforme a su juramento constitucional y la confianza de la autoridad ejecutiva únicamente en el presidente”, afirma la OPM. “La falta de cumplimiento es motivo de despido”.

El memo y la orden ejecutiva modificada marcan el último giro en una disputa del servicio civil lanzada por la emisión del decreto de Trump 13957 en octubre de 2020. El decreto creó la nueva clase de empleado federal de Programa F que sería más vulnerable al despido.

Según un resumen de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, los empleados civiles generalmente tienen derecho a aviso de despido, oportunidad de responder, representación por un abogado y una decisión por escrito. También pueden apelar el despido a la Junta de Protección del Sistema de Méritos o presentar una queja bajo los términos de un acuerdo de negociación colectiva. Estas protecciones procedimentales generalmente no estarían disponibles para los empleados de Programa F. La contratación también se agilizaría; por ejemplo, las preferencias de contratación para veteranos ya no se aplicarían a las contrataciones de Programa F.

El ex presidente Joe Biden posteriormente revocó el Decreto 13957 en enero de 2021 a través de un decreto propio.

“No solo era innecesario para las condiciones de una buena administración, sino que también socavaba las bases del servicio civil y los principios de su sistema de méritos, que eran esenciales para la … repudiación del sistema de botín”, dijo Biden en ese momento.

El año pasado, la administración de Biden emitió reglas que fortalecieron las barreras contra un retorno del concepto de Programa F. Trump revocó los movimientos de la era Biden en un decreto emitido su primer día en el cargo.

“Las agencias necesitan la flexibilidad para despedir rápidamente a los empleados con bajo rendimiento de estos puestos sin enfrentar retrasos extensos o litigios”, afirmó la OPM el lunes.

El Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro, en nombre de empleados en 36 agencias federales, ya ha presentado una demanda impugnando los movimientos que la presidenta del sindicato, Doreen Greenwald, dijo en un comunicado que llevarían a “pruebas de lealtad política” para los empleados públicos.

