Plan de inversión de $250,000 de un hombre de 31 años desata debate: ‘¿Debería apostar fuerte por dividendos como JEPQ, ARCC, o quedarme con VTI por seguridad?’

Para muchos inversores, construir una cartera es clave para lograr estabilidad financiera a largo plazo, ya sea para generar ingresos pasivos, para la jubilación o simplemente para hacer crecer su riqueza con el tiempo.

Sin embargo, algunos encuentran difícil encontrar el equilibrio adecuado entre estabilidad, crecimiento e ingresos, especialmente con tantas opciones disponibles hoy en día.

Esta preocupación está en el centro de una reciente y acalorada discusión desatada por una inversora de 31 años con $250,000 para apostar, que compartió su dilema y plan de asignación en la comunidad de Reddit r/dividends.

La inversora de 31 años es relativamente nueva en la inversión en acciones, pero ya ha puesto los ojos en acciones de dividendos y ETFs de índices como sus selecciones favoritas para construir riqueza con el tiempo. Su cartera incluye Ares Capital (NASDAQ: ARCC), JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (NASDAQ: JEPQ), Main Street Capital (NASDAQ: MAIN), Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares (NASDAQ: VTI) y Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares (NASDAQ: VXUS), con una inversión anterior en SPDR Portfolio S&P 500 ETF (NYSE: SPLG) que vendió pero está considerando reinvertir.

Ha elaborado un plan de asignación que incluye $75,000 en VTI, $50,000 en SPLG, $50,000 en JEPQ, $25,000 en VXUS, $25,000 en ARCC y, finalmente, $25,000 en MAIN. Sin embargo, duda en poner los $50,000 en ARCC y MAIN debido a sus ganancias recientes, por lo que está considerando dividir el dinero e invertir en VTI y JEPQ por ahora.

“Mi proceso de pensamiento para no ir todo en VTI es que quería un poco de diversificación. Estoy interesada en JEPQ por el dividendo mensual del 10% de regreso. Lo mismo con ARCC, que sé que es trimestral y MAIN. Eventualmente, haré un VTI, SPLG y VXUS pero quería construir lo suficiente en JEPQ, ARCC y MAIN para poder usar eso también como ingreso para mí hasta que llegue a la jubilación. En mi cabeza, no hay garantía de que llegue a la jubilación, así que quería al menos disfrutar de algo de mi dinero ahora,” escribió.

Estas son las recomendaciones de Reddit para la inversora de 31 años.

Enfoque en ETFs de Mercado Amplio para Diversificación y Crecimiento

La publicadora mencionó que quiere diversificar su cartera, pero varios miembros de Reddit enfatizaron el hecho de que VTI ya ofrece una exposición amplia al mercado, con acceso a más de 3,600 empresas.

“Dijiste que querías diversificación, ¿pero sabes que VTI ya está extremadamente diversificado? Contiene literalmente 3,609 compañías en su interior. Podrías (si quisieras) tener solo VTI y básicamente estar invertido en casi todas las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa,” dice un comentario.

Este redditor prefiere , pero su comentario coincide con el sentimiento general del hilo, que es centrarse en ETFs de mercado amplio.

“[Vanguard S&P 500 ETF (NYSE Arca: VOO)] sería mi elección principal,” escribió.

Un comentarista se tomó su tiempo para recomendar a la joven inversora varios activos que, en su opinión, añaden diversificación y crecimiento a una cartera.

“Yo optaría por VOO a largo plazo, [Schwab US Dividend Equity ETF (NYSE Arca: SCHD) por un ETF de alto rendimiento de dividendos con una baja proporción de gastos (y que añade diversificación a mi cartera), [Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares (NYSE Arca: VNQ)] como un buen ETF de REIT y [Realty Income (NYSE: O)] ya que proporciona dividendos mensuales. [Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (NYSE Arca: VGT)] es otra elección, ya que tiene todas las principales empresas tecnológicas y su proporción de gastos es alta, además; su tasa de crecimiento anual compuesta ha estado creciendo decentemente durante los últimos años,” dice el comentario.

Evitar ETFs Superpuestos y Priorizar la Eficiencia de Costes

Varios miembros de Reddit señalaron que tener múltiples ETFs con acciones similares, como VTI y SPLG, puede llevar a costos más altos y superposición.

“VTI y SPLG son básicamente lo mismo, así que elige uno. Voto por SPLG debido al menor costo por acción y proporción de gastos,” dijo un redditor.

“Las acciones de crecimiento como SPLG, VOO u similares funcionan mucho mejor durante períodos más largos, y aún tienes un largo camino por recorrer para la jubilación,” dice otro comentario.

Main: Pros y Contras

La publicadora ha expresado interés en MAIN pero duda en invertir en él debido a su reciente crecimiento significativo. Varios comentaristas expresaron opiniones a favor y en contra respecto a colocar el dinero en MAIN.

“Haz lo que quieras, no hay nada malo con MAIN, yo la he poseído durante años. Esos dividendos especiales son la guinda del pastel,” dice un comentario a favor.

“MAIN está bien si haces un promedio de costos (DCA). Tal vez pongas cierta cantidad de dólares todas las semanas o dos semanas o al mes. De esa manera no estás poniendo todo de una vez y teniendo arrepentimiento si el mercado colapsa o algo así,” recomienda otro redditor.

Un comentarista estuvo de acuerdo en que MAIN ha crecido considerablemente, y sugirió a la inversora dos otras inversiones.

“MAIN es bastante caro ahora. Busca otros como [Blackstone Secured Lending Fund (NYSE: BXSL)] o [Putnam BDC Income ETF (NYSE Arca: PBDC)],” dice su comentario.

Un miembro más de Reddit insinuó que MAIN podría estar sobrevaluado, por lo que aconsejó a la inversora de 31 años invertir pero en un porcentaje menor.

“MAIN es buena pero limitaría mi % en ella,” recomendó.

