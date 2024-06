Plan de alimentos sostenibles del G7 de Meloni enfrenta bloqueo político y financiero

Iniciativas de desarrollo de la nueva Centro Europeo para la Gestión de Políticas de Desarrollo, Ecco y Argumentos Africanos

Noticias

El gobierno italiano está preparando una nueva iniciativa de política climática y exterior centrada en la alimentación sostenible en la cumbre del G7 de esta semana en Puglia.

La Iniciativa de Seguridad Alimentaria de Apulia de la primera ministra Giorgia Meloni, cuyos detalles aún no están disponibles, daría prioridad a la seguridad alimentaria en África mediante la inversión en agricultura sostenible y agrícola. El plan se basa en propuestas similares de la conferencia climática de la COP28 de las Naciones Unidas del año pasado que reconocieron por primera vez la huella de carbono de la producción de alimentos.

La iniciativa podría darle a Meloni una mayor influencia en los asuntos globales, pero los vientos políticos y financieros internos amenazan su implementación.

SEMÁFORO

Señales Semáforo: Ideas globales sobre las principales noticias de hoy.

Para liderar la política exterior de Europa, Meloni debe incluir a África

Fuentes: Al Jazeera, Ecco, Argumentos Africanos

Con su creciente influencia en Europa, Meloni ha posicionado a Italia como “la nueva cara europea en África”, ya que las empresas muestran un interés cada vez mayor en el continente rico en minerales y recursos, según un investigador del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Pero su enfoque hasta ahora parece “centrado en la inversión más que en el desarrollo”, observó Al Jazeera. En la COP28 del año pasado, Meloni dijo que redefinir la relación Italia-África debía ir más allá de la “caridad”. Para lograrlo, los agricultores africanos deben ser “tratados como socios de proyectos iguales en lugar de simples beneficiarios”, escribió un analista del think tank italiano Ecco, ya que la agricultura africana es una de las más afectadas por el cambio climático.

Las iniciativas de alimentos sostenibles de Europa se desmoronan bajo presión de la extrema derecha

Fuentes: Centro Europeo para la Gestión de Políticas de Desarrollo, Politico, NPR

Si bien recentrar la conversación en África es el paso correcto para el mundo en su conjunto, “no es cierto que los sistemas alimentarios europeos sean totalmente sostenibles”, dijo la analista de ECDPM Cecilia D’Alessandro en el think tank del Centro Europeo para la Gestión de Políticas de Desarrollo a Semafor. No es que la UE no lo haya intentado, pero muchas de sus iniciativas han sido desechadas después de grandes protestas de agricultores sacudieron países de todo el continente. Las pocas políticas que quedan, como la monitorización satelital de la producción de cultivos, siguen enojando a los agricultores que pueden ser influenciados por la extrema derecha, según NPR.

La inversión agrícola no es tan arriesgada como algunos bancos hacen parecer

Fuentes: Instituto de Asuntos Internacionales, Centro Europeo para la Gestión de Políticas de Desarrollo

Financiar el proyecto de Meloni será uno de los mayores desafíos para el G7, escribió la analista Cecilia D’Alessandro para el Instituto de Asuntos Internacionales. Para convencer a las instituciones financieras y bancos, “se trata de mostrarles que [la agricultura] no es tan arriesgada como piensan”, dijo a Semafor. Los bancos están preocupados por su retorno financiero, por lo que tienden a estar más dispuestos a financiar algunos grandes proyectos de infraestructura en lugar de varias explotaciones agrícolas de tamaño pequeño a mediano. El G7 debe convencer a las instituciones financieras de que los beneficios sociales y ambientales a largo plazo, como evitar catástrofes climáticas, son igualmente, o incluso más, importantes que las ganancias financieras a corto plazo, dijo D’Alessandro.