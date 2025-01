Placas de espinilleras de futbolistas: la pieza de equipo que algunos profesionales prefieren no usar.

Michael Olise no le gustan las canilleras.

Tanto es así que cuando el extremo francés estaba siendo sustituido por Leroy Sane durante la victoria por 1-0 del Bayern Múnich sobre el París Saint-Germain en la Liga de Campeones en noviembre, no llevaba ninguna puesta.

Esto fue detectado por el cuarto árbitro del juego, Florin Andrei, quien le indicó al joven de 23 años que se las pusiera. Olise colocó algunas de mala gana en sus medias antes de deshacerse de ellas nuevamente cuando los árbitros miraron hacia otro lado.

Cuando Michael Olise se preparaba para entrar al campo de juego por el Bayern en su partido de la Liga de Campeones contra el PSG, pareció tener un breve intercambio con el cuarto árbitro.

Algunos momentos más tarde, se vio a Olise colocando sus espinilleras en sus medias, pero luego retiró furtivamente la protección de su pierna izquierda y la lanzó … pic.twitter.com/ep0mqMLG79

— ESPN FC (@ESPNFC) 28 de noviembre de 2024

Las leyes del juego de la International Football Association Board (IFAB) establecen que todos los jugadores deben usar espinilleras. No hay reglas específicas sobre el tamaño, pero la Ley 4 establece que “deben estar hechos de un material adecuado y tener un tamaño apropiado para brindar una protección razonable, y estar cubiertos por las medias”.

Durante años, muchos futbolistas han estado jugando con su interpretación de las reglas. La tendencia de las medias bajas y las micro-espinilleras, popularizada por figuras como Jack Grealish del Manchester City y Lauren James del Chelsea, se ha vuelto muy popular en los últimos años.

“No uso espinilleras”, le dijo Olise a un fan que recientemente intentó regalarle un par, aunque el incidente con el PSG pudo haber sido un caso aislado, ya que se suele ver al jugador de 23 años llevando protección en los partidos.

El exjugador del Crystal Palace no es el único futbolista profesional que preferiría entrar a los partidos sin espinilleras si dependiera de él.

“Realmente no me gusta usar espinilleras, nunca usamos espinilleras en el entrenamiento”, dijo el exdelantero del Sheffield United Oli McBurnie a The Athletic en noviembre. “Quiero sentir lo mismo que entreno todos los días, así que uso medias normales. Corto mis medias y las enrolló, y luego tengo pequeños trozos de espuma que coloco como almohadillas solo para sentirme cómodo”.

@officialbhafc La espinillera más pequeña del mundo … 🤣 #BHAFC #AFC #PL ♬ sonido original – Brighton & Hove Albion FC

El defensor del Warrington Town, Peter Clarke, está a 25 partidos de alcanzar su aparición número 1,000 desde su debut en el Everton en la Premier League en enero de 2001. A sus 42 años, dice recordar las espinilleras voluminosas y voluminosas de finales de los 80, los 90 y principios de los 2000, con sus protectores de tobillo incorporados y correas de velcro. Y aunque usa protectores más pequeños que los que usó al comienzo de su carrera, muchas experiencias en el campo de juego han asegurado que nunca las ha reducido demasiado.

“Las que uso ahora son de fibra de carbono y tienen chips y arañazos, y cuando los miro, me alegra estar usándolos”, dice el defensor central, que también jugó para el Huddersfield Town, el Oldham Athletic y el Tranmere Rovers.

“Hace veinte años, los tackles volaban mucho más. Recuerdo ir a una entrada fuerte y recibir un golpe en la espinilla. A medida que avanzaba el juego, me di cuenta de que había sangre en mi calcetín, los tacos habían atravesado la espinillera y me habían dejado una cortada de dos pulgadas en mi espinilla. Es un deporte de contacto y es aconsejable estar bien protegido en lugar de usar las espinilleras más pequeñas posibles”.

