Pistas, respuestas y spangram del NYT para el viernes 19 de julio (juego #138)

ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre NYT Strands hoy está abajo, así que no sigas leyendo si no quieres saber las respuestas.

Tu experto en Strands

Marc McLaren

Editor en Jefe Global

NYT Strands hoy (juego n.º 138) – pista n.º 1 – tema de hoy

¿Cuál es el tema de los NYT Strands de hoy?

• El tema de los NYT Strands de hoy es… Y el Oscar es para…

NYT Strands hoy (juego n.º 138) – pista n.º 2 – palabras clave

Juega cualquiera de estas palabras para desbloquear el sistema de pistas en el juego.

NIDO

MOLER

SALMUERA

GUERRA

MEJOR

CUERDO

NYT Strands hoy (juego n.º 138) – pista n.º 3 – spangram

¿Cuál es una pista para el spangram de hoy?

• Ganadores de la pantalla grande

NYT Strands hoy (juego n.º 138) – pista n.º 4 – posición del spangram

¿Cuáles son dos lados del tablero que toca el spangram de hoy?

• Primero: izquierda, 3ª fila

• Última: derecha, 4ª fila

Bien, las respuestas están abajo, así que NO SIGAS DESPLAZÁNDOTE SI NO QUIERES VERLAS.

NYT Strands hoy (juego n.º 138) – las respuestas

Las respuestas al Strands de hoy, juego n.º 138, son…

CAMPO

LUJO

BAYA

PUENTES

FÉNIX

PIEDRA

CAZA

SPANGRAM: MEJORACTUACIÓN

Mi calificación: Moderada

Mi puntuación: Perfecta

El NYT realmente no podría haber hecho más para señalar esta, dándonos la pista del tema ‘Y el Oscar es para…’, que no podría haber sido interpretada de manera equivocada. Sin embargo, todavía me resultó razonablemente difícil de resolver, porque las respuestas eran todos nombres de ganadores de Oscar que también no son nombres propios, por ejemplo CAMPO y PIEDRA, lo que significaba que probablemente había cientos de posibles soluciones y la única forma de resolverlo era buscarlas. Obviamente buscar palabras siempre es parte de Strands, pero en la mayoría de los días al menos puedes exprimirte el cerebro para palabras que podrían ser una respuesta, luego buscarlas. Aquí, tenías que encontrar palabras primero.

De todos modos, las resolví todas al final, aunque me llevó un tiempo obtener el spangram, MEJORACTUACIÓN, porque estaba buscando un nombre de premio real como MEJORACTOR o MEJORACTRIZ. Una vez que tuve eso, el juego se volvió mucho más fácil y no necesité ninguna pista, solo mucho tiempo.

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo electrónico y házmelo saber.

Respuestas de los NYT Strands de ayer (jueves 18 de julio, juego n.º 137)

DESPLAZAMIENTO

ESCAPAR

ESPACIO

RETORNO

CONTROL

ENTRAR

ELIMINAR

SPANGRAM: TECLADO

¿Qué es NYT Strands?

Strands es el nuevo juego de palabras del NYT, después de Wordle y Connections. Ahora está fuera de la beta, por lo que es un miembro de pleno derecho de la colección de juegos del NYT y se puede jugar en el sitio de juegos del NYT en computadoras de escritorio o móviles.

Tengo una guía completa sobre cómo jugar a NYT Strands, completa con consejos para resolverlo, así que échale un vistazo si estás luchando por vencerlo cada día.