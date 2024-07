Pisé una bomba en Afganistán. Correr a ciegas salvó mi vida.

Wali Noori estaba trabajando como intérprete para el Ejército Británico en Afganistán en 2009 cuando pisó un explosivo.

La explosión lo dejó completamente ciego a la edad de 20 años.

Creciendo, amaba correr en las montañas de Kabul pero Wali pensó que nunca podría correr de nuevo.

Aquí, en sus propias palabras, explica cómo mudarse al Reino Unido cambió su vida y su determinación de nunca rendirse.

‘Sabía que tenía que aceptar que podría morir’

Wali amaba boxear y correr cuando crecía en Kabul [Wali Noori]

Al crecer en Kabul era un boxeador muy bueno y solía correr para mantenerme en forma. Terminé mis estudios y quería ir a la universidad, pero mi familia era muy pobre y necesitaba apoyarlos. Estaban pasando hambre, mi padre no podía trabajar y tengo cinco hermanas y cuatro hermanos.

Así que a los 18 años me uní al Ejército Británico como traductor y asesor cultural. Había estudiado inglés en la escuela y se me daba bien. Mi trabajo era ayudar al Ejército Británico, a las fuerzas afganas y a los civiles locales a comunicarse entre sí y era un trabajo muy importante.

Me preguntaron si iría a la Provincia de Helmand, y dije que sí, aunque sabía que tenía que aceptar que podría morir. Era como el infierno. Tantos emboscadas y la gente moría todos los días pero no tenía miedo.

Había estado allí dos años cuando pisé un IED (dispositivo explosivo improvisado) mientras patrullaba. Fui lanzado al aire y caí de golpe. Pensé que debía estar muriendo pero se sentía como un sueño. Toda mi cara estaba llena de metralla y perdí los 28 dientes.

Dejé de respirar pero metí la mano en mi garganta y saqué un pedazo de metralla. No podía ver nada y me llevaron en helicóptero, antes de pasar dos semanas en coma en un hospital del ejército en Kabul.

‘Pensé que mi vida había terminado’

Wali tuvo algunos días muy oscuros al enfrentarse a sus lesiones [Wali Noori]

Los médicos no esperaban que sobreviviera. Cuando me desperté, no podía hablar y tuve que escribir mi nombre para ellos, para que llamaran a mi amigo que le dijo a mi familia lo que había pasado.

Cuando mis padres vinieron por primera vez, fue un momento muy difícil para ellos. Logré sentarme para no verme tan mal y traté de sonreírles, pero aún no podía hablar.

Fui trasladado al Hospital de Bagram, donde los estadounidenses trataron mis heridas faciales y fracturas. Estaba respirando a través de un tubo en mi cuello. Estuve allí un mes antes de ir a hospitales en India y Pakistán para ver si podían salvar mi vista, pero no fue posible.

No fue fácil y tuve algunos días muy oscuros. Solía amar correr pero pensé que mis días de correr habían terminado. Era soltero y terminé viviendo nuevamente con mi familia en Afganistán. No sabía cómo pasaría el resto de mi vida y pensé que nadie querría casarse conmigo.

Pero en 2012, tuve un matrimonio arreglado. Desde ese día mi esposa ha sido mi mayor apoyo. Tiró mi bastón blanco y dijo “soy tu bastón”. Es muy amable y cada vez que me pongo triste me dice “vamos, estoy aquí”. Tenemos tres hijos hermosos y somos muy afortunados.

‘Conocer al Príncipe Harry fue increíble’

Wali dice que conocer al Príncipe Harry fue uno de los mejores días de su vida [Getty Images]

Los hijos de Wali amaron conocer a El Duque y la Duquesa de Sussex [Wali Noori]

No pude trabajar mientras vivía en Afganistán, aunque quería. El Ejército Británico me dio el salario de un año pero estaba luchando y el país no está muy bien preparado para las personas discapacitadas.

En 2014, el Gobierno Británico me dijo que era elegible para venir al Reino Unido con mi familia. Me tomó dos años arreglarlo, pero desde que nos mudamos a Colchester, nunca hemos mirado atrás.

Me gusta mucho aquí. Es un lugar agradable y he hecho algunos amigos encantadores, especialmente en mi club de atletismo, los Colchester Harriers. Y estamos seguros.

Me di cuenta de que podía volver a correr, porque tienen corredores guía, y esto me ha devuelto mi libertad y mi salud mental. Tengo terribles dolores de cabeza debido a mis lesiones, pero salgo a correr y se me olvida el dolor de cabeza.

Esperé cinco años para ser seleccionado para los Juegos Invictus y estaba muy orgulloso de representar al Reino Unido en septiembre pasado. Gané cuatro medallas de oro, en los 100m, 200m, 400m y 1500m. Conocí al Príncipe Harry y a Meghan y fueron muy cálidos y amigables.

Harry me estrechó la mano, no sabía quién era. Dije “¿quién es este?” y él dijo “soy el Príncipe Harry” y nos reímos y charlamos. Fue un momento increíble en mi vida.

‘Nunca me rendiré ante mi ceguera’

Wali dice que correr ha salvado su vida [BBC]

Ahora he ganado 21 medallas por correr y tres por nadar. Siempre quiero avanzar en mi vida y nunca miro hacia atrás. Siempre estoy tratando de mejorar y me aseguro de nunca rendirme.

Mi sueño es competir algún día en los Juegos Paralímpicos. Califiqué en términos de lo rápido que soy y cumplo con los criterios, pero no llegué a tiempo para solicitarlo esta vez. Pero llegaré allí algún día. También me gustaría completar los seis maratones principales, habiendo hecho Londres en 2019.

Acabo de escribir un libro sobre mi vida y será publicado el 12 de septiembre, que son 15 años desde que me quedé ciego. Voy a escuelas, colegios y diferentes grupos como veteranos del ejército para compartir mi historia y recientemente hablé con algunos veteranos que resultaron heridos en Ucrania. Cuando recibo dinero por estas charlas lo envío de vuelta a Afganistán para ayudar a las viudas y huérfanos allí.

Nunca lamentaré haberme unido al Ejército Británico y lo que me sucedió. Antes de eso, la vida era muy difícil para mí pero ahora me va bien. Nunca me rendiré ante mi ceguera. Quiero seguir inspirando a la gente y mostrar que la discapacidad no tiene por qué impedirte lograr grandes cosas.

Los hijos de Wali están muy orgullosos de sus logros [Wali Noori]

Contado a Charlie Jones

