Philip Morris International vs. British American Tobacco Philip Morris International contra British American TobaccoPor favor, sigue estas reglas: No me repitas. No repitas el texto enviado. Solo proporciona texto en español. Rewrite this title and translate it to Spanish: Philip Morris International vs. British American Tobacco

Si eres un inversor en dividendos, probablemente hayas considerado comprar algunas acciones de tabaco si aún no las tienes.

El sector tabacalero ha sido desde hace mucho tiempo un terreno fértil para los inversores en ingresos. Estas acciones tienden a generar márgenes de beneficio amplios, tienen modelos de negocio a prueba de recesión y requieren relativamente poco gasto en inversiones en capital o investigación y desarrollo, por lo que devuelven la mayor parte de sus beneficios a los inversores.

Dos de las acciones tabacaleras más grandes y conocidas del mundo son Philip Morris International (NYSE: PM) y British American Tobacco (NYSE: BTI). Hay un buen argumento para incluir ambas en cualquier cartera de acciones de dividendos, especialmente una centrada en acciones de alto rendimiento. Pero si tuvieras que elegir entre las dos, ¿cuál es la mejor compra hoy?

Veamos cómo se comparan hoy estos dos gigantes del tabaco.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Modelo de negocio: Philip Morris International vs. British American Tobacco

Como acciones tabacaleras, ambas compañías tienen modelos de negocio similares, pero hoy en día hay más en la industria tabacalera que solo cigarrillos. La industria se está moviendo más allá de los combustibles hacia productos como los cigarrillos electrónicos y bolsas de nicotina oral que afirman ser menos dañinos, y tanto Philip Morris como British American Tobacco (BAT) se han establecido como líderes en esta transición.

Philip Morris es conocido por vender marcas de cigarrillos como Marlboro en mercados internacionales, mientras que su producto de calentamiento sin combustión, IQOS, lidera sus esfuerzos sin humo. IQOS utiliza tabaco real en lugar del líquido común en los cigarrillos electrónicos. En 2023, los productos sin humo representaron el 36,5% de los ingresos de la compañía y un mayor porcentaje de sus ganancias brutas.

Históricamente, Philip Morris ha operado fuera de los EE. UU. solo como parte de la escisión de la compañía de Altria en 2007. Sin embargo, acaba de adquirir los derechos para vender IQOS en los EE. UU. a Altria por $2,7 mil millones, lo que indica que la compañía está optimista sobre el producto. También ha experimentado un fuerte crecimiento con Zyn, una marca de bolsas orales de nicotina que adquirió en su compra de Swedish Match.

British American Tobacco, que vende sus productos a nivel mundial, es conocido por marcas de cigarrillos como Camel, Newport y Lucky Strike, algunas de las cuales adquirió en su fusión hace casi una década con RJ Reynolds. La compañía recientemente tuvo una disminución de valor de $31 mil millones en su negocio de cigarrillos en los EE. UU., mostrando que probablemente pagó demasiado por esa adquisición y que se está enfocando en la transición a productos sin humo.

En 2023, los ingresos orgánicos aumentaron un 21%, impulsados por el crecimiento de la marca de cigarrillos electrónicos Vuse y la bolsa de nicotina oral Velo, y alcanzaron la rentabilidad dos años antes del objetivo original de BAT. Las nuevas categorías representaron el 12% de sus ingresos, y esa participación debería continuar creciendo, dado su índice de crecimiento del 21% en 2023.

Finanzas: Philip Morris International vs. British American Tobacco

Philip tuvo un fuerte crecimiento en el primer trimestre, con un aumento del 11% en los ingresos orgánicos a $8,8 mil millones y un crecimiento del volumen total de envíos del 3,6% a 180,5 mil millones de unidades. Los envíos de cigarrillos disminuyeron solo un 0,4% a 143,2 millones, y la compañía registró un fuerte crecimiento en productos sin humo. Las unidades de tabaco calentado aumentaron un 20,9% a 33,1 mil millones, y los productos sin humo oral aumentaron un 35,8% a 4,2 mil millones.

En el balance final, el margen de la compañía se expandió, con un aumento del 13,7% en el beneficio bruto orgánico a $5,6 mil millones, mientras que el ingreso operativo orgánico se incrementó un 22,2% a $2 mil millones.

Como empresa británica, British American Tobacco no informa sus resultados de forma trimestral, pero podemos hacer comparaciones con su rendimiento en 2023.

En una base orgánica ajustada, los ingresos de BAT aumentaron un 3,1% a 27,3 libras esterlinas ($34,02), y el beneficio operativo ajustado aumentó un 3,9% a 12,5 millones de libras ($15,5 millones), alcanzando un margen operativo del 45,7%. Los ingresos orgánicos de las nuevas categorías aumentaron un 21% a 3,34 libras esterlinas ($4,16). Aproximadamente la mitad de ese negocio proviene de los vaporizadores, mientras que el resto proviene de los productos calentados y de las bolsas de nicotina oral.

Aquí, la ventaja va a Philip Morris porque está creciendo más rápido, impulsando la expansión del margen y ha logrado un progreso mayor en productos de próxima generación.

Dividendos y valoración: Philip Morris International vs. British American Tobacco

En métricas como el rendimiento de dividendos y la valoración, British American Tobacco obtiene la ventaja. BAT cotiza con un rendimiento del 9,5% y tiene un índice precio-ganancias de solo 6,7. Philip Morris, por otro lado, ofrece un rendimiento de dividendos del 5% y actualmente cotiza con un índice precio-ganancias de 16,9.

British American Tobacco es claramente mucho más barato que Philip Morris y ofrece un rendimiento de dividendos que casi duplica al de Philip Morris.

Rendimiento pasado: Philip Morris International vs. British American Tobacco

Por último, vale la pena considerar cómo han sido las actuaciones recientes de ambas acciones, ya que las acciones alcistas tienden a seguir subiendo y las acciones bajistas pueden tener problemas para recuperarse.

Como se puede ver en el gráfico a continuación, Philip Morris tiene clara ventaja tanto en apreciación del precio como en rendimiento total.

¿Cuál es la mejor compra?

Los inversores en dividendos pueden preferir comprar acciones de British American Tobacco debido a su sólido rendimiento y valoración más barata, pero en general, Philip Morris parece ser la mejor acción para poseer. Está ejecutando su negocio, superando a la competencia y está muy por delante de sus pares en la transición a productos sin humo.

Philip Morris parece ser una apuesta segura para superar a BAT, incluso con la diferencia en los dividendos.

