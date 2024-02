Phil Spencer pone el dinero de Apple donde está su boca

Thursday, 15 de febrero de 2024

Tom Warren de The Verge realizó una entrevista con Phil Spencer, CEO de Xbox de Microsoft, sobre su anuncio (algo) de que cuatro juegos de Xbox exclusivos previamente lo serán para otras consolas PlayStation y Switch:

El lanzamiento de algunos exclusivos de Xbox en las consolas rivales parece ser el siguiente paso natural en el gran plan de Microsoft, pero también es arriesgado: podría socavar las ventas de hardware de Xbox que respaldan el esfuerzo de suscripción de Xbox Game Pass de Microsoft y su ecosistema de Xbox, forzando a Microsoft a ser completamente multiplataforma y convertirse en una empresa de juegos solo de software como Sega.

Spencer es muy consciente de los riesgos, pero ve una oportunidad para ganar más dinero en las consolas rivales para apoyar la creación de juegos de Microsoft y, en última instancia, llevar los juegos a más jugadores.

Un aspecto extraño de este anuncio, como mencioné antes entre paréntesis, es que Microsoft no ha nombrado en realidad ninguno de los cuatro títulos anteriormente exclusivos que están llevando a PS5 y Switch.

Toda la entrevista es interesante, y parece que Microsoft está trabajando en un dispositivo portátil similar a Steamdeck. La estrategia se parece un poco a la de Warner Bros. Discovery al poner parte de su biblioteca en Netflix. Netflix es para PlayStation lo que Max es para Xbox. Segundo violinista se dobla al líder del mercado. No escuchas rumores de que Sony ponga exclusivos de PlayStation en Xbox, y no ves a Netflix poniendo su contenido original, no importa cuán antiguo sea, en Max.

Hacia el final de la entrevista, Warren le preguntó a Spencer sobre Apple y el DMA:

Warren: Algunos de esos trabajos regulatorios no están terminados como mencionaste, ¿qué opinas sobre los cambios de Apple para el DMA? ¿Y hay espacio para el Xbox Cloud Gaming en iOS?

Spencer: No hay espacio para nosotros para monetizar el Xbox Cloud Gaming en iOS. Creo que la propuesta que Apple presentó, y pensé que los comentarios de Sarah Bond al respecto tenían razón, no va lo suficientemente lejos para abrir. De hecho, incluso podrías decir que van en la dirección opuesta de alguna manera, pero definitivamente no van lo suficientemente lejos para abrir la competencia en la plataforma de juegos más grande del mundo.

Continuaremos trabajando con los reguladores, y Apple y Google, para crear un espacio para tiendas alternativas. Soy un gran admirador de cómo funciona Windows, y tienes una Microsoft Store en Windows, tienes Steam, tienes la Epic Games Store, tienes GOG. Tienes alternativas, y creo que las formas alternativas para que las personas compren cosas crean beneficios para los consumidores y los creadores. Creo que la plataforma más grande para los jugadores, que es móvil, debería tener lo mismo.

Sarah Bond es la presidenta de Xbox, y creo que su único comentario sobre los planes de cumplimiento del DMA de Apple fue este tuit:

Creemos que las conversaciones constructivas impulsan el cambio y el progreso hacia plataformas abiertas y una mayor competencia. La nueva política de Apple es un paso en la dirección equivocada. Esperamos que escuchen los comentarios sobre su plan propuesto y trabajen hacia un futuro más inclusivo para todos.

Más que cualquiera de las palabras de su propio tuit, lo que transmitió la postura real de Microsoft hacia las propuestas de Apple es el hecho de que su tuit fue un retuit del discurso diatriba del CEO de Spotify, Daniel Elk, criticando toda la propuesta.

Pero no entiendo cómo Warren dejó pasar esta respuesta. Si Spencer piensa que el cumplimiento propuesto del DMA de Apple es un “paso en la dirección equivocada”, y él es “un gran admirador de cómo funciona Windows”, entonces ¿por qué no funciona Xbox como Windows funciona? No hay Steam, Epic Games Store o GOG en iOS. Pero no hay Steam, Epic Games Store o GOG en Xbox. Entonces, ¿cómo demonios piensa Spencer que Apple debería ser obligado por los reguladores gubernamentales a abrir su plataforma a estas tiendas alternativas cuando podría chasquear los dedos y abrir la propia plataforma de su empresa, Xbox, a estas mismas tiendas?

Él dice “Creo que la plataforma más grande para los jugadores, que es móvil, debería tener las mismas” reglas que Windows, así que creo que está tratando de hacer un argumento de que se deberían aplicar reglas diferentes a iOS que a Xbox porque iOS es más popular. Pero iOS se popularizó con todas estas reglas. No es como si iOS solía estar abierto, se hizo popular bajo reglas más abiertas para la distribución de software y compras de contenido digital, y luego Apple lo cerró. iOS es más cerrado que abierto, pero solo ha sido más abierto con el tiempo.

Si el CEO de Xbox pudiera decir: “iOS debería tener las mismas reglas y políticas para las tiendas y pagos alternativos que Xbox”, ese sería un argumento creíble. Pero es ridículo que el CEO de Xbox argumente que iOS debería tener reglas y políticas similares a las de Windows, cuando Xbox, otra plataforma de la misma empresa, tiene reglas que, si acaso, son más restrictivas y exclusivas que iOS. Sería absurdo que Tim Cook o Eddy Cue o Phil Schiller argumentar que Xbox debería tener las mismas reglas que Windows, pero no están haciendo ese argumento. Spencer sí lo está. ¡Y él está a cargo de Xbox!

Si cree que iOS debería abrirse a la distribución de aplicaciones nativas sin regalías ni tarifas, abra primero Xbox. Pon tu dinero donde está tu boca.