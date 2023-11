Pfluger y Panetta presentan un proyecto de ley bipartidista para intensificar la aplicación de sanciones al petróleo iraní.

3 de noviembre – WASHINGTON, D.C. – Los representantes August Pfluger (TX-11) y Jimmy Panetta (CA-19) están creando una nueva vía para cortar el financiamiento de Irán a sus grupos terroristas equipando a la Investigación de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) para hacer cumplir las sanciones petroleras. Los senadores Joni Ernst y Richard Blumenthal han presentado una legislación complementaria en el Senado de Estados Unidos.

Desde 2021, Irán ha aumentado sus ingresos petroleros en 80 mil millones de dólares, los cuales el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) ha utilizado para financiar a Hamas, la Yihad Islámica Palestina y Hezbollah.

Durante casi dos de los últimos tres años, HSI no ha podido llevar a cabo el decomiso de envíos ilícitos de petróleo iraní. Sin embargo, cuando se le otorga poder, HSI tiene un historial de éxito.

“Irán está utilizando sus ingresos petroleros para financiar el terrorismo en todo el mundo, incluido el ataque terrorista bárbaro de Hamas a Israel. Estados Unidos no puede permitir que este comportamiento quede impune. Me enorgullece liderar una legislación bipartidista con el representante Panetta, así como con los senadores Ernst y Blumenthal, para proporcionar al Departamento de Seguridad Nacional HSI las herramientas que necesitan para confiscar las ventas ilícitas de petróleo iraní y garantizar que este dinero ya no se pueda utilizar para financiar el terrorismo”, dijo Pfluger en un comunicado de prensa.

“Aunque ya existen muchas sanciones contra Irán, hay muy pocos mecanismos de aplicación para detener la venta de petróleo por parte de Irán y el financiamiento de actividades terroristas en todo Medio Oriente”, dijo el representante Jimmy Panetta. “Nuestra legislación bipartidista y bicameral refuerza la capacidad para hacer cumplir esas mismas sanciones con más personal y acceso mejorado a las herramientas que Estados Unidos puede utilizar para apuntar y detener la transferencia de petróleo iraní. Durante este tiempo de inestabilidad e incertidumbre en Medio Oriente, esta legislación es necesaria no solo para hacer cumplir las sanciones, sino también para contrarrestar las acciones malignas de Irán y mejorar la seguridad en la región y en todo el mundo”.

“En este momento, estamos presenciando el caos que el respaldo de Irán a Hamas está causando en Israel y en el mundo, financiado por las ventas ilícitas de petróleo del IRGC. En lugar de permitir que las acciones ilegales de Irán continúen, estoy trabajando para eliminar la burocracia y equipar a HSI, y su historial comprobado de hacer cumplir las sanciones, con el apoyo y los recursos que necesita para perseguir y detener a Teherán. Al eliminar este dinero de las manos de Irán, podemos brindar más apoyo a las víctimas del terrorismo y reducir nuestra deuda nacional”, dijo la senadora Joni Ernst, miembro del Comité de Servicios Armados del Senado.

“Esta propuesta bipartidista establecerá recursos dedicados para detener las ventas ilícitas de petróleo iraní, ayudando a mitigar la influencia maligna de Irán y brindando más apoyo a las víctimas del terrorismo. Debido a que las ganancias del petróleo ilícito de Irán apoyan directamente a Hamas y a otros grupos terroristas, es de vital importancia intensificar los esfuerzos para frenar estas ventas”, dijo el senador Richard Blumenthal.

La Ley de Aplicación de Sanciones Iraníes proporciona a HSI los recursos para construir sobre su historial comprobado y hacer cumplir las sanciones a través de esta legislación, que:

– Crea el Fondo de Aplicación de Sanciones Iraníes que equiparía a HSI para hacer cumplir las sanciones petroleras a Irán;

– Autoriza una inversión única de 150 millones de dólares para este fondo, el cual deberá ser reembolsado en un plazo de 10 años, ajustado por inflación;

– Según la ley actual, el 75% de los fondos provenientes de decomisos de petróleo de Estados Unidos se destina al Fondo de Víctimas de Terrorismo Patrocinado por Estados Responsables,

– Con la Ley de Aplicación de Sanciones Iraníes, el 25% adicional se destinaría al fondo de aplicación, que tendría un límite de 500 millones de dólares, y cualquier dólar adicional ayudaría a reducir la deuda nacional; y

– Asegura que la autoridad otorgada a HSI y otras agencias para llevar a cabo la aplicación de sanciones no pueda ser deshecha por un futuro presidente al codificar en ley la Orden Ejecutiva de 2010 que estableció el Centro de Coordinación de Aplicación de Exportaciones.