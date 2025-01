Petrolero averiado a la deriva en el Mar Báltico remolcado a Sassnitz

Un petrolero cargado que perdió la capacidad de maniobrar en el Mar Báltico cerca de la isla alemana de Rügen había sido remolcado al puerto de Sassnitz. El petrolero averiado Eventin, cargado con 99,000 toneladas de petróleo, estaba siendo sostenido en su lugar aproximadamente a cinco kilómetros de la costa por dos remolcadores el domingo. La nave permanecerá allí hasta que se tome una decisión sobre los próximos pasos, dijo un portavoz del Comando Central de Emergencias Marítimas de Alemania (CCME). El barco está hermético y no representa peligro para el medio ambiente, agregó el CCME. El Eventin, que fue construido en 2006 y navega bajo bandera panameña, estaba en ruta desde el puerto ruso de Ust-Luga hasta el puerto Said de Egipto, según la plataforma de seguimiento de buques Vesselfinder. El barco forma parte de la llamada “flota sombra” de Rusia utilizada para exportar petróleo a pesar de las fuertes sanciones impuestas al país, según una lista de buques vinculados a Rusia compilada por la organización ecologista Greenpeace. La Unión Europea y Gran Bretaña, entre otros, han impuesto sanciones a la industria petrolera de Rusia en respuesta a su invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Los barcos de la “flota sombra” suelen ser obsoletos y estar en malas condiciones operativas. El Eventin sufrió una falla en el motor el viernes y estaba a la deriva en el Mar Báltico antes de ser asegurado, según el CCME. La causa de la falla del motor inicialmente no estaba clara. Una vista del petrolero “Eventin” sin maniobrabilidad frente a la costa de la isla de Ruegen. El petrolero, que ondea la bandera de Panamá, derivó durante varias horas en el Mar Báltico frente a la costa de Ruegen, incapaz de maniobrar – los servicios de emergencia alemanes aseguraron el barco por la tarde. Stefan Sauer/dpa