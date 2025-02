Peter Kay no tuvo más remedio que expulsar a dos personas del público del espectáculo

El hombre de 51 años tuvo dos miembros de la audiencia expulsados del AO Arena en Manchester después de que le gritaran mientras actuaba en su gira Better Late Than Never… Again.

En una declaración publicada en Instagram después del incidente, Kay dijo: “En el espectáculo del sábado por la noche, 8 de febrero, en Manchester, tuve a dos acosadores perturbando desde el principio.

Peter Kay (Imagen: Press Association Images) “Hice todo lo posible para abordar la situación y hacer bromas al respecto como cualquier comediante, pero desafortunadamente sus interrupciones continuaron.

“Luego traté de ignorarlos, esperando que se calmaran, pero cuando la interrupción persistió en la segunda mitad del espectáculo, le pregunté a la audiencia que los rodeaba si les molestaba el ruido.

“Todos gritaron ‘sí’ y cuando pregunté con una muestra de manos al menos 40 personas levantaron las suyas.

“En ese momento, no tuve más remedio que tomar medidas. La mujer que fue escoltada fuera tenía un parecido asombro con Lisa Riley, aunque no veo cómo eso es un insulto.

“Esta fue solo la segunda y tercera vez que tuve que pedirle a alguien que se fuera durante mis 114 espectáculos en los últimos tres años de esta gira.

“Como comediante, nunca quieres expulsar a nadie, pero cuando las interrupciones repetidas hacen imposible continuar, es importante considerar la experiencia del resto de la audiencia, que pagó por ver un espectáculo sin interrupciones.”

Durante el incidente, se informa que un fan repitió varias veces “pan de ajo” en referencia a una de las frases más conocidas del comediante, mientras que otro se informó que gritó “te amamos”.

Se dice que Kay mencionó a la actriz de Emmerdale Riley cuando uno de la pareja estaba siendo expulsado.

Respondiendo en Instagram, Riley, quien interpreta a Mandy Dingle en la serie de ITV, dijo que no se sintió ofendida por la referencia.

La mujer de 48 años dijo: “Por favor, déjenlo así, no estoy ofendida, nunca estuve ofendida.

“Amo a Peter Kay con todo mi corazón, la risa es mi medicina favorita.”

La gira, que ha estado en marcha desde 2022 y termina en 2026, es la primera de Kay desde Have Gags Will Travel, que terminó en 2019.

Kay comenzó su carrera en 1996 y se hizo conocido en programas de televisión como Phoenix Nights, That Peter Kay Thing y Max And Paddy’s Road To Nowhere.