Peter Hargreaves culpa a la antigua gestión de ‘caos’ por la caída de las acciones de Hargreaves Lansdown.

“

Desbloquea la Digestión del Editor de forma gratuita

Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.

El multimillonario cofundador de Hargreaves Lansdown, la plataforma de inversión que enfrenta una oferta de adquisición por parte de capital privado, ha culpado a la antigua dirección de presidir una “vergüenza” que redujo a la mitad el precio de las acciones.

Peter Hargreaves, quien también es el mayor accionista del negocio de inversión minorista, le dijo al Financial Times que las acciones de la empresa habían estado bajo presión a medida que las ganancias se han visto afectadas.

“Cuando dirigía [Hargreaves Lansdown], siempre mejoraba sus ganancias en más del 10 por ciento”, dijo. “Si las ganancias están aumentando, la tasa a la que están aumentando tiene un gran efecto sobre el precio de las acciones. Un cambio de crecimiento de ganancias de dos dígitos a una reducción en las ganancias es enorme.”

Durante el mandato de Chris Hill, director ejecutivo desde 2017 hasta agosto pasado, las acciones alcanzaron un máximo de £24 en 2019, antes de caer a £8. Las ganancias antes de impuestos cayeron un 8 por ciento a £182.5 millones en los seis meses hasta finales de diciembre en comparación con un año antes.

Los comentarios del cofundador llegan poco después de que la junta de Hargreaves Lansdown rechazara una oferta de un grupo de firmas de capital privado liderado por CVC Capital Partners, una oferta que valoraba la empresa en £4.67 mil millones. La aproximación, que surgió la semana pasada, impulsó las acciones de la empresa con sede en Bristol por encima de £10.

Hargreaves también culpó al aumento de los costos por la debilidad del precio de las acciones de la empresa en los últimos años. “Las partes no productivas del negocio se dispararon: marketing, recursos humanos”, dijo. “[La gerencia] no sabía lo que hacía, no tenían idea de lo que se necesitaba en el lado tecnológico. Tenían muchos consultores que tampoco sabían lo que estaban haciendo.”

Los costos de personal aumentaron casi un 200 por ciento entre 2013 y 2023, mientras que los ingresos solo aumentaron un 93 por ciento en el mismo período, según cálculos del FT. Hargreaves Lansdown fue expulsado del FTSE 100 a fines del año pasado por primera vez desde 2011. La compañía dijo a principios de 2022 que gastaría £175 millones en cinco años para actualizar la tecnología y mejorar su eficiencia.

Dan Olley, quien asumió como director ejecutivo el año pasado, ya ha revisado el gasto en tecnología y ha descartado algunos de los proyectos que tenían como objetivo apoyar su capacidad para dar consejos digitalmente. El precio de las acciones ha subido desde los resultados trimestrales de la compañía hace un mes.

“Hargreaves Lansdown nunca se trató de asesoramiento; se trataba de proporcionar una gran información”, dijo Hargreaves. “Perdieron de vista lo que se suponía que debían hacer.”

La empresa supervisa £150 mil millones en activos de clientes y cuenta con 1.8 millones de clientes. Ha enfrentado una creciente competencia de rivales como AJ Bell e Interactive Investor.

La semana pasada, CVC Capital Partners, Nordic Capital y Platinum Ivy, una subsidiaria totalmente propiedad de la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi, confirmaron que estaban “considerando una posible oferta”, después de haber realizado su última aproximación a fines de abril.

La junta de Hargreaves Lansdown respondió que “rechazó unánimemente” la propuesta, señalando que “subvalora sustancialmente” el negocio y sus perspectivas.

Hargreaves Lansdown se negó a hacer comentarios. Hill no pudo ser contactado para hacer comentarios.

“