Pete Hegseth dice que los soldados gays deben servir en el ejército en el último cambio de política.

La elección de Donald Trump para secretario de defensa, Pete Hegseth, dijo que las personas gays deberían poder servir en el ejército de EE. UU., en un aparente cambio de opinión sobre el tema. Cuando se le preguntó por periodistas el jueves si los gays deberían servir en el ejército, el ex presentador de Fox News y capitán de la Guardia Nacional respondió: “Sí”, Politico reportó. Hegseth, quien cumplió misiones en Irak, Afganistán y la Bahía de Guantánamo como oficial de infantería, anteriormente calificó las políticas que permiten a las personas abiertamente homosexuales servir como parte de una agenda “marxista”, de justicia social. Pete Hegseth, el nominado a secretario de defensa del presidente electo Donald Trump, ha suavizado su postura sobre los gays en el ejército a medida que aumenta el apoyo para su confirmación. Trump elogió el libro de Hegseth en su anuncio, agregando que es “duro, inteligente y un verdadero creyente en America First.” En su libro de 2024 “The War on Warriors”, Hegseth escribió que la política de “no preguntes, no digas” era una “puerta de entrada” y un “camuflaje” para cambios culturales que han socavado la efectividad militar. Ha abogado por exiliar a los líderes militares que aplican iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) que priorizan la justicia social y ha culpado al “ejército despierto” de la crisis de reclutamiento de las fuerzas armadas. El cambio se produce mientras Hegseth elogió recientemente a las mujeres como algunas de las “mejores guerreras” del ejército y dijo que sus comentarios anteriores fueron “malinterpretados.” Hegseth fue oficial de la Guardia Nacional del Ejército que cumplió misiones en Irak, Afganistán y la Bahía de Guantánamo. Hegseth ha enfrentado otra batalla en el proceso de confirmación, ya que su idoneidad como secretario de defensa ha sido cuestionada y han surgido acusaciones de agresión sexual y consumo excesivo de alcohol, que él y antiguos colegas han negado. En la semana pasada, su confirmación parece estar en terreno más sólido a medida que aumenta la presión sobre los senadores republicanos para que lo apoyen. Continúa trabajando en Washington para asegurar votos clave de aquellos que no han dicho si votarían “sí” por él, como los senadores Joni Ernst (R-Iowa), Susan Collins (R-Maine) y Lisa Murkowski (R-Alaska). Collins dijo que mostró más “apertura” sobre las mujeres en combate y Ernst lo llamó “muy favorable a las mujeres en el ejército”, según el informe de Politico. Hegseth se ha reunido con senadores republicanos en el Capitolio para obtener apoyo mientras lucha por una audiencia de confirmación a principios del próximo año. El senador Mike Rounds (R-SD), miembro senior del Comité de Servicios Armados del Senado, dijo que las explicaciones recientes de Hegseth han mejorado sus posibilidades de ser confirmado. “Al igual que el presidente Trump, Pete quiere ver al ejército de EE. UU. enfocado en ser la fuerza de combate más fuerte del mundo, no en cuestiones culturales y sociales”, dijo Brian Hughes, portavoz de Trump. Trump ha elogiado a su nominado como “duro, inteligente y un verdadero creyente en America First.”