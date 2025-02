Pete Hegseth dice que el retorno a las fronteras de Ucrania de 2014 es ‘poco realista’

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, ha dicho que es “irreal” esperar que Ucrania regrese a sus fronteras anteriores a 2014, cuando Rusia tomó el control de Crimea. Hablando en una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en Bruselas, Hegseth dijo que solo sería posible establecer una “paz duradera” con una “evaluación realista del campo de batalla”. El secretario de defensa de EE. UU. también minimizó las sugerencias de que Ucrania se uniera a la OTAN y descartó desplegar tropas estadounidenses en Ucrania bajo cualquier arreglo de seguridad futuro. Kyiv ha pedido repetidamente la membresía en la OTAN, con el respaldo de algunos miembros de la alianza militar, incluido el Reino Unido. Los comentarios serán recibidos con consternación en Kyiv, que ha pedido repetidamente la membresía en la OTAN y ha rechazado ceder territorio como parte de cualquier acuerdo de paz, y serán bienvenidos por Moscú. Las declaraciones del nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos son también la indicación más clara hasta ahora de la posición de la administración Trump sobre la guerra en Ucrania y lo que un plan de paz para poner fin al conflicto podría implicar. Hegseth, quien fue nombrado secretario de Defensa después de que Donald Trump volviera a la presidencia de EE. UU. en enero, dijo a la reunión de más de 40 países aliados de Ucrania: “Queremos, como ustedes, una Ucrania soberana y próspera. Pero debemos empezar por reconocer que regresar a las fronteras de Ucrania anteriores a 2014 es un objetivo irreal. Perseguir este objetivo ilusorio solo prolongará la guerra y causará más sufrimiento”. Moscú anexó la península de Crimea en el mar Negro de Ucrania en marzo de 2014 y luego respaldó a los separatistas prorrusos en una insurrección armada contra las fuerzas de Kyiv en el este de Ucrania. Moscú controla actualmente alrededor de una quinta parte del territorio de Ucrania, principalmente en el este y sur. Hegseth dijo que cualquier paz duradera debe incluir “garantías robustas de seguridad para asegurar que la guerra no comenzará nuevamente”. Sin embargo, dijo que “Estados Unidos no cree que la membresía en la OTAN para Ucrania sea un resultado realista de un acuerdo negociado”. En lugar de ello, las garantías de seguridad deberían estar respaldadas por “tropas europeas y no europeas capaces”. “Si estas tropas son desplegadas como pacificadores en Ucrania en cualquier momento, deberían ser desplegadas como parte de una misión no perteneciente a la OTAN y no estar cubiertas por el Artículo 5”, dijo, refiriéndose a la cláusula de defensa mutua de la alianza. Hegseth también dijo a los miembros europeos de la OTAN que tendrían que proporcionar la gran mayoría de la ayuda futura para Kyiv, advirtiendo que Washington “ya no tolerará una relación desequilibrada” con sus aliados. “Salvaguardar la seguridad europea debe ser un imperativo para los miembros europeos de la OTAN”, dijo Hegseth en una reunión de los partidarios de Ucrania en Bruselas. “Europa debe proporcionar la mayor parte de la ayuda letal y no letal futura a Ucrania”. Estados Unidos ha sido el mayor proveedor de armas a Ucrania. Pero Trump ha sido crítico repetidamente con la ayuda estadounidense a Ucrania y ha dicho que su prioridad es poner fin a la guerra, que comenzó con la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en febrero de 2022. A principios de esta semana, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que estaba listo para negociar un acuerdo de paz con Rusia, pero quería que su país lo hiciera desde una “posición de fuerza”. Hablando con The Guardian, Zelensky dijo que si Trump lograba sentar a Ucrania y Rusia en la mesa de negociaciones, el presidente ucraniano planeaba ofrecer a Rusia un intercambio directo de territorios, cediendo tierras que Kyiv ha tenido en la región de Kursk de Rusia desde el lanzamiento de una ofensiva sorpresa hace seis meses. “Intercambiaremos un territorio por otro”, dijo, pero agregó que no sabía qué parte de la tierra ocupada por Rusia pediría Ucrania a cambio. “No lo sé, ya veremos. Pero todos nuestros territorios son importantes, no hay prioridad”, dijo. También dijo que ofrecería contratos lucrativos a empresas estadounidenses para reconstruir Ucrania, en un aparente intento de ganarse a Trump. En noviembre del año pasado, Zelensky y el presidente estadounidense hablaron después de la victoria electoral de Trump. Zelensky dijo que tuvo un “intercambio constructivo” con el entonces presidente electo y que estaba seguro de que la guerra con Rusia “terminaría antes” de lo que lo hubiera hecho de otra manera una vez que Trump asumiera la presidencia. Pero los oponentes democráticos de Trump lo han acusado de estar demasiado cerca del presidente ruso Vladimir Putin y dicen que su enfoque de la guerra equivale a rendirse por parte de Ucrania, lo que a su vez pondría en peligro a toda Europa. También sigue sin estar claro si se podría llegar a una solución diplomática a la guerra que fuera aceptable para ambas partes.