Pete Hegseth confirmado como secretario de defensa de Trump

Cuatro republicanos hubieran necesitado unirse a los 47 senadores demócratas e independientes que votaron en contra de Hegseth para que su nominación fuera derrotada. El sorprendente voto de McConnell dejó al Senado en un punto muerto de 50-50 antes de que Vance llegara para emitir el voto de desempate. Explicando su voto, McConnell emitió una declaración devastadora diciendo que Hegseth no estaba preparado para liderar un vasto departamento de tres millones de personas mientras maneja un enorme presupuesto y coordina con aliados globales. El papel de secretario de defensa es “una prueba diaria con consecuencias sobrecogedoras para la seguridad del pueblo estadounidense”, dijo McConnell. “El señor Hegseth no ha logrado demostrar aún que pasará esta prueba.” Al confirmar a Hegseth, Vance se convierte en solo el segundo vicepresidente en la historia de EE. UU. en romper un empate para confirmar a un candidato del gabinete. El vicepresidente anterior de Trump, Mike Pence, se convirtió en el primero cuando emitió el voto decisivo para confirmar a Betsy DeVos como secretaria de educación en 2017. “Lucha en la guerra, letalidad, meritocracia, estándares y preparación. Eso es todo. Ese es mi trabajo”, dijo Hegseth durante la audiencia de confirmación a principios de este mes. Los senadores demócratas cuestionaron a Hegseth, un veterano militar, sobre sus calificaciones para liderar una de las agencias más grandes del país. Hegseth, de 44 años, veterano de las guerras en Afganistán e Irak, trabajó luego en Fox. Tiene poca experiencia tradicional esperada para un cargo de seguridad nacional – un rol normalmente ocupado por altos funcionarios civiles, políticos con experiencia, generales y ejecutivos de alto nivel. Hegseth también fue interrogado durante la audiencia, especialmente por senadoras, sobre sus comentarios previos de que las mujeres no deberían servir en roles de combate. Respondió que su preocupación no era que las mujeres sirvieran en combate, sino en mantener un cierto estándar en las Fuerzas Armadas de EE. UU. Su proceso de confirmación fue eclipsado por alegaciones de mala conducta. Fue acusado de agredir sexualmente a una mujer no identificada en 2017 en una habitación de hotel en Monterey, California. Ha negado la acusación repetidamente. El nuevo secretario de defensa confirmado también enfrentó acusaciones de consumo excesivo de alcohol, incluyendo en eventos de trabajo, y de infidelidad en sus dos matrimonios anteriores. “No soy una persona perfecta, pero la redención es real”, dijo durante la audiencia. Esta semana, fue acusado de abuso de alcohol y conyugal en una declaración jurada presentada a un comité del Congreso por su ex cuñada. El abogado de Hegseth negó las acusaciones. Pero muchos republicanos, incluido Trump, han mantenido su apoyo a Hegseth. Para la senadora de Alaska Lisa Murkowski, una republicana que votó en contra de la confirmación el viernes, las acusaciones pasadas ayudaron a cambiar su voto. En una declaración publicada días antes de la votación, dijo que su comportamiento previo, “demuestra una falta de juicio que no es digna de alguien que lideraría nuestras fuerzas armadas.” Mientras tanto, la senadora de Maine Susan Collins, otra republicana que votó en contra de Hegseth, dijo que estaba “preocupada de que no tenga la experiencia y la perspectiva necesarias para tener éxito en el trabajo.”