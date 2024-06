Perspectivas económicas: Más estadounidenses planean tener bebés y comprar hogares.

“

La última medida de sentimiento del consumidor sugiere más pesimismo sobre la economía, incluso cuando sigue siendo sólida, pero otro indicador podría contradecir esa lectura débil.

Más estadounidenses están planeando tener un bebé en el próximo año, según una encuesta del Bank of America, un posible signo de que al menos hay suficiente optimismo sobre el futuro para traer otra vida a este mundo.

En una nota de investigación el miércoles, el BofA dijo que el porcentaje de encuestados que dijo que ellos o su pareja esperaban/intentaban tener/adoptar un bebé en los próximos 12 meses aumentó al 12.4% en junio desde el 11.5% en mayo. La lectura más reciente es la más alta desde febrero de 2023 y también ha aumentado bruscamente desde menos del 8% en febrero de este año.

El aumento de junio no es necesariamente estacional. La encuesta del BofA muestra que la lectura de este mes fue más alta que la de junio de 2023 y junio de 2021 pero más baja que la de junio de 2022.

Y a medida que aumentan las expectativas de hogares más grandes, eso podría estar ayudando a impulsar el deseo de encontrar un nuevo hogar también.

El porcentaje de encuestados que dijeron que planean comprar una casa en los próximos 12 meses fue del 24.0% en junio, prácticamente plano desde el 24.3% de mayo pero un gran aumento desde los registros inferiores al 20% durante la segunda mitad de 2023 y la primera mitad de 2024.

Esto incluso después de que las tasas hipotecarias se dispararan a principios de este año cuando las señales de inflación persistente disminuyeron las esperanzas de recortes de tasas inmediatos por parte de la Reserva Federal.

Mientras tanto, el indicador de sentimiento del consumidor de la Universidad de Míchigan cayó al nivel más bajo en siete meses, cayendo a 65.6 en junio desde 69.1 en mayo y desafiando las previsiones de una mejora a 72.

Cabe mencionar que las intenciones expresadas de tener un bebé son diferentes de las tasas de fertilidad reales, que han estado disminuyendo durante años y alcanzaron un mínimo histórico en los Estados Unidos el año pasado de 1.62 nacimientos por mujer. Esto ocurre a medida que más integrantes de la Generación Z informan que sólo planean tener un hijo, mientras que los recuentos de esperma han estado en declive durante décadas en lo que algunos llaman un “espermapocalipsis” global.

Otras economías desarrolladas han estado viendo tendencias similares, lo que podría afectar su potencial de crecimiento. La baja fertilidad ha alarmado tanto a los gobiernos de Asia Oriental que han implementado más incentivos financieros, que hasta ahora han tenido poco impacto.

La caída también ha alarmado al CEO de Tesla, Elon Musk, quien famosamente ha llamado a la rápida disminución de la tasa de natalidad mundial “uno de los mayores riesgos para la civilización.”

“Tanta gente, incluyendo gente inteligente, cree que hay demasiada gente en el mundo y piensan que la población está creciendo sin control. Es completamente lo contrario”, dijo en 2021. “Por favor, miren los números: si la gente no tiene más hijos, la civilización se derrumbará, marquen mis palabras.”

Subscribe to The Broadsheet newsletter to stay updated on the world’s most powerful women in business. Register for free.”