Personal de USAID puesto en licencia y ordenado a regresar a casa desde puestos en el extranjero.

La administración de Trump pondrá en licencia a la mayoría de los empleados de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a partir del viernes y está ordenando al personal en el extranjero que regrese a los EE. UU. dentro de 30 días.

La medida, comunicada a los empleados de USAID en un correo interno y en su sitio web, es el último golpe a la principal agencia de asistencia extranjera de Washington en las últimas dos semanas, a medida que el presidente Donald Trump y su aliado multimillonario Elon Musk dan forma al gobierno de EE. UU. cut what they describe as wasteful federal spending.

El anuncio desató una carrera entre miles de personas del personal de USAID en Washington y en todo el mundo, muchos de los cuales están sirviendo en el extranjero con sus familias.

Desde que Trump asumió el cargo, el secretario de Estado Marco Rubio ha ordenado una congelación de toda la ayuda exterior, agregando más tarde algunas excepciones para la asistencia humanitaria “salvavidas”. Musk ha dicho que está en el proceso de desmantelar la agencia.

Rubio notificó al Congreso el lunes que se había convertido en el administrador interino y estaba explorando la posibilidad de absorber partes de USAID en el departamento de estado.

Después del viernes, “todo el personal directamente contratado por USAID será puesto en licencia administrativa a nivel mundial, con la excepción del personal designado responsable de funciones críticas de la misión, liderazgo central y programas especialmente designados”, dijo la agencia en un aviso en su sitio web.

Agregó que el personal esencial que se espera que continúe trabajando será informado de su estado para el jueves por la tarde. USAID considerará “excepciones caso por caso y extensiones de viaje de regreso” por circunstancias familiares o personales y preocupaciones de movilidad y seguridad, según el aviso.

Aproximadamente dos tercios de los 10,000 empleados de USAID sirven en el extranjero en más de 60 misiones, según el Servicio de Investigación del Congreso.

Debido a que USAID fue establecida por el Congreso como un cuerpo independiente, el presidente no tiene la autoridad para abolirla. Sin embargo, Trump en los últimos días ha demostrado tener un amplio margen para debilitarla.

“El Congreso aún tiene que actuar si realmente quieres eliminar USAID, pero hasta que eso suceda, este es el final”, dijo un exalto funcionario de USAID. “El clavo en el ataúd se está martillando”.