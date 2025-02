Personal de control de tráfico aéreo ‘no normal’ durante el accidente en DC – funcionarios

Había 64 pasajeros a bordo del vuelo de American Airlines cuando chocó en el aire con un helicóptero Black Hawk del ejército que llevaba a tres soldados como tripulación. No hubo sobrevivientes. En el momento del accidente, un controlador de tráfico aéreo estaba manejando helicópteros y algunos aviones desde el aeropuerto, un trabajo que normalmente realizan dos personas, dijeron dos fuentes a CBS News, el socio de noticias de Estados Unidos de la BBC. Duffy dijo “eso fue parte del proceso de revisión que tenemos que hacer”. Explicó que hubo una “consolidación de controladores de tráfico aéreo una hora antes de lo que debía ocurrir durante el tiempo de este accidente. Y así fue, ¿cuál era la adecuación de eso?”. Duffy planteó preguntas sobre si los controladores dirigieron “apropiadamente el tráfico, de acuerdo con los procedimientos de la FAA”, así como la altitud del helicóptero. El miembro de la Junta de Seguridad en el Transporte Nacional (NTSB) Todd Inman dijo que los datos preliminares revelaron que el helicóptero volaba a unos 200 pies (60 m), informó CBS. El techo de vuelo para helicópteros en el área cerca del Aeropuerto Nacional Reagan es de 200 pies. Duffy también cuestionó el momento de su vuelo. “¿Por qué volarían una misión a las nueve de la noche a través de un espacio aéreo muy concurrido… en lugar de volar esa misión a la una de la mañana, cuando hay muy poco tráfico?” preguntó. “Quiero que nuestro ejército esté entrenado y listo para actuar, pero también quiero que los viajeros aéreos estén seguros, y hay un momento y un lugar para hacerlo, no a las nueve de la noche cuando hay mucho tráfico”. Los investigadores están considerando varios factores, incluida la altitud, para determinar la causa del accidente, pero aún no han llegado a conclusiones públicas, dijeron funcionarios de la NTSB el jueves. Funcionarios militares dijeron en una conferencia de prensa el domingo que la tripulación del helicóptero estaba basada en DC, donde volaban misiones diarias para apoyar a los líderes seniores del ejército y otros líderes gubernamentales. El vuelo del miércoles era una misión de entrenamiento requerida anualmente para la recertificación, dirigida por dos pilotos experimentados que habían volado en la zona local muchas veces antes, dijeron los funcionarios.